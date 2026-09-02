A estrela marroquina Ismael Saibari capitalizou seu brilho na Copa do Mundo e se transferiu oficialmente do PSV Eindhoven, da Holanda, para o Bayern de Munique, da Alemanha, durante a janela de transferências do verão de 2026, em um negócio de destaque para reforçar o meio-campo da equipe bávara. O jogador marroquino assinou um contrato válido até 2031, durante sua participação no Mundial, enquanto vários relatos indicaram que o valor da transação chegou a 55 milhões de euros.









Por sua vez, Sofyan Amrabat retornou ao Campeonato Holandês pela porta do Ajax de Amsterdã, depois de rescindir seu contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, de comum acordo.

O Ajax anunciou a contratação do meio-campista marroquino em uma transferência livre, com contrato válido até 30 de junho de 2028.

O internacional marroquino Issa Diop havia se transferido do Fulham, da Inglaterra, para o Ipswich Town, por meio de um contrato que se estende até 2030. Além disso, Adam Aznou retornou ao Campeonato Espanhol, por empréstimo do Everton, da Inglaterra, ao Málaga.

O RB Leipzig, da Alemanha, anunciou a conclusão da contratação do internacional marroquino Neil El Aynaoui, vindo da Roma, por empréstimo, após reviravoltas que marcaram o negócio e quase o inviabilizaram.









ENeil El Aynaoui disse ao site oficial do Leipzig: "O Leipzig tem uma reputação excelente, e seu estilo de jogo — com sua alta intensidade, dinamismo e ambição pela posse de bola — combina perfeitamente comigo e se adequa aos meus pontos fortes. Estou ansioso para me juntar ao Leipzig, conhecer a cidade e enfrentar os próximos desafios no Campeonato Alemão, na Liga dos Campeões e na Copa da Alemanha".

E, do Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, para o Benfica, transferiu-se o marroquino Sofiane El Karouani em um negócio que inclui uma cláusula que dá ao clube português a opção de comprar seu contrato em definitivo até junho de 2027.







