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Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Traduzido por

Uma negociação que fez história: mercado da bola marroquino-egípcio rouba a cena

Mercado da bola
M. Salah
S. Abdulhamid
A. Bouaddi
O. Marmoush
I. Saibari
S. Amrabat
B. El Khannouss
J. Hadjam
M. Mohamed
H. Hassan
E. Skhiri
I. Diop
A. Aznou
R. Ait Nouri
N. El Aynaoui
Egito
Arábia Saudita
Marrocos
Argélia
Tunísia

O mercado de transferências de verão de 2026 registrou movimentações marcantes de jogadores árabes, depois que as principais ligas europeias fecharam as janelas de inscrições na noite de terça-feira, 1º de setembro, em um período que testemunhou negociações históricas e mudanças notáveis nos destinos de vários craques árabes.

O marroquino Ayoub Bouaddi liderou a lista das transferências árabes mais caras, após se transferir do Lille, da França, para o Manchester City, enquanto Mohamed Salah iniciou uma nova experiência fora da Inglaterra ao se transferir para o Trabzonspor, da Turquia.

  • Bouadi escreve a história

    O marroquino Ayoub Bouaddi transferiu-se do Lille, da França, para o Manchester City com um contrato de cinco anos, conforme confirmado pela agência de notícias britânica.

    O Manchester City fechou a contratação de Bouaddi, de 18 anos, vindo do Lille, da França, em uma transação recorde de 68,5 milhões de libras esterlinas, cerca de 116,6 milhões de dólares.

    Com esse valor gigantesco, a transferência de Bouaddi superou o recorde anterior da negociação mais cara de saída do Campeonato Francês para um clube estrangeiro, e o jogador marroquino tornou-se o protagonista da transferência mais cara da história do futebol árabe.

    A negociação coloca o jovem meio-campista marroquino dentro do projeto do Manchester City de reconstrução do meio-campo, depois de o clube ter investido quantias enormes no reforço desse setor durante o mercado de verão.



    • Publicidade

  • A surpresa de Mohamed Salah: transferências egípcias

    Mohamed Salah encerrou seu vínculo com o Liverpool após rescindir o contrato com o clube inglês de forma amigável, antes de assinar um contrato de dois anos com o Trabzonspor.

    O capitão da seleção do Egito receberá um salário anual de 17 milhões de euros, iniciando uma nova experiência no Campeonato Turco depois de longos anos passados nas fileiras do Liverpool.

    Salah abriu sua trajetória com a equipe turca marcando 3 gols em 3 partidas pelo campeonato até agora.



    Já o internacional egípcio Omar Marmoush deixou as fileiras do Manchester City para se juntar ao Tottenham, em uma negociação que inclui uma cláusula de compra obrigatória no valor de 58,5 milhões de euros, a ser ativada no verão de 2027. Marmoush tornou-se o terceiro egípcio a vestir a camisa do Tottenham, depois de Ahmed Hossam Mido e Hossam Ghaly.

    Após seu destaque na Copa do Mundo, Haitham Hassan transferiu-se do Real Oviedo, da Espanha, para se juntar ao Celtic, da Escócia, com um contrato que se estende por quatro temporadas.

    Mostafa Mohamed também se transferiu do Nantes, da França, para o Konyaspor, da Turquia, e assinou um contrato que se estende por três temporadas. O passo vem em busca de uma maior oportunidade de atuar e de continuidade, após o período que o atacante egípcio passou no Campeonato Francês, que testemunhou uma grande crise antes de sua saída.

  • Fortes movimentações marroquinas: Sibari no Bayern

    A estrela marroquina Ismael Saibari capitalizou seu brilho na Copa do Mundo e se transferiu oficialmente do PSV Eindhoven, da Holanda, para o Bayern de Munique, da Alemanha, durante a janela de transferências do verão de 2026, em um negócio de destaque para reforçar o meio-campo da equipe bávara. O jogador marroquino assinou um contrato válido até 2031, durante sua participação no Mundial, enquanto vários relatos indicaram que o valor da transação chegou a 55 milhões de euros.



    Por sua vez, Sofyan Amrabat retornou ao Campeonato Holandês pela porta do Ajax de Amsterdã, depois de rescindir seu contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, de comum acordo.

    O Ajax anunciou a contratação do meio-campista marroquino em uma transferência livre, com contrato válido até 30 de junho de 2028.

    O internacional marroquino Issa Diop havia se transferido do Fulham, da Inglaterra, para o Ipswich Town, por meio de um contrato que se estende até 2030. Além disso, Adam Aznou retornou ao Campeonato Espanhol, por empréstimo do Everton, da Inglaterra, ao Málaga.

    O RB Leipzig, da Alemanha, anunciou a conclusão da contratação do internacional marroquino Neil El Aynaoui, vindo da Roma, por empréstimo, após reviravoltas que marcaram o negócio e quase o inviabilizaram.



    ENeil El Aynaoui disse ao site oficial do Leipzig: "O Leipzig tem uma reputação excelente, e seu estilo de jogo — com sua alta intensidade, dinamismo e ambição pela posse de bola — combina perfeitamente comigo e se adequa aos meus pontos fortes. Estou ansioso para me juntar ao Leipzig, conhecer a cidade e enfrentar os próximos desafios no Campeonato Alemão, na Liga dos Campeões e na Copa da Alemanha".

    E, do Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, para o Benfica, transferiu-se o marroquino Sofiane El Karouani em um negócio que inclui uma cláusula que dá ao clube português a opção de comprar seu contrato em definitivo até junho de 2027.



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  • Hjam, Sekhri e o choque de Aït-Nouri

    O clube inglês Brighton anunciou a contratação do lateral argelino Jaouen Hadjam, vindo do suíço Young Boys, com um contrato que se estende até o verão de 2031. O Brighton não revelou o valor financeiro do negócio, enquanto Mike Cave, diretor esportivo do clube, deu as boas-vindas ao jogador, afirmando que Hadjam será uma adição de destaque para o time e reforçará as opções defensivas já existentes.

    Outro negócio argelino quase virou manchete, já que o Manchester United buscou contratar o lateral esquerdo Rayan Aït-Nouri nas últimas horas do mercado da bola, mas a exigência de seu time, o Manchester City, de estabelecer uma cláusula de compra obrigatória ao fim do empréstimo do jogador arruinou o negócio, e o Manchester United desistiu dele, segundo a Sky Sports.

    Por outro lado, o tunisiano Ellyes Skhiri voltou ao alemão Colônia, vindo do Eintracht Frankfurt.

    Skhiri, de 31 anos, já havia jogado pelo Colônia entre 2019 e 2023, antes de sua transferência para o Eintracht Frankfurt.

    Diversos relatos apontaram que o Colônia pagou 2,3 milhões de dólares para recuperar os serviços de Skhiri.



    Skhiri disse: "Estou muito feliz por voltar. Encontrei alguns rostos familiares", afirmando: "Não perdi o contato com o Colônia e com algumas pessoas aqui".

  • A Arábia Saudita na foto

    O clube francês Lens decidiu ativar a cláusula de compra do contrato do lateral-direito saudita Saud Abdulhamid junto à Roma, da Itália, dando sequência à sua trajetória com a equipe por meio de um contrato válido até 2029.

    Durante seu período de empréstimo, Abdulhamid contribuiu para a conquista da Copa da França pelo Lens, além de garantir a classificação para a disputa da Liga dos Campeões da Europa nesta temporada.

    O jogador se juntou ao Lens em julho de 2025 e precisou de algum tempo para se adaptar antes de se firmar, tendo disputado 14 das 17 partidas ao longo da segunda metade da última temporada, tornando-se o primeiro saudita a atuar nas competições do Campeonato Francês.