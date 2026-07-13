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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Uma jornada épica e especial que motiva a Espanha para o confronto contra a França

França x Espanha
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Um clima especial aquece a disputa da semifinal

É impressionante atravessar o mesmo túnel por onde passarão as seleções da Espanha e da França amanhã, terça-feira, e sentir aquela emoção avassaladora nas arquibancadas do estádio de Dallas, com capacidade para 80 mil espectadores, um dos maiores estádios do torneio. Desde os vestiários gigantescos, que lembram os do time de futebol americano Dallas Cowboys, até os amplos bancos de reserva ao nível do campo, decorados com a bandeira da Espanha, tudo neste estádio é de última geração.

A grama, sua manutenção e os cuidados a que é submetida para garantir sua qualidade ideal e conformidade com os padrões da FIFA são fatores essenciais. Ian Craig, responsável pelo gramado, disse ao jornal espanhol AS: “A grama está em boas condições. Tivemos oito dias de descanso desde nossa última partida aqui. Esta será nossa nona partida e, até agora, a mais importante da Copa do Mundo”.

E continuou: “Demos à grama um breve período de descanso e a oportunidade de se recuperar. O próximo passo é fortalecê-la e levá-la de volta à mesma altura e condição. E, assim como acontecerá durante todo o torneio, sua altura será de 23 milímetros, o que está em conformidade com os regulamentos europeus”.

  • Luzes rosa gigantes: uma jornada épica preparou o cenário para a batalha histórica

    Sob o título “Grama de 23 milímetros: uma jornada épica que inspira a Espanha”, o jornal AS afirmou, em uma reportagem sobre o estádio da partida: “Embora a luz entre pelas áreas abertas e pelo teto transparente do local, uma série de lâmpadas rosa gigantes suspensas no teto se destaca claramente, reforçando a iluminação necessária para o crescimento da grama. Além disso, o diretor-geral do estádio, Todd Martin, destacou o processo de transformação abrangente, incluindo a substituição da grama sintética pela grama natural em preparação para a Copa do Mundo, um projeto gigantesco em todos os sentidos da palavra.

    O jornal comentou: “A grama sintética foi substituída por grama natural antes do torneio. Ela foi plantada no Colorado e transportada para Dallas. Estará perfeita para a partida contra a França”.

    Martin explicou: “Esse processo incluiu melhorias em todas as áreas das equipes e nas principais zonas de torcida, o que envolveu a instalação e manutenção complexas da grama natural. A grama foi cultivada no Colorado e instalada pela empresa ‘Precision Turf’, onde foi cuidadosamente preparada, transportada para Arlington e, em seguida, assentada.”

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  • Ambiente excepcional nas arquibancadas

    Nas arquibancadas, o clima será excepcional, como sempre. A vista é perfeita de todos os ângulos, inclusive das seções mais altas deste estádio, que tem 91 metros de altura — o mais alto do mundo. O estádio conta com sete áreas de hospitalidade e 309 camarotes VIP.

    Jesus Salazar, diretor musical e DJ oficial do estádio, afirma: “A cantora espanhola Rosalia e seu compatriota Cavedo farão um show para acender o entusiasmo da torcida espanhola. Não há espaço para improvisações em um palco onde a Espanha pode fazer história na terça-feira. Vamos torcer para que isso aconteça”.

    A Espanha superou uma partida difícil contra a Portugal em um cenário complicado, que foi decidido por Mikel Merino com um gol decisivo aos 92 minutos; nas quartas de final, o mesmo jogador voltou a quebrar o empate de 1 a 1 contra a Bélgica, à sua maneira habitual, aos 88 minutos, levando a La Roja às semifinais.

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