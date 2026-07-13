Uma jornada épica e especial que motiva a Espanha para o confronto contra a França

É impressionante atravessar o mesmo túnel por onde passarão as seleções da Espanha e da França amanhã, terça-feira, e sentir aquela emoção avassaladora nas arquibancadas do estádio de Dallas, com capacidade para 80 mil espectadores, um dos maiores estádios do torneio. Desde os vestiários gigantescos, que lembram os do time de futebol americano Dallas Cowboys, até os amplos bancos de reserva ao nível do campo, decorados com a bandeira da Espanha, tudo neste estádio é de última geração.

A grama, sua manutenção e os cuidados a que é submetida para garantir sua qualidade ideal e conformidade com os padrões da FIFA são fatores essenciais. Ian Craig, responsável pelo gramado, disse ao jornal espanhol AS: “A grama está em boas condições. Tivemos oito dias de descanso desde nossa última partida aqui. Esta será nossa nona partida e, até agora, a mais importante da Copa do Mundo”.

E continuou: “Demos à grama um breve período de descanso e a oportunidade de se recuperar. O próximo passo é fortalecê-la e levá-la de volta à mesma altura e condição. E, assim como acontecerá durante todo o torneio, sua altura será de 23 milímetros, o que está em conformidade com os regulamentos europeus”.