Uma frase de Max Eberl beira a loucura - mas diz tudo sobre este FC Bayern

Pelo menos em sentido figurado, os jogadores das duas equipes deram vida a esse cenário grandioso, pintando no gramado do Parque dos Príncipes um quadro de batalha futebolística digno dos livros de história.

5 a 4! A semifinal da Liga dos Campeões com mais gols da história. O jornal inglês The Sun escreveu sobre o “jogo do século”, o espanhol Mundo Deportivo sobre uma “obra-prima do futebol” e o francês Le Figaro sobre um “espetáculo futebolístico de primeira classe”, sobre “um jogo que entrará para a história da Liga dos Campeões”.

O técnico do PSG, Luis Enrique, limitou-se a dizer: “Foi o melhor jogo que já vivi como técnico.” E Enrique já viveu alguns grandes jogos, entre eles duas finais vitoriosas da Liga dos Campeões. Há apenas um ano, sua equipe goleou o Inter de Milão na final em Munique por 5 a 0.