Ronaldo alcançou vários recordes históricos na Copa do Mundo, graças aos dois gols que marcou contra a seleção do Uzbequistão; o mais notável deles é ter se tornado o primeiro jogador da história a marcar gols em seis edições diferentes da Copa do Mundo.

Além disso, “O Don” tornou-se o maior artilheiro da história da seleção portuguesa na Copa do Mundo, com 10 gols, apenas um gol à frente de Eusébio, que detinha esse recorde há 60 anos, mais precisamente na Copa do Mundo de 1966.

Ronaldo também se tornou o jogador mais velho a marcar um gol pela seleção de Portugal na história da Copa do Mundo, aos 41 anos e 138 dias, superando Pepe, que detinha esse recorde desde a Copa do Mundo de 2022.

O astro português tornou-se um dos três únicos jogadores a deter os títulos de maior e menor jogador a marcar pela seleção de seu país na história da Copa do Mundo, ao lado do argentino Lionel Messi e do dinamarquês Michael Laudrup.

O “Foguete da Madeira” também se tornou o jogador mais velho a marcar mais de um gol em uma única partida na história da Copa do Mundo, aos 41 anos e 138 dias.

Além disso, Ronaldo se tornou o segundo jogador mais velho a marcar um gol na história da Copa do Mundo, atrás apenas do lendário camaronês Roger Milla.

E os números de Ronaldo não se limitaram à Copa do Mundo: ele se tornou o primeiro jogador a marcar 10 gols ou mais tanto na Copa do Mundo quanto na Eurocopa, já que havia marcado 14 gols na Eurocopa.