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Ahmed Mansy

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Uma estrela na balança... Ronaldo derrota seu fantasma e volta à Copa do Mundo com 7 recordes históricos

Especiais e Opinião
C. Ronaldo
Portugal x Uzbequistão
Portugal
Uzbequistão
Copa do Mundo
Portugal
Uzbequistão
EUA

O astro português voltou a brilhar contra o Uzbequistão

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, surpreendeu os céticos quanto às suas habilidades com 7 recordes históricos na Copa do Mundo, durante o confronto contra o Uzbequistão.

Ronaldo liderou a seleção de Portugal à vitória sobre o Uzbequistão por 5 a 0, na partida que os enfrentou nesta terça-feira, no estádio de Houston, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

  • Ele voltou para se vingar

    E Ronaldo voltou para se vingar de todos, após as duras críticas que recebeu por causa de sua atuação apagada no empate em 1 a 1 com a República Democrática do Congo, na primeira rodada da Copa do Mundo de 2026, onde marcou dois gols decisivos.

    Aos seis minutos de jogo, Ronaldo marcou o primeiro gol de Portugal contra a seleção do Uzbequistão, ao desviar com maestria um cruzamento de João Cancelo para o fundo da rede.

    Ronaldo marcou seu segundo gol e o terceiro da seleção de seu país aos 39 minutos, após ficar cara a cara com o goleiro da seleção do Uzbequistão, colocando a bola à direita do goleiro com a habilidade de sempre.

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  • Entre os melhores de Portugal

    Assim como Ronaldo foi o pior jogador da seleção de Portugal na partida contra a República Democrática do Congo, a situação se inverteu e ele passou a figurar entre os melhores jogadores em geral na partida contra o Uzbequistão.

    De acordo com o site de estatísticas “SofaScore”, “O Don” recebeu uma nota de 8,5, ficando em terceiro lugar entre os jogadores com melhor avaliação na partida, atrás de Nuno Mendes, que recebeu 8,9, e Bruno Fernandes (8,7).

    Ronaldo chutou 7 vezes ao longo da partida, sendo 5 chutes entre os postes e a trave, além de ter desperdiçado 3 chances perigosas e sido flagrado em impedimento duas vezes.

  • Ronaldo não é egoísta

    Após o confronto contra a República Democrática do Congo, Ronaldo foi alvo de uma série de críticas que chegaram ao ponto de acusá-lo de egoísmo e de querer marcar gols sozinho, mesmo que isso fosse às custas da própria seleção.

    Ronaldo respondeu a essas críticas de forma prática contra o Uzbequistão, mais especificamente na jogada do segundo gol, marcado pelo lateral Nuno Mendes aos 17 minutos de jogo.

    A seleção de Portugal recebeu uma falta na entrada da área, e todos esperavam que o “Foguete da Madeira” fosse quem cobrasse, mas ele deixou a bola para Mendes, que chutou rasteiro e com força à direita do goleiro uzbeque, mandando a bola para o fundo da rede.

    Essa jogada mostrou que Ronaldo não queria marcar apenas para si mesmo, limitando-se a desviar a atenção do goleiro, antes de Mendes surpreender a todos com um chute fulminante.

  • 7 números históricos

    Ronaldo alcançou vários recordes históricos na Copa do Mundo, graças aos dois gols que marcou contra a seleção do Uzbequistão; o mais notável deles é ter se tornado o primeiro jogador da história a marcar gols em seis edições diferentes da Copa do Mundo.

    Além disso, “O Don” tornou-se o maior artilheiro da história da seleção portuguesa na Copa do Mundo, com 10 gols, apenas um gol à frente de Eusébio, que detinha esse recorde há 60 anos, mais precisamente na Copa do Mundo de 1966.

    Ronaldo também se tornou o jogador mais velho a marcar um gol pela seleção de Portugal na história da Copa do Mundo, aos 41 anos e 138 dias, superando Pepe, que detinha esse recorde desde a Copa do Mundo de 2022.

    O astro português tornou-se um dos três únicos jogadores a deter os títulos de maior e menor jogador a marcar pela seleção de seu país na história da Copa do Mundo, ao lado do argentino Lionel Messi e do dinamarquês Michael Laudrup.

    O “Foguete da Madeira” também se tornou o jogador mais velho a marcar mais de um gol em uma única partida na história da Copa do Mundo, aos 41 anos e 138 dias.

    Além disso, Ronaldo se tornou o segundo jogador mais velho a marcar um gol na história da Copa do Mundo, atrás apenas do lendário camaronês Roger Milla.

    E os números de Ronaldo não se limitaram à Copa do Mundo: ele se tornou o primeiro jogador a marcar 10 gols ou mais tanto na Copa do Mundo quanto na Eurocopa, já que havia marcado 14 gols na Eurocopa.

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