A Inter de Milão garantiu uma vitória suada nos pênaltis sobre o Manchester City após um empate por 1 a 1 em Hong Kong, mas foi Aleksandar Stankovic quem realmente roubou a cena. Filho de Dejan Stankovic, ele comandou o meio-campo do time de Cristian Chivu e teve uma atuação madura que desmentiu a pouca idade. O jovem sérvio foi fundamental na construção da jogada do gol de empate de Benjamin Pavard, aos 20 minutos, que anulou o toque para as redes logo no início de Divin Mubama para o time da Premier League. Ditando o ritmo, invertendo bolas de um lado ao outro do campo e mostrando incansável combatividade defensiva em seus 60 minutos em campo, Stankovic foi, de longe, o grande destaque antes de a Inter triunfar nas penalidades.