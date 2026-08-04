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Uma estrela em ascensão! Aleksandar Stankovic recebe grandes elogios do técnico da Inter, Chivu
Roubando a cena contra o Manchester City
A Inter de Milão garantiu uma vitória suada nos pênaltis sobre o Manchester City após um empate por 1 a 1 em Hong Kong, mas foi Aleksandar Stankovic quem realmente roubou a cena. Filho de Dejan Stankovic, ele comandou o meio-campo do time de Cristian Chivu e teve uma atuação madura que desmentiu a pouca idade. O jovem sérvio foi fundamental na construção da jogada do gol de empate de Benjamin Pavard, aos 20 minutos, que anulou o toque para as redes logo no início de Divin Mubama para o time da Premier League. Ditando o ritmo, invertendo bolas de um lado ao outro do campo e mostrando incansável combatividade defensiva em seus 60 minutos em campo, Stankovic foi, de longe, o grande destaque antes de a Inter triunfar nas penalidades.
Conquistando a confiança máxima do técnico
Falando à Sky Sport Italia após o apito final, Chivu foi rápido em elogiar a atuação imponente e autoritária do adolescente. "Ele fez um bom jogo, e estamos felizes com a forma como ele treina", disse o técnico da Inter ao veículo. "Embora ele ainda não esteja em condições ideais, foi muito bem tanto em termos de dedicação quanto de qualidade." O treinador também observou que a condição física geral do elenco ainda está evoluindo, reconhecendo o peso do fuso horário e a intensidade da agenda de verão.
- AFP
Chivu detalha exigências para transferências
Embora a ascensão de Stankovic represente um reforço interno para a Inter, Chivu deixou explicitamente claro que os diretores esportivos do clube ainda têm trabalho a fazer no mercado de transferências. Ao abordar a profundidade defensiva do elenco, o técnico romeno apontou uma lacuna específica nos lados do campo que precisa ser preenchida antes de a janela se fechar. "No momento, temos apenas três alas", explicou. "Carlos Augusto pode jogar ali, mas eu o prefiro como terceiro zagueiro. O mercado ainda é longo; precisamos ser pacientes e escolher bem."
Saindo da sombra de alguém famoso
A atuação dominante de Stankovic contra uma oposição de elite sugere que ele está rapidamente consolidando um papel no time principal para a próxima campanha da Serie A, provando que tem a capacidade técnica e a personalidade para sair da sombra imponente do pai. Com Chivu ansioso para definir suas opções defensivas e integrar um novo ala, ter um produto pronto da base capaz de dar sustentação ao meio-campo oferece uma flexibilidade tática crucial. A Inter agora buscará aproveitar esse embalo enquanto dá sequência à sua preparação, sabendo que pode ter acabado de descobrir sua próxima estrela revelada em casa.
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