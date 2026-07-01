Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Uma derrota dolorosa e uma lesão devastadora... A história de uma maldição que transformou Wan-Bissaka de lateral da Inglaterra em seu inimigo

Especiais e Opinião
Inglaterra x RD Congo
Inglaterra
RD Congo
Copa do Mundo
A. Wan-Bissaka
England
Congo - Kinshasa
EUA

O ex-lateral do Manchester United enfrenta os “Três Leões” com a seleção da República Democrática do Congo

Aaron Wan-Bissaka, lateral da seleção da República Democrática do Congo, terá a chance de fazer história ao enfrentar a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.

A seleção inglesa enfrenta a congolesa hoje, quarta-feira, no estádio de Atlanta, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

  • Primeiro jogo contra os grandes da Inglaterra

    Bisaka foi escalado como titular da seleção do Congo pela quarta vez consecutiva, depois de ter sido titular contra Portugal, Colômbia e Uzbequistão na fase de grupos.

    No entanto, esta partida será diferente, pois será a primeira vez que ele enfrentará a seleção principal da Inglaterra, já que nasceu na capital britânica, Londres, e jogou pelas categorias de base da seleção dos “Três Leões”.

    • Publicidade

  • Um jogo antigo

    Apesar disso, essa não será a primeira vez que o jogador de 28 anos enfrentará a Inglaterra, já que ele jogou contra os jovens “Três Leões” quando defendia a seleção sub-17 da República Democrática do Congo.

    Essa partida amistosa foi disputada em 7 de outubro de 2015 e terminou com uma vitória da seleção inglesa por 8 a 0, tendo sido a última em que Wan-Bissaka atuou pelas seleções juvenis do Congo.

  • Palavrão em inglês

    Posteriormente, Wan-Bissaka decidiu representar as seleções juvenis da Inglaterra, mais especificamente as sub-20 e sub-21, mas não teve a oportunidade de jogar pela seleção principal.

    O lateral-direito esteve perto de jogar pela seleção da Inglaterra, tendo sido convocado pelo ex-técnico Gareth Southgate em agosto de 2019, mas não participou devido a uma lesão e, desde então, não recebeu nenhuma nova convocação.

  • Decisão histórica

    Após uma espera de seis anos, em junho de 2025, Wan-Bissaka anunciou sua decisão de mudar sua nacionalidade esportiva da Inglaterra para a República Democrática do Congo, a fim de representar o país de origem de seus pais, conforme declarou na época.

    Os trâmites foram efetivamente concluídos no mês de agosto passado, e ele recebeu sua primeira convocação para a seleção da República Democrática do Congo em setembro passado, ajudando sua nova seleção a se classificar para a Copa do Mundo de 2026.

    Embora não tenha marcado gols nem dado assistências, Wan-Bissaka desempenhou um papel de destaque, levando a seleção da República Democrática do Congo à classificação para as fases eliminatórias pela primeira vez na história da Copa do Mundo, o que o colocará frente a frente com sua antiga seleção.