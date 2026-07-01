Uma derrota dolorosa e uma lesão devastadora... A história de uma maldição que transformou Wan-Bissaka de lateral da Inglaterra em seu inimigo

Após uma espera de seis anos, em junho de 2025, Wan-Bissaka anunciou sua decisão de mudar sua nacionalidade esportiva da Inglaterra para a República Democrática do Congo, a fim de representar o país de origem de seus pais, conforme declarou na época.

Os trâmites foram efetivamente concluídos no mês de agosto passado, e ele recebeu sua primeira convocação para a seleção da República Democrática do Congo em setembro passado, ajudando sua nova seleção a se classificar para a Copa do Mundo de 2026.

Embora não tenha marcado gols nem dado assistências, Wan-Bissaka desempenhou um papel de destaque, levando a seleção da República Democrática do Congo à classificação para as fases eliminatórias pela primeira vez na história da Copa do Mundo, o que o colocará frente a frente com sua antiga seleção.