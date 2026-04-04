Uma derrota amarga: Mbappé falha no teste... e o Maiorca aproveita a falha do astro veterano

A derrota inesperada do Real Madrid diante do Real Mallorca causou grande comoção por vários motivos, sendo o principal deles o fato de ter sido sofrida contra um time que luta para escapar da zona de rebaixamento da La Liga.
O Maiorca venceu o Real Madrid neste sábado à tarde por 2 a 1, na 30ª rodada da La Liga.
Agora, o Barcelona, líder da tabela, tem a chance de ampliar a vantagem sobre seu rival para 7 pontos, caso o Blaugrana consiga vencer o Atlético de Madrid esta noite, na mesma rodada.
Esta derrota surpreendente ocorre poucos dias antes do esperado confronto contra o Bayern de Munique (na próxima terça-feira) no Estádio Bernabéu, válida pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.
