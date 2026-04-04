Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduzido por

Uma derrota amarga: Mbappé falha no teste... e o Maiorca aproveita a falha do astro veterano

Mallorca x Real Madrid
Mallorca
Real Madrid
La Liga
Real Madrid x Bayern de Munique
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
A. Ruediger
K. Mbappe
Espanha
Alemanha
França

O Real tropeça antes do confronto com o Bayern

A derrota inesperada do Real Madrid diante do Real Mallorca causou grande comoção por vários motivos, sendo o principal deles o fato de ter sido sofrida contra um time que luta para escapar da zona de rebaixamento da La Liga.

O Maiorca venceu o Real Madrid neste sábado à tarde por 2 a 1, na 30ª rodada da La Liga.

Agora, o Barcelona, líder da tabela, tem a chance de ampliar a vantagem sobre seu rival para 7 pontos, caso o Blaugrana consiga vencer o Atlético de Madrid esta noite, na mesma rodada.

Esta derrota surpreendente ocorre poucos dias antes do esperado confronto contra o Bayern de Munique (na próxima terça-feira) no Estádio Bernabéu, válida pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

  • A escalação de Arbeloa... Ausências significativas

    Os jornais internacionais destacaram o tropeço do Real Madrid contra o Maiorca, especialmente os jornais alemães, que deram grande destaque à instabilidade no desempenho dos jogadores do time branco.

    O jornal Bild, em sua análise do confronto, afirmou que o Real Madrid não esperava essa “derrota amarga” antes do confronto contra o Bayern de Munique, e continuou da seguinte forma:

    Antes do confronto decisivo nas quartas de final contra o Bayern de Munique, o técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, apostou inicialmente na rotação.

    Vinícius Júnior e Jude Bellingham começaram no banco e só entraram no segundo tempo (aos 59 minutos) – e, naquele momento, o Real Madrid estava perdendo por um gol.

    Bellingham havia ficado de fora antes da pausa para os jogos internacionais devido a problemas na coxa. Agora, ele voltou a jogar. Além disso, o Real Madrid foi obrigado a jogar sem Federico Valverde, suspenso.

    Além disso, o goleiro titular Thibaut Courtois está ausente devido a uma lesão muscular e não participará das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern; seu lugar na baliza será ocupado por André Lunin (27 anos).

    • Publicidade

  • O teste de Mbappé... Problemas acumulados

    Para Kylian Mbappé, a partida também foi um teste importante para recuperar a forma e a preparação física.

    O atacante francês vinha sofrendo recentemente com problemas no joelho e, apesar disso, foi uma ameaça no primeiro tempo, mas falhou duas vezes diante do goleiro do Maiorca, Leo, que defendeu com firmeza (minutos 22 e 25).

    Mesmo após o intervalo, Leo continuou levando a melhor sobre Mbappé em outra oportunidade (minuto 55), e o astro do Real Madrid parecia não estar em plena forma, tendo feito pequenas pausas na corrida mais de uma vez.

  • Rüdiger, já em idade avançada... e o caos nos últimos metros

    O Bild continuou: “Pouco antes do fim do primeiro tempo, o Maiorca abriu o placar de forma inesperada: Morlanes marcou um gol dentro da área sem marcação (minuto 41), enquanto Rüdiger não conseguiu intervir de forma decisiva na jogada – e parecia muito envelhecido”.

    E acrescentou: “Nos últimos minutos da partida, a situação se tornou caótica: primeiro, Militão conseguiu empatar para o Real Madrid (88º minuto). Mas o Maiorca respondeu mais uma vez: Vedat Muriqi marcou um gol (90+1) e garantiu a vitória. E, assim como no primeiro gol, Lunin não conseguiu adivinhar o canto certo!”.

Liga dos Campeões
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB