O campeão do Aberto da França venceu na quinta-feira, em Wimbledon, o francês Valentin Royer por 6:1, 6:3, 7:6 (7:3) e avançou pela sétima vez para a terceira rodada do torneio clássico. Na grama, essa foi a 50ª vitória de Zverev no circuito profissional.
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Uma demonstração de poder em um piscar de olhos! Alexander Zverev está no caminho certo em Wimbledon
Na próxima rodada, Zverev enfrentará o norte-americano Marcos Giron, que derrotou o francês Quentin Halys por 7:6 (7:5), 6:3, 6:4. Zverev ainda não perdeu para seu próximo adversário em quatro partidas; a última vitória do jogador de Hamburgo no confronto direto foi no ano passado, em Halle/Westfália. Em 2024, ele derrotou Giron em Wimbledon, na segunda rodada.
Jan-Lennard Struff também está classificado para a terceira rodada na Church Road. O tenista de Warstein venceu o americano Brandon Nakashima, 28º cabeça de chave, em uma partida emocionante que se estendeu por dois dias, com o placar de 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 7:6 (10:7). A partida havia sido interrompida na noite de quarta-feira, após quatro sets, devido à falta de luz. Na disputa por sua primeira classificação para as oitavas de final, ele enfrentará o ex-número 1 do mundo russo Daniil Medvedev, contra quem Struff foi eliminado na terceira rodada de Wimbledon há dois anos.
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Zverev se mostra otimista em Wimbledon — Royer não teve chances
Com a primeira vitória em um torneio do Grand Slam no bolso, Zverev quer finalmente brilhar também em Wimbledon; até agora, ele nunca passou das oitavas de final no sudoeste de Londres. “Acho que, de modo geral, estou jogando melhor tênis este ano do que no ano passado”, disse Zverev após sua difícil vitória na estreia na Quadra Central contra o belga Alexander Blockx.
Contra Royer, ele seguiu para a Quadra 1 — e Zverev não teve nenhum problema. Em uma partida com grande diferença de nível, o francês lutou em vão; após apenas 32 minutos, Zverev fechou o set com uma devolução vencedora. Sob o sol radiante de Londres, ele continuou pressionando, mas no terceiro set começaram a surgir cada vez mais erros simples. O campeão olímpico de Tóquio assim permitiu que Royer voltasse ao jogo, mas no tie-break Zverev manteve a calma. Após 2h04min, ele converteu seu terceiro match point.