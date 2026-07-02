Uma demonstração de poder em um piscar de olhos! Alexander Zverev está no caminho certo em Wimbledon

Na próxima rodada, Zverev enfrentará o norte-americano Marcos Giron, que derrotou o francês Quentin Halys por 7:6 (7:5), 6:3, 6:4. Zverev ainda não perdeu para seu próximo adversário em quatro partidas; a última vitória do jogador de Hamburgo no confronto direto foi no ano passado, em Halle/Westfália. Em 2024, ele derrotou Giron em Wimbledon, na segunda rodada.

Jan-Lennard Struff também está classificado para a terceira rodada na Church Road. O tenista de Warstein venceu o americano Brandon Nakashima, 28º cabeça de chave, em uma partida emocionante que se estendeu por dois dias, com o placar de 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 7:6 (10:7). A partida havia sido interrompida na noite de quarta-feira, após quatro sets, devido à falta de luz. Na disputa por sua primeira classificação para as oitavas de final, ele enfrentará o ex-número 1 do mundo russo Daniil Medvedev, contra quem Struff foi eliminado na terceira rodada de Wimbledon há dois anos.