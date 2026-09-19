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"Uma decisão que ninguém vai perdoar": Vinícius coloca Mourinho diante de seu primeiro grande teste

Atlético de Madrid x Real Madrid
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J. Mourinho
Vinicius Junior
K. Mbappe
Y. Diomande
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Dúvidas antes do dérbi de Madri

José Mourinho enfrenta o primeiro teste real na gestão de assuntos delicados desde seu retorno ao Real Madrid, com a aproximação do dérbi da capital diante do Atlético de Madrid, neste domingo, em uma partida na qual as escalações titulares das duas equipes ainda não estão totalmente definidas.

No Real Madrid, as atenções se voltam para as opções de Mourinho no meio-campo e no ataque, depois que Yan Diomande se impôs com força no último período, o que abre a porta para a possibilidade de o "Special One" tomar sua primeira grande decisão nesta temporada, colocando seu astro marfinense como titular no lugar de Vinícius Júnior.

O programa "El Larguero", da rádio "Cadena SER", discutiu as decisões esperadas de Mourinho e sua capacidade de manter o astro brasileiro no banco de reservas diante da queda de rendimento no último período.

  • Dúvidas sobre Vinícius e as consequências do dérbi: "No Real Madrid não existem tons de cinza"

    Essa pergunta foi o eixo central do debate no famoso programa, no qual foram abordadas as últimas decisões de Mourinho e a possibilidade de deixar Vinícius, que atravessa um momento difícil, no banco de reservas.

    O jornalista Julio Pulido interveio no debate afirmando: "No contexto do Real Madrid, haverá barulho independentemente do que aconteça. Ou seja, se o Real Madrid vencer, haverá um barulho positivo por parte daqueles que querem ver um Real Madrid diferente dos anos anteriores. A vitória pode reforçar essa ideia".

    Mas, por outro lado, poderá haver um barulho negativo caso não faça uma boa partida, segundo Pulido, que acrescentou: "... ainda há quem tenha dúvidas sobre o Real Madrid de Mourinho. Uma derrota contra o Atlético de Madrid faria esse barulho aumentar. Mas, no Real Madrid, sempre há barulho. Às vezes de forma excessivamente positiva e às vezes também extremamente negativa. No Real Madrid não existem tons de cinza".

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  • Diomandé pressiona com força

    Enquanto isso, o jornalista da Cadena SER Javier Herráez apontou que todas as atenções estarão voltadas para Vinícius, ao afirmar: "... quem precisa fazer um bom jogo é Vinícius", já que em várias partidas ele esteve longe do seu melhor nível e as dúvidas em torno dele aumentam.

    E Herráez acrescentou: "Isso não é uma opinião, mas informação. Ele precisa de um bom jogo. Venceu a Liga dos Campeões da Europa duas vezes, é uma estrela do time, mas se passaram dois anos desde então. Ele precisa de um bom jogo nesta temporada, porque está num nível abaixo do que se espera dele, e agora há Diomande, que foi contratado por algum motivo. E ele está pressionando o Vinícius".

  • Uma decisão que muitos não vão perdoar: o difícil teste de Mourinho!

    O apresentador do programa, Manu Carreño, interveio ao afirmar que José Mourinho foi trazido de volta ao Real Madrid justamente para administrar esse tipo de situação.

    Ele disse: "A torcida não vai aceitar que Vinícius e Mbappé joguem por decreto obrigatório (por parte do presidente do clube). É isso que muitos não vão perdoar, porque Mourinho veio justamente para tomar decisões desse tipo. Se Vinícius não estiver bem, ele deve ficar no banco de reservas, algo que parecia que treinadores anteriores eram reféns disso. Então, muitos torcedores do Real Madrid esperam que, se Vinícius não estiver no nível exigido, não tem problema, mas ele deve deixá-lo no banco".

    Carreño concluiu: "Acho que, se há alguém capaz de fazer isso, é Mourinho. Muitos torcedores do Real Madrid ficarão decepcionados com Mourinho se ele escalar Vinícius e Mbappé estando eles em bom ou mau nível, especialmente Vini, que não sei por que jogou todas as partidas".

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