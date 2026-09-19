"Uma decisão que ninguém vai perdoar": Vinícius coloca Mourinho diante de seu primeiro grande teste

José Mourinho enfrenta o primeiro teste real na gestão de assuntos delicados desde seu retorno ao Real Madrid, com a aproximação do dérbi da capital diante do Atlético de Madrid, neste domingo, em uma partida na qual as escalações titulares das duas equipes ainda não estão totalmente definidas.

No Real Madrid, as atenções se voltam para as opções de Mourinho no meio-campo e no ataque, depois que Yan Diomande se impôs com força no último período, o que abre a porta para a possibilidade de o "Special One" tomar sua primeira grande decisão nesta temporada, colocando seu astro marfinense como titular no lugar de Vinícius Júnior.

O programa "El Larguero", da rádio "Cadena SER", discutiu as decisões esperadas de Mourinho e sua capacidade de manter o astro brasileiro no banco de reservas diante da queda de rendimento no último período.