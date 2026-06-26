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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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Uma confusão organizada coloca Messi no centro das atenções na Copa do Mundo

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Magia pura

A seleção argentina, atual campeã da Copa do Mundo, sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 com o mesmo ímpeto e intensidade com que encerrou a edição do Catar 2022, quando o lendário Lionel Messi marcou todos os cinco gols de sua seleção apenas nas duas primeiras partidas, igualando e, em seguida, estabelecendo um novo recorde na história dos artilheiros da Copa do Mundo.

De acordo com o site oficial da Federação Internacional de Futebol (FIFA), John Dahl Tomasson, especialista em estudos técnicos da FIFA, apresentou uma análise da maneira como os jogadores da Argentina atuam durante a posse de bola para liberar seu astro e capitão, destacando a circulação no meio-campo, o aumento da densidade numérica nas laterais e a mudança de direção do jogo, explicando que esses elementos decorrem inteiramente da capacidade técnica dos jogadores de movimentar a bola e se deslocarem com extrema rapidez.

Thomasson também discutiu como o jogo ofensivo da Argentina é estruturado para neutralizar os adversários e liberar Messi, seja para permitir que ele receba a bola em áreas perigosas do campo, seja para liberar outros jogadores quando Leo atrai a marcação de mais de um adversário.

  • Movimentos circulares

    Os meio-campistas da Argentina trabalham para desorganizar a equipe adversária e tirá-la de sua estrutura defensiva, valendo-se de rotações e movimentos circulares. Eles fazem isso para criar superioridade numérica em áreas inesperadas e atrair um grande número de adversários para uma determinada zona do campo, aproveitando suas elevadas habilidades técnicas para se livrar da pressão e mudar a direção do jogo, e, assim que chegam ao espaço, avançam com enorme velocidade e o mínimo de toques, executando uma corrida escalonada em direção à área de pênalti.

    Os movimentos bem planejados dos meio-campistas argentinos em espaços inesperados constituem um fator essencial para desorganizar a estrutura defensiva dos adversários, conforme afirmou Thomasson.

    Tomason disse: “Eles apresentam um estilo de jogo preciso, com um ou dois toques, e, de repente, aceleram o ritmo da partida jogando para frente, mas isso começa com os movimentos dos meio-campistas. Às vezes, eles recuam ou se deslocam para as laterais para afastar os jogadores adversários das áreas centrais; e, quando um dos meio-campistas se move, isso gera movimentos opostos que semeiam a dúvida no adversário quanto às suas posições corretas em campo”.

    • Publicidade
  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Aumento do número de membros

    A estratégia argentina se destaca claramente na maneira deliberada como os jogadores se deslocam para as áreas abertas, enquanto outros jogadores atraem a pressão do adversário, segundo a interpretação de Thomason.

    Thomasson acrescentou: “Quando os meio-campistas estão nas laterais, o meio-campista adversário precisa tomar uma decisão difícil: fica na retaguarda para proteger o espaço ou vai atrás do jogador? Isso se torna extremamente complicado quando eles percebem que Messi pode se posicionar nesse espaço se o deixarem vazio, o que causa confusão — mas, do ponto de vista da Argentina, é uma confusão organizada.”

    Tomason exibiu um vídeo que mostra como a Argentina conseguiu atrair a seleção da Áustria para uma área central estreita e congestionada e, ao mesmo tempo, criar uma vantagem numérica de 3 contra 1 nas laterais assim que a bola saía da zona de pressão.

  • Mudança na direção do jogo

    O jogador que está com a posse de bola percebe, assim que a Argentina atrai vários jogadores adversários para uma área restrita, que seus companheiros estão trabalhando ativamente para abrir linhas de passe e levar a bola para os espaços livres.

    Thomasson explicou: “Messi é o coração desta seleção argentina, mas a equipe possui uma identidade e um domínio claros na fase de construção do jogo; eles movimentam a bola de forma excelente e com total segurança, com um ou dois toques, e então aceleram o ritmo do jogo repentinamente. Jogam na vertical e trocam passes em profundidade, mudando frequentemente o ponto de ataque e a direção do jogo, para passar a bola para os companheiros em espaços livres e colocar os adversários em situações difíceis”.

    O terceiro vídeo mostra como Messi atrai a pressão de vários jogadores austríacos; mesmo assim, seus companheiros atuam e se movimentam para oferecer opções de passe fora da zona de pressão, cientes da habilidade técnica de Messi para jogar em espaços apertados sob pressão. Eles mudam a direção do jogo e o apoiam com corridas sem a bola, antes que um passe em profundidade permita que Lautaro Martínez toque na bola pela primeira vez atrás da linha defensiva, conseguindo assim provocar uma falta e garantir um pênalti.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Avançar rapidamente

    Um ímpeto ofensivo explosivo se desenvolve assim que a bola, vinda da defesa argentina, chega a um jogador em espaço livre, com vários jogadores se deslocando rapidamente para oferecer diferentes opções ao jogador com a posse de bola, com a possibilidade de receber a bola aos pés, no espaço ou em diferentes ângulos.

    Tomason destacou que eles jogam com muita velocidade quando querem atacar.

    E continuou: “Eles trocam a bola rapidamente com um ou dois toques e usam esses toques como forma de comunicação não verbal, uma maneira de se comunicarem entre si sem palavras. É incrível de se ver e muito difícil de se defender contra isso”.

    Thomason mencionou que todos esses detalhes ocorrem de forma harmoniosa e interligada no quartovídeo, em que a Argentina domina a bola no corredor lateral, onde há um número maior de meio-campistas; Messi se posiciona no espaço, atraindo a pressão de vários jogadores, antes de mudar a direção da jogada para passar a bola para Thiago Almada.

    Essa mudança de direção do jogo dá início a uma corrida rápida para a frente e a um avanço gradual em direção à área, até encontrarem Messi em um espaço livre, e ele marca o gol que quebrou o recorde histórico de artilheiros da Copa do Mundo, que estava no nome de Miroslav Klose.

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