A seleção argentina, atual campeã da Copa do Mundo, sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 com o mesmo ímpeto e intensidade com que encerrou a edição do Catar 2022, quando o lendário Lionel Messi marcou todos os cinco gols de sua seleção apenas nas duas primeiras partidas, igualando e, em seguida, estabelecendo um novo recorde na história dos artilheiros da Copa do Mundo.

De acordo com o site oficial da Federação Internacional de Futebol (FIFA), John Dahl Tomasson, especialista em estudos técnicos da FIFA, apresentou uma análise da maneira como os jogadores da Argentina atuam durante a posse de bola para liberar seu astro e capitão, destacando a circulação no meio-campo, o aumento da densidade numérica nas laterais e a mudança de direção do jogo, explicando que esses elementos decorrem inteiramente da capacidade técnica dos jogadores de movimentar a bola e se deslocarem com extrema rapidez.

Thomasson também discutiu como o jogo ofensivo da Argentina é estruturado para neutralizar os adversários e liberar Messi, seja para permitir que ele receba a bola em áreas perigosas do campo, seja para liberar outros jogadores quando Leo atrai a marcação de mais de um adversário.