Uma brecha à espera de Messi... O que a Argentina deve ter em atenção contra a Suíça?

Embora a Suíça apresente um sistema defensivo sólido, ela deixa brechas que a Argentina pode explorar. Uma dessas brechas surge quando Ricardo Rodríguez avança para o ataque. Nessas situações, muitas vezes se abre um espaço entre o lateral-esquerdo e Nico Elvedi, especialmente quando o adversário muda rapidamente a direção do ataque ou encontra um passe em profundidade. Lionel Messi consegue explorar esse espaço graças à sua habilidade em passes precisos, assim como Julián Álvarez ou Lautaro Martínez podem aproveitar o espaço atrás dos zagueiros.

Outro aspecto diz respeito às jogadas de bola parada defensivas. A Suíça tende a exagerar na proteção da área de seis jardas e, em algumas partidas, deixa a grande área aberta para rebotes ou bolas de segunda. A Colômbia conseguiu criar perigo dessa forma nas oitavas de final, e a Argentina conta com atacantes hábeis em finalizar jogadas a partir dessa zona.

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A lesão de Johan Manzambi obrigou o técnico Yakin a ajustar seu estilo ofensivo. Fabian Rieder tem melhor controle de bola, mas carece da velocidade e da habilidade individual que o jovem jogador demonstrou durante o torneio. Além disso, vários jogadores titulares estão próximos de serem suspensos. Denis Zakaria, Granit Xhaka e Miro Mohaim receberam um cartão amarelo cada, e um segundo cartão amarelo os impediria de participar de uma possível partida da semifinal. Essa situação pode afetar a intensidade de seu desempenho em alguns confrontos individuais.

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