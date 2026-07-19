Uma ameaça para a Espanha... O “Código 36”, a arma de Martínez nos pênaltis

As seleções da Argentina e da Espanha se enfrentam, neste domingo à noite, na final da Copa do Mundo de 2026, no estádio MetLife, em Nova York.

O gramado contará com a presença de várias das maiores estrelas do futebol, como Lionel Messi, Lamine Yamal e Rodri.

Mas a tarefa de pará-los recai sobre dois dos melhores goleiros do torneio: Emiliano Martínez e Unai Simón.

O jornal “AS” destacou que Emiliano Martínez se tornou um dos goleiros mais importantes do cenário internacional desde a final da Copa do Mundo de 2022, especialmente após sua defesa histórica contra o contra-ataque de Randall Kolo Muani nos últimos instantes da prorrogação.

O goleiro da Argentina e do Aston Villa conquistou essa posição de destaque graças ao seu excelente desempenho em campo e à sua grande habilidade em defender pênaltis.

Os números de Depo, especialmente em partidas importantes, causam admiração e inspiram temor em qualquer adversário que se depare com ele.