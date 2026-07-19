Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Uma ameaça para a Espanha... O “Código 36”, a arma de Martínez nos pênaltis

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
E. Martinez
Espanha
Argentina

As seleções da Argentina e da Espanha se enfrentam, neste domingo à noite, na final da Copa do Mundo de 2026, no estádio MetLife, em Nova York.

O gramado contará com a presença de várias das maiores estrelas do futebol, como Lionel Messi, Lamine Yamal e Rodri. 

Mas a tarefa de pará-los recai sobre dois dos melhores goleiros do torneio: Emiliano Martínez e Unai Simón.

O jornalAS” destacou que Emiliano Martínez se tornou um dos goleiros mais importantes do cenário internacional desde a final da Copa do Mundo de 2022, especialmente após sua defesa histórica contra o contra-ataque de Randall Kolo Muani nos últimos instantes da prorrogação.

O goleiro da Argentina e do Aston Villa conquistou essa posição de destaque graças ao seu excelente desempenho em campo e à sua grande habilidade em defender pênaltis.

Os números de Depo, especialmente em partidas importantes, causam admiração e inspiram temor em qualquer adversário que se depare com ele.

  • Emiliano Martinez Argentina 2026Getty Images

    Habilidade de prever a direção dos chutes de pênalti

    Ao longo de sua carreira no Arsenal e no Getafe, bem como em seu atual clube, o Aston Villa, Martínez protagonizou várias atuações inesquecíveis.

    Entre esses momentos, destaca-se o que aconteceu na última temporada, quando o Aston Villa, comandado pelo técnico Unai Emery, chegou aos pênaltis contra o Lille, da França, nas quartas de final da Liga Europa Conferência. Lá, “Dibo” defendeu o pênalti decisivo, garantindo à sua equipe a classificação para a fase seguinte.

    Os números de Emiliano Martínez com os “Villans” refletem sua grande habilidade em antecipar a direção dos chutes de pênalti: sua média de defesas é de 18,25%. Ele enfrentou 27 pênaltis durante sua trajetória no clube inglês e conseguiu defender cinco deles.

    Desses cinco pênaltis, ele defendeu quatro ao se jogar para o lado direito, enquanto conseguiu defender apenas um após se jogar para o lado esquerdo.

    • Publicidade
  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pênaltis com a seleção argentina

    Vestindo a camisa da seleção argentina, Emiliano Martínez enfrentou 25 pênaltis, defendeu nove deles, enquanto 13 entraram no gol; além disso, os jogadores adversários perderam outras três chances, chutando para fora.

    Com isso, o goleiro argentino possui uma impressionante taxa de defesas de 36% do total de pênaltis que enfrentou, e esse índice sobe para 48% se forem contabilizados todos os pênaltis que não resultaram em gol, seja por terem sido defendidos por ele ou por terem sido desperdiçados pelos cobradores.

    Entre seus momentos históricos mais marcantes, destacam-se seu desempenho brilhante na disputa de pênaltis contra a Colômbia na Copa América de 2021, além da final da Copa do Mundo contra a França, na qual levou a seleção de seu país à conquista do título mundial.

    Nessas ocasiões, “Dibo” demonstrou possuir grande capacidade de influenciar psicologicamente os cobradores de pênaltis, além de possuir uma técnica excepcional que o ajuda a sair vitorioso nessas situações decisivas.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google