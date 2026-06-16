Um único obstáculo pode mudar o rumo... O Al-Hilal não desiste da contratação do astro do Barcelona

O Al-Hilal renovou seus esforços para tentar convencer um dos astros do Barcelona a se juntar ao time, a fim de reforçar o elenco na próxima temporada.
Apesar de não ter sofrido nenhuma derrota no campeonato nacional, o Al-Hilal espera melhorar seu desempenho depois de ter encerrado a temporada passada conquistando apenas a Copa do Guardião das Duas Mesquitas.
Depois de ter manifestado interesse em contratar o brasileiro Rafinha no ano passado, o Al-Hilal voltou com uma nova proposta na tentativa de conquistar o craque da seleção brasileira.