Um único obstáculo pode mudar o rumo... O Al-Hilal não desiste da contratação do astro do Barcelona

De acordo com o site G-Globo, “o Al-Hilal deseja contratar Raphinha, mas o jogador descarta a possibilidade de qualquer negociação antes do fim da Copa do Mundo”.

E acrescentou: “O jogador brasileiro já havia recusado uma oferta milionária do clube saudita há dois anos e voltou a ser alvo do clube para a próxima temporada”.

E continuou: “Depois de ter sido ultrapassado pelo Al-Nassr, liderado por Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, no Campeonato Saudita Profissional, o Al-Hilal colocou Rafinha no topo de suas prioridades para reforçar seu elenco após a saída do uruguaio Darwin Núñez”.

E continuou: “Mesmo antes da participação na Copa do Mundo, o clube de Riad demonstrou interesse em contratar o jogador e revelou seu desejo de acelerar as negociações. Já Rafinha foi categórico ao tomar conhecimento desse interesse e deixou claro que não abordaria esse assunto durante a Copa do Mundo”.

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