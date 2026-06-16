Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduzido por

Um único obstáculo pode mudar o rumo... O Al-Hilal não desiste da contratação do astro do Barcelona

Mercado da bola
Brasil x Haiti
Brasil
Haiti
Copa do Mundo
Barcelona
Raphinha
Al Hilal
Campeonato Saudita
Brasil
Haiti
EUA
Espanha
Arábia Saudita

Nó Único

O Al-Hilal renovou seus esforços para tentar convencer um dos astros do Barcelona a se juntar ao time, a fim de reforçar o elenco na próxima temporada.

Apesar de não ter sofrido nenhuma derrota no campeonato nacional, o Al-Hilal espera melhorar seu desempenho depois de ter encerrado a temporada passada conquistando apenas a Copa do Guardião das Duas Mesquitas.

Depois de ter manifestado interesse em contratar o brasileiro Rafinha no ano passado, o Al-Hilal voltou com uma nova proposta na tentativa de conquistar o craque da seleção brasileira.

  • O substituto de Núñez... A Copa do Mundo em primeiro lugar

    De acordo com o site G-Globo, “o Al-Hilal deseja contratar Raphinha, mas o jogador descarta a possibilidade de qualquer negociação antes do fim da Copa do Mundo”.

    E acrescentou: “O jogador brasileiro já havia recusado uma oferta milionária do clube saudita há dois anos e voltou a ser alvo do clube para a próxima temporada”.

    E continuou: “Depois de ter sido ultrapassado pelo Al-Nassr, liderado por Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, no Campeonato Saudita Profissional, o Al-Hilal colocou Rafinha no topo de suas prioridades para reforçar seu elenco após a saída do uruguaio Darwin Núñez”.

    E continuou: “Mesmo antes da participação na Copa do Mundo, o clube de Riad demonstrou interesse em contratar o jogador e revelou seu desejo de acelerar as negociações. Já Rafinha foi categórico ao tomar conhecimento desse interesse e deixou claro que não abordaria esse assunto durante a Copa do Mundo”.

    Leia também: Hani cai na armadilha do astro marroquino... Erro egípcio coloca a Copa do Mundo de 2026 em risco com um número negativo

    • Publicidade

  • Aproximação nas fases iniciais... Um afastamento pode mudar o rumo

    Em outubro de 2025, Rafeinha comentou sobre a proposta anterior do Al-Hilal: “A proposta que recebemos da Arábia Saudita me tocou profundamente, pois teria resolvido problemas na minha vida pessoal, na vida dos meus pais, do meu filho e de muitas outras pessoas”.

    O site brasileiro revelou: “O processo de reaproximação entre o Al-Hilal e Ravinia ainda está em sua fase inicial, e Ravinia está ciente de que o afastamento imposto pela Copa do Mundo pode levar os sauditas a seguirem outro caminho”.

    E concluiu: “Mas isso não altera a posição do jogador, que é a de não abordar o assunto da janela de transferências enquanto estiver comprometido com a seleção brasileira”.

    Rafinha tem 29 anos e joga pelo Barcelona há quatro temporadas, onde disputou 177 e 127 partidas, marcou 75 gols e deu 52 assistências. Há pouco mais de um ano, o jogador renovou seu contrato com o clube catalão até meados de 2028.

    Leia também:

    De igual para igual... A coragem dos Faraós desestabilizou os Diabos da Bélgica

Copa do Mundo
Brasil crest
Brasil
BRA
Haiti crest
Haiti
HAI