Um único gol deixa Deschamps perplexo diante do Senegal

Didi Deschamps, técnico da seleção francesa, já tem uma ideia quase completa da escalação com que os Bleus vão estrear na Copa do Mundo, contra o Senegal, mas há uma única dúvida relacionada à defesa, mais especificamente à posição de zagueiro central.

O jornal “As” informou que o zagueiro francês William Saliba ainda sofre com dores nas costas, uma lesão que o acompanha desde a final da Liga dos Campeões.

Saliba havia colocado em dúvida sua capacidade de viajar para a Copa do Mundo, mas a Federação Francesa e o jogador acabaram concordando com sua participação, com um plano de tratamento a ser seguido após o término do torneio.

Durante os dois amistosos antes da Copa do Mundo, contra a Costa do Marfim e a Irlanda do Norte, ele não jogou os 90 minutos completos e, apesar de ter sido titular no segundo amistoso, foi substituído para evitar o agravamento da lesão.

Desde a chegada da seleção francesa a Boston, Saliba passou por um programa de repouso e tratamento individual sob supervisão da equipe médica. Embora se espere que ele esteja pronto para enfrentar o Senegal, Deschamps ainda está indeciso entre ele e Ibrahima Konaté.

Já Konaté, que assinará com o Real Madrid após o torneio, é considerado a opção alternativa, mas ocupa a segunda posição na hierarquia da seleção francesa; no entanto, a lesão de Saliba pode abrir para ele a porta para a titularidade.