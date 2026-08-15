Um túnel escuro: Álvarez preso em meio às caras fechadas no Atlético

Os dias passam, e a questão do futuro de Julián Álvarez segue sem solução. O atacante argentino retornou aos treinos com o Atlético de Madrid nesta semana, com o objetivo de reafirmar seu desejo de realizar o sonho de se transferir para o Barcelona.

De acordo com a rádio Cadena SER, o técnico argentino comunicou a ele, durante a conversa que os dois tiveram na última quarta-feira, que mantém a posição do clube madrilenho, e garantiu-lhe que contará com ele na nova temporada.

Como esclareceu a rede ESPN, o entorno do jogador se sente "enganado e traído em sua confiança" por parte do Atlético de Madrid.

O clube pediu a Julián que, se quisesse sair, anunciasse isso publicamente, e quando ele o fez durante a Copa do Mundo, a posição do clube madrilenho ficou ainda mais rígida.

Miguel Ángel Gil Marín se recusou a negociar com o Barcelona e, até agora, o clube catalão não recebeu nenhuma resposta do Atlético à oferta apresentada no valor de 100 milhões de euros como ponto de partida para as negociações.

Álvarez continua comprometido com o Atlético e não entrou em nenhuma rebeldia. Ele não foi convocado para o amistoso contra o Olympique de Marselha, assim como os demais jogadores internacionais que se juntaram nesta semana aos treinos de Simeone, que são Baena, Llorente e Musso, mas voltou a treinar com o grupo neste sábado.

O jornal "Sport" relatou que, apesar do profissionalismo de Álvarez, as caras fechadas e a ausência de sinais de cordialidade e sintonia com os companheiros nas imagens captadas pelo "El Desmarque" revelam que o jogador não está passando por um bom momento de forma alguma.

Já o técnico Diego Simeone, como se o assunto não lhe dissesse respeito, não parece particularmente interessado em resolver a situação.