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Real Racing Club de Santander v Real Valladolid CF - LaLiga HypermotionGetty Images Sport

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Um substituto para Cancelo? ... Um único obstáculo entre o Barcelona e uma joia espanhola

Mercado da bola
Barcelona
Racing Santander
J. Salinas
J. Cancelo
Espanha
Portugal

Oferta saudita rejeitada... e disputa acirrada entre os grandes clubes da Europa

O Barcelona não para de buscar jovens talentos capazes de contribuir para seu projeto esportivo por muitos anos; o clube catalão continua de olho nos principais nomes em ascensão nos campos espanhóis e europeus, buscando garantir a contratação de um dos jogadores mais promissores antes que a disputa por ele se intensifique ainda mais durante a janela de transferências.

Um novo nome surgiu no radar da diretoria esportiva do clube, depois de chamar a atenção por seu desempenho e rápido desenvolvimento, passando a ser alvo do interesse de vários clubes europeus que acompanham de perto seu futuro, apesar de sua pouca idade.

  • Disputa europeia... Vantagem para o Barcelona

    O Barcelona está de olho no jovem zagueiro espanhol Jorge Salinas, jogador do Racing de Santander, em meio ao crescente interesse de vários clubes europeus de destaque, enquanto o clube catalão mantém sua vantagem na disputa pela contratação do jogador de 19 anos, que prefere se transferir para o “Camp Nou”, apesar das diversas ofertas que recebeu.

    Salinas é considerado um dos maiores talentos em ascensão do futebol espanhol, depois de chamar a atenção com seu desempenho no Racing de Santander e contribuir para a promoção do time à La Liga, o que levou clubes como Newcastle United, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Porto, Bolonha e Eintracht de Frankfurt a acompanhar de perto sua situação.

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  • Por que o Barcelona o quer?

    O interesse do Barcelona não se limita apenas ao talento de Salinas, mas se estende às suas qualidades técnicas, que o tornam um projeto ideal para o futuro. O zagueiro espanhol é canhoto por natureza, uma característica rara no mercado de transferências, além de possuir a capacidade de atuar como zagueiro central esquerdo ou lateral esquerdo com a mesma eficiência.

    Relatos indicam que os olheiros do Barcelona estão impressionados com sua capacidade de construir jogadas a partir da defesa, sua confiança na posse de bola e sua calma sob pressão, além de sua presença física e competitividade — qualidades que se alinham aos critérios adotados pelo clube na contratação de jovens zagueiros.

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  • De Santander aos holofotes

    Salinas nasceu na cidade de Santander e passou a maior parte de sua carreira no futebol na região da Cantábria, antes de ingressar na academia do Racing de Santander em 2019, após passar por vários clubes locais.

    O clube percebeu logo o valor do jogador e renovou seu contrato até 2029 para protegê-lo do interesse de outros clubes. Durante a última temporada, Salinas passou de um talento promissor na academia a um jogador influente na equipe principal, ao mesmo tempo em que participava regularmente das seleções espanholas de categorias de base, tornando-se um dos pilares da seleção sub-19.

    O jogador também recebeu elogios do diretor esportivo do Racing Santander, Chema Aragón, que previu para ele um futuro no nível da Liga dos Campeões.

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  • Uma proposta da Arábia Saudita... e um único obstáculo para o fechamento do negócio

    Apesar da confiança mútua entre as partes, o valor da cláusula de rescisão continua sendo o principal obstáculo para a conclusão da negociação, já que acredita-se que o Racing Santander a tenha fixado em cerca de 8 milhões de euros.

    O Barcelona está atualmente buscando diferentes fórmulas financeiras para amenizar o custo imediato da transação, enquanto vários clubes europeus continuam acompanhando a situação. Além disso, dentro do clube catalão, a decisão de Salinas de recusar uma oferta financeira atraente da Arábia Saudita é vista de forma positiva, já que ele prefere permanecer na Europa para dar continuidade à sua carreira.

    Enquanto as negociações seguem em andamento, o Barcelona permanece em posição vantajosa graças ao desejo do jogador de vestir a camisa do clube. No entanto, o Racing de Santander está ciente de que a saída de Salinas não ocorrerá por esses valores, mas sim por um montante superior a 16 milhões de euros, de acordo com fontes do clube consultadas pelo jornal “Mundo Dominion”, que se abstiveram de especificar o valor exato, conforme noticiado pelo “Mundo Deportivo”.

    As fontes confirmam que esse valor entrará em vigor no dia 1º de julho, data da abertura oficial da janela de transferências, após a promoção do clube à La Liga, quando deverão ser pagas as cláusulas de rescisão do contrato alteradas. O Racing afirma que está protegendo seu jogador para maximizar o retorno financeiro, embora Salinas dê prioridade ao Barcelona.

    De qualquer forma, o Barcelona não deseja entrar em nenhum tipo de disputa de lances com os outros times que demonstraram interesse no jogador, como o Borussia Dortmund, o Bayer Leverkusen, o Bologna e o Newcastle United.

  • Um substituto para Cancelo?

    E o jornal acrescentou: “O Barcelona vê a possível contratação de Salinas como uma oportunidade de garantir sua permanência no time no futuro, mas ele não é um substituto para João Cancelo, a primeira opção para a lateral esquerda. Assim que o empréstimo terminar, o lateral português retornará ao clube saudita Al-Hilal no dia 1º de julho, e o Barcelona terá que negociar com o clube para concretizar sua transferência definitiva.

    Jorge Salinas é representado por seu agente, Jorge Mendes, e o clube catalão aguarda para saber se ele dará prioridade à oferta do Barcelona e tentará negociar com o Racing de Santander para reduzir o valor da transação. O clube catalão não está disposto a pagar oito milhões de euros por um jogador que pode permanecer por empréstimo no Racing de Santander na próxima temporada, caso o Barcelona o contrate, o que lhe daria a oportunidade de se desenvolver na La Liga.

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