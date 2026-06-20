Um substituto para Cancelo? ... Um único obstáculo entre o Barcelona e uma joia espanhola

Apesar da confiança mútua entre as partes, o valor da cláusula de rescisão continua sendo o principal obstáculo para a conclusão da negociação, já que acredita-se que o Racing Santander a tenha fixado em cerca de 8 milhões de euros.

O Barcelona está atualmente buscando diferentes fórmulas financeiras para amenizar o custo imediato da transação, enquanto vários clubes europeus continuam acompanhando a situação. Além disso, dentro do clube catalão, a decisão de Salinas de recusar uma oferta financeira atraente da Arábia Saudita é vista de forma positiva, já que ele prefere permanecer na Europa para dar continuidade à sua carreira.

Enquanto as negociações seguem em andamento, o Barcelona permanece em posição vantajosa graças ao desejo do jogador de vestir a camisa do clube. No entanto, o Racing de Santander está ciente de que a saída de Salinas não ocorrerá por esses valores, mas sim por um montante superior a 16 milhões de euros, de acordo com fontes do clube consultadas pelo jornal “Mundo Dominion”, que se abstiveram de especificar o valor exato, conforme noticiado pelo “Mundo Deportivo”.

As fontes confirmam que esse valor entrará em vigor no dia 1º de julho, data da abertura oficial da janela de transferências, após a promoção do clube à La Liga, quando deverão ser pagas as cláusulas de rescisão do contrato alteradas. O Racing afirma que está protegendo seu jogador para maximizar o retorno financeiro, embora Salinas dê prioridade ao Barcelona.

De qualquer forma, o Barcelona não deseja entrar em nenhum tipo de disputa de lances com os outros times que demonstraram interesse no jogador, como o Borussia Dortmund, o Bayer Leverkusen, o Bologna e o Newcastle United.