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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Um plano de guerra... Simeone atrai o Barcelona com uma estratégia de desgaste

Barcelona x Atlético de Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
Barcelona x Espanyol
Espanyol
La Liga
D. Simeone
H. Flick
Espanha
Argentina
Alemanha

A armadilha da provocação... O que aconteceu no Metropolitano não foi por acaso!

A agressividade do Atlético de Madrid contra o Barcelona causou espanto no vestiário do Barcelona, na partida de ontem, na qual o Blaugrana venceu por 2 a 1, válida pela 30ª rodada da La Liga.

Após a grande polêmica que marcou esse confronto e os confrontos que resultaram na expulsão do jogador do Rojiblancos, Nicolás González, no final do primeiro tempo, a equipe do técnico Simeone chegará com toda a sua força e motivação ao Camp Nou.

Ontem, foi o quarto confronto entre as duas equipes nesta temporada, precedido por jogos equilibrados e praticamente sem tensão, antes que o clima se acirrasse de forma inesperada.

  • Preparando o terreno para uma batalha acirrada... O Barça teme a guerra dos Rojiblancos

    De acordo com o jornal Sport: “Os catalães acreditam que a equipe de Simeone intensificou a rivalidade com uma escalação repleta de reservas, buscando preparar o terreno para a batalha da Liga dos Campeões”.

    E acrescentou: “Por isso, os jogadores do Barcelona temem uma disputa que beneficie mais os Rojiblancos, a menos que a arbitragem ponha um freio em uma equipe acostumada a ir até o limite”.

    O Atlético de Madrid não arriscou nada de significativo na partida do campeonato de ontem, então Simeone adotou uma estratégia de desgaste, contando com jogadores fora da escalação titular e até mesmo com jogadores da equipe B.

    A novidade foi a agressividade do Atlético em campo e a profusão de reclamações e confrontos que culminaram em uma briga entre os jogadores, forçando o árbitro a intervir.

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    E o Sport afirmou: “Ficou claro que o Atlético estava preparando o terreno para a explosão antes da partida da Liga dos Campeões. Até Diego Simeone participou desse ‘espetáculo’ pressionando os assistentes, e um deles foi expulso, além de ter provocado alguns jogadores do Barcelona”.

    E acrescentou: “Houve um desentendimento com Ferran Torres que não foi além graças à rápida intervenção de seus companheiros. A intenção era clara: provocar e tirar os jogadores do Barcelona do sério”. 

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  • A armadilha da provocação

    E ela revelou: “No vestiário do Barcelona, duas coisas são claras: a primeira é que o Atlético vai dar tudo de si para tentar chegar às semifinais. A partida de ida será muito difícil, pois é provável que os Rojiblancos venham para se defender e usem todos os tipos de artimanhas para ganhar tempo”.

    E acrescentou: “Os jogadores estão convencidos de que a calma e a bola são os árbitros, de que não devem cair na armadilha da provocação e de que devem passar o máximo de tempo possível jogando de verdade. E, em segundo lugar, o vestiário está totalmente convencido de que é preciso garantir a classificação, ou pelo menos colocá-la em boa posição, já na partida de ida; porque no estádio do Atlético tudo pode acontecer.”

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    E o Sport completou: “Todos também estão preocupados com o estado em que se encontra o Estádio Metropolitano, que voltou a sofrer com condições que não se adequam ao estilo de jogo do Barcelona”.

    O time catalão acredita que há argumentos técnicos convincentes que permitem garantir a classificação para as semifinais no Camp Nou; por isso, buscará marcar o maior número possível de gols.

  • Estratégia de desgaste

    Simeone já havia traçado sua estratégia de desgaste para esses dez dias. O primeiro tempo daquela partida acirrada que perdeu ontem por 1 a 2 foi decisivo: ele poupou quatro titulares do projeto dos Rojiblancos e apostou no entusiasmo e na determinação para garantir um resultado positivo, e quase conseguiu, mas a agressividade do time o obrigou a jogar com dez jogadores por mais de cinquenta minutos.

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    O técnico argentino queria desgastar o Barcelona nesta primeira rodada, e isso realmente aconteceu. Dois jogadores saíram lesionados (Araújo e Bernal), e vários terminaram a partida em estado de exaustão total, com destaque para Dani Olmo e João Cancelo. O confronto físico os levou ao limite para que não estejam em plena forma na próxima quarta-feira.

  • As maiores preocupações de Simeone

    “Mas o Barcelona está bem ciente desses fatos... porque a Liga dos Campeões é uma história totalmente diferente e não admite qualquer descuido, e a preparação mental será fundamental para que ninguém perca a concentração”, afirmou o Sport.

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    E concluiu: “Flick escalará a formação mais ofensiva possível, desta vez com um atacante de referência no centro do ataque, acompanhando Rashford e Lamine Yamal. Os dois alas causaram problemas ao Atlético na última partida, a ponto de Simeone dar instruções a Lukman do banco sobre o que evitar. O argentino estava preparando tudo para a competição europeia, e sua maior preocupação era neutralizar as alas do Barcelona”.

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