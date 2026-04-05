Um plano de guerra... Simeone atrai o Barcelona com uma estratégia de desgaste

De acordo com o jornal Sport: “Os catalães acreditam que a equipe de Simeone intensificou a rivalidade com uma escalação repleta de reservas, buscando preparar o terreno para a batalha da Liga dos Campeões”.

E acrescentou: “Por isso, os jogadores do Barcelona temem uma disputa que beneficie mais os Rojiblancos, a menos que a arbitragem ponha um freio em uma equipe acostumada a ir até o limite”.

O Atlético de Madrid não arriscou nada de significativo na partida do campeonato de ontem, então Simeone adotou uma estratégia de desgaste, contando com jogadores fora da escalação titular e até mesmo com jogadores da equipe B.

A novidade foi a agressividade do Atlético em campo e a profusão de reclamações e confrontos que culminaram em uma briga entre os jogadores, forçando o árbitro a intervir.

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E o Sport afirmou: “Ficou claro que o Atlético estava preparando o terreno para a explosão antes da partida da Liga dos Campeões. Até Diego Simeone participou desse ‘espetáculo’ pressionando os assistentes, e um deles foi expulso, além de ter provocado alguns jogadores do Barcelona”.

E acrescentou: “Houve um desentendimento com Ferran Torres que não foi além graças à rápida intervenção de seus companheiros. A intenção era clara: provocar e tirar os jogadores do Barcelona do sério”.