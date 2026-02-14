Getty Images
Um pequeno impulso para o Arsenal? Pep Guardiola revela que o Manchester City está preocupado com a condição física de Erling Haaland
Condição física de Haaland questionada
Haaland havia marcado em cada uma das duas partidas anteriores do City, incluindo um gol crucial fora de casa contra o Liverpool na semana passada, mas não voltou após o intervalo na recente vitória sobre o Fulham. Guardiola confirmou posteriormente que a decisão foi preventiva, depois que o atacante relatou desconforto durante o primeiro tempo.
Em declarações antes da vitória de sábado na FA Cup, o técnico do City reconheceu que a situação continua sem solução.
“Erling não está 100%”, disse Guardiola aos repórteres.
“Não é um problema grave, segundo me disse o médico. Mas ele sentiu algumas dores antes e durante o jogo e foi por isso que não jogou no segundo tempo.
Vamos ver como ele evolui.”
Ausências nos treinos são motivo de preocupação
Embora Guardiola tenha tentado minimizar a gravidade do problema, as imagens do treino do Manchester City divulgadas na sexta-feira pouco contribuíram para acalmar as especulações. Haaland não apareceu nas fotos participando da sessão, enquanto vários jogadores veteranos estavam presentes.
Entre os que foram vistos estavam John Stones e Rodri, ambos retornando ao trabalho, bem como opções de ataque recentes do elenco. A ausência do norueguês aumentou a probabilidade de Guardiola optar pela cautela, especialmente devido ao nível do adversário e ao calendário de jogos que se aproxima.
O City enfrenta o Newcastle na Premier League no próximo fim de semana, em uma partida que pode ter uma importância muito maior na disputa pelo título do que a partida da copa contra o adversário da League Two.
O Arsenal está acompanhando atentamente a situação
Qualquer período de afastamento de Haaland seria inevitavelmente acompanhado de perto pelo Arsenal. O atacante continua sendo uma peça fundamental na busca pelo título do City, e seus gols têm repetidamente feito a diferença em disputas acirradas pelo título nas últimas temporadas.
O norueguês já manteve um forte rendimento goleador nesta campanha e continua a liderar a corrida pela Chuteira de Ouro. Uma breve ausência pode não comprometer a temporada do City, mas pode ter um grande impacto na disputa com os Gunners.
O que vem a seguir?
Haaland foi poupado na vitória contra o Salford, mas felizmente o City ainda dispõe de opções ofensivas significativas e conseguiu fazer rodízio.
