Um pequeno impulso para o Arsenal? Pep Guardiola revela que o Manchester City está preocupado com a condição física de Erling Haaland

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, admitiu que Erling Haaland não está em plena forma após a vitória na FA Cup sobre o Salford, levantando preocupações sobre a disponibilidade do atacante a longo prazo. O norueguês foi substituído no intervalo contra o Fulham após sofrer uma contusão, e sua condição física agora está sendo avaliada diariamente, o que pode ser um incentivo para o Arsenal na disputa pelo título da Premier League.

  • Condição física de Haaland questionada

    Haaland havia marcado em cada uma das duas partidas anteriores do City, incluindo um gol crucial fora de casa contra o Liverpool na semana passada, mas não voltou após o intervalo na recente vitória sobre o Fulham. Guardiola confirmou posteriormente que a decisão foi preventiva, depois que o atacante relatou desconforto durante o primeiro tempo.

    Em declarações antes da vitória de sábado na FA Cup, o técnico do City reconheceu que a situação continua sem solução.

    “Erling não está 100%”, disse Guardiola aos repórteres.

    “Não é um problema grave, segundo me disse o médico. Mas ele sentiu algumas dores antes e durante o jogo e foi por isso que não jogou no segundo tempo.

    Vamos ver como ele evolui.”

  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ausências nos treinos são motivo de preocupação

    Embora Guardiola tenha tentado minimizar a gravidade do problema, as imagens do treino do Manchester City divulgadas na sexta-feira pouco contribuíram para acalmar as especulações. Haaland não apareceu nas fotos participando da sessão, enquanto vários jogadores veteranos estavam presentes.

    Entre os que foram vistos estavam John Stones e Rodri, ambos retornando ao trabalho, bem como opções de ataque recentes do elenco. A ausência do norueguês aumentou a probabilidade de Guardiola optar pela cautela, especialmente devido ao nível do adversário e ao calendário de jogos que se aproxima.

    O City enfrenta o Newcastle na Premier League no próximo fim de semana, em uma partida que pode ter uma importância muito maior na disputa pelo título do que a partida da copa contra o adversário da League Two.

  • O Arsenal está acompanhando atentamente a situação

    Qualquer período de afastamento de Haaland seria inevitavelmente acompanhado de perto pelo Arsenal. O atacante continua sendo uma peça fundamental na busca pelo título do City, e seus gols têm repetidamente feito a diferença em disputas acirradas pelo título nas últimas temporadas.

    O norueguês já manteve um forte rendimento goleador nesta campanha e continua a liderar a corrida pela Chuteira de Ouro. Uma breve ausência pode não comprometer a temporada do City, mas pode ter um grande impacto na disputa com os Gunners.

  • Erling HaalandGetty Images

    O que vem a seguir?

    Haaland foi poupado na vitória contra o Salford, mas felizmente o City ainda dispõe de opções ofensivas significativas e conseguiu fazer rodízio.

