Um pequeno impulso para o Arsenal? Pep Guardiola revela que o Manchester City está preocupado com a condição física de Erling Haaland

Haaland havia marcado em cada uma das duas partidas anteriores do City, incluindo um gol crucial fora de casa contra o Liverpool na semana passada, mas não voltou após o intervalo na recente vitória sobre o Fulham. Guardiola confirmou posteriormente que a decisão foi preventiva, depois que o atacante relatou desconforto durante o primeiro tempo.

Em declarações antes da vitória de sábado na FA Cup, o técnico do City reconheceu que a situação continua sem solução.

“Erling não está 100%”, disse Guardiola aos repórteres.

“Não é um problema grave, segundo me disse o médico. Mas ele sentiu algumas dores antes e durante o jogo e foi por isso que não jogou no segundo tempo.

Vamos ver como ele evolui.”