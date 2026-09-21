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Um monstro de outra era: Raphinha se prepara para a vingança nos ombros de Messi e Cristiano Ronaldo

Especiais e Opinião
Bola de Ouro
Raphinha
C. Ronaldo
L. Messi
Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
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O brasileiro vai fazer os ponteiros do relógio voltarem atrás?

Achavam que o tempo dos números impossíveis havia acabado com a saída de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo de La Liga, e que chegar a marcas do tipo 48 e 50 gols em uma única temporada havia se tornado parte do passado.

Mas Raphinha decidiu reabrir esse capítulo de uma forma que ninguém esperava.


12 gols em apenas 7 partidas.. um número que coloca a estrela brasileira em uma zona reservada apenas aos gigantes do esporte, e que o faz perseguir os rastros de Cristiano Ronaldo e Messi desde as primeiras semanas da temporada.

O paradoxo é que essa explosão goleadora veio simultaneamente ao grande choque de sua exclusão da lista dos 30 indicados à Bola de Ouro.

Mas Raphinha não entrou em batalhas verbais, não precisou de declarações incendiárias, e escolheu a forma mais dura de responder: os gols.

E agora, depois de ter se transformado em um monstro que devora as defesas de La Liga, a pergunta é: será que Raphinha consegue trazer de volta à competição o tempo de Messi e Ronaldo e bater à porta do número que por anos pareceu impossível de alcançar?

  • Número que não pertence a esta era

    Os números por si só bastam para explicar o momento de Raphinha, já que o astro brasileiro marcou 12 gols nas 7 primeiras partidas de La Liga, ou seja, a uma média de 1,71 gol por jogo.

    E para entender a grandiosidade do início, basta colocá-lo ao lado dos melhores começos de Messi e Ronaldo no atual século.

    Cristiano Ronaldo marcou 13 gols nos 7 primeiros jogos com o Real Madrid na temporada 2014-2015, enquanto Messi marcou 11 gols no mesmo número de partidas na temporada 2017-2018.

    Raphinha, portanto, não está perseguindo números comuns, mas iniciou sua temporada ao estilo de jogadores que fizeram os recordes de La Liga parecerem uma propriedade pessoal deles.

    E a conta simples revela ainda mais a loucura do começo.

    Se Raphinha mantiver a média de 1,71 gol por jogo ao longo das 38 rodadas, chegará teoricamente a 65 gols.

    Claro que isso não pode ser considerado uma previsão para o fim da temporada, mas apenas fazer a conta mostra até que ponto chegou o ritmo com que ele começou.

    Você pode discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora"

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  • Cúpula entre Messi e Ronaldo

    Antes de sonhar com o recorde, Raphinha precisa olhar para o topo construído por Messi e Ronaldo.

    Lionel Messi marcou 50 gols em La Liga na temporada 2011-2012, o recorde de maior número de gols em uma única temporada na história da competição, seguido por Cristiano Ronaldo, que marcou 48 gols pelo Real Madrid na temporada 2014-2015.

    O curioso é que esses dois números pertencem a uma era que já se despediu de La Liga com a saída de seus protagonistas.

    E, desde o fim daquele período, alcançar a barreira dos quarenta gols se tornou um acontecimento raro, enquanto a marca dos 50 virou um número que parece distante da realidade da competição.

    Mas Raphinha agora reacende a conversa sobre essa zona proibida.

    Ele não precisa manter a média de 12 gols a cada 7 partidas para bater o recorde de Messi; se quiser chegar aos 51 gols, precisa, depois de seus 12 gols atuais, de mais 39 gols nas 31 partidas restantes, ou seja, uma média de 1,26 gol por jogo.

  • Suárez, Mbappé e Lewandowski: a diferença é gigantesca

    Mesmo os grandes artilheiros que surgiram depois de Messi e Ronaldo não conseguiram repetir a loucura daquela época.

    Luis Suárez fez uma temporada excepcional pelo Barcelona em 2015-2016, marcando 40 gols em La Liga, seu maior número na competição.

    Já Kylian Mbappé chegou a 31 gols na temporada 2024-2025 pelo Real Madrid, e depois voltou a se sagrar artilheiro da competição na temporada seguinte, com 25 gols.

    Enquanto isso, a melhor temporada de Robert Lewandowski em La Liga foi a de 2022-2023, quando marcou 23 gols.

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  • A maior vingança: da lista dos 30 ao sonho da Bola de Ouro

    É exatamente aqui que a história fica ainda mais empolgante.

    Raphinha estava entre os nomes de maior destaque que ficaram de fora da lista dos 30 candidatos à Bola de Ouro, apesar de ter chegado ao quinto lugar na edição anterior.

    E, em vez de entrar em uma longa discussão sobre o mérito de sua presença, sua resposta veio dentro de campo: 12 gols em 7 partidas.

    Esses não são apenas números de um jogador que começou bem a temporada, mas o início que abre diante dele um cenário excepcional, que não terminará com o simples retorno à lista de candidatos à Bola de Ouro de 2027, mas que pode levar o astro brasileiro a conquistar o próprio prêmio.

    E aqui destacamos que não é possível saber se a exclusão realmente se transformou em combustível adicional para ele, mas o que acontece em campo dá à história de vingança todos os seus elementos.

    No fim das contas, Messi e Cristiano Ronaldo deixaram La Liga, e com eles se foram médias goleadoras que já não vemos com facilidade, mas, depois de apenas 7 partidas, Raphinha apareceu para lançar uma pergunta que ninguém esperava: e se o tempo voltasse atrás?

    Até agora, a resposta não está nas declarações nem nas indicações: a resposta está nos pés de Raphinha.