Achavam que o tempo dos números impossíveis havia acabado com a saída de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo de La Liga, e que chegar a marcas do tipo 48 e 50 gols em uma única temporada havia se tornado parte do passado.

Mas Raphinha decidiu reabrir esse capítulo de uma forma que ninguém esperava.





12 gols em apenas 7 partidas.. um número que coloca a estrela brasileira em uma zona reservada apenas aos gigantes do esporte, e que o faz perseguir os rastros de Cristiano Ronaldo e Messi desde as primeiras semanas da temporada.

O paradoxo é que essa explosão goleadora veio simultaneamente ao grande choque de sua exclusão da lista dos 30 indicados à Bola de Ouro.

Mas Raphinha não entrou em batalhas verbais, não precisou de declarações incendiárias, e escolheu a forma mais dura de responder: os gols.

E agora, depois de ter se transformado em um monstro que devora as defesas de La Liga, a pergunta é: será que Raphinha consegue trazer de volta à competição o tempo de Messi e Ronaldo e bater à porta do número que por anos pareceu impossível de alcançar?