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Um jogador de xadrez com a mente de um maestro... Oliessi quebra o tédio da França

Especiais e Opinião
França x Senegal
França
Senegal
Copa do Mundo
M. Olise
K. Mbappe
T. Henry
Z. Ibrahimovic
França
Senegal
EUA
Suécia

Grande elogio de Henry e Zlatan

Assim como diz a frase inicial do romance “O Estrangeiro”, do escritor francês Albert Camus: “A França jogou hoje. Ou talvez ontem. Não tenho certeza”. Talvez não haja frase que resuma melhor a situação da seleção francesa nos últimos anos do que essa. A discrepância entre as expectativas românticas que os nomes dos jogadores impõem e a realidade prática que a equipe apresenta em campo não para de surpreender. A França, de uma forma ou de outra, parece mais forte no papel a cada novo campeonato.

Os talentos surgem a um ritmo impressionante, e as gerações de ouro se alternam de forma que qualquer escalação pareça capaz de disputar o título. E quando o técnico Didier Deschamps se preparava para a Copa do Mundo de 2026 — que será a terceira e última para ele como técnico da seleção francesa —, o segundo time que ele escalou em um amistoso contra a Colômbia, em março passado, parecia capaz, talvez, de ser a segunda melhor seleção do torneio. Mas o problema é que a realidade da França sob o comando de Deschamps costuma ser bem diferente do que se imagina no papel. Essa seleção, apesar de ter chegado à final da Copa do Mundo duas vezes consecutivas, ganhou a reputação de apresentar o mínimo possível com o melhor potencial disponível, já que muitas vezes parecia mais uma equipe que se baseia no trabalho árduo e na disciplina tática do que um grupo de estrelas que pratica o futebol que o público espera desses nomes.

Essa foi a introdução da reportagem do jornalista James Horncastle no site The Athletic após a partida entre França e Senegal, na qual ele levantou uma questão importante: como é possível que uma seleção com tanto talento, especialmente no ataque, apresente, às vezes, um desempenho muito abaixo de suas capacidades?

  • Primeiro tempo contra o Senegal... mais uma versão do dilema da França

    No Estádio MetLife, durante o confronto contra o Senegal na estreia de ambas as seleções na Copa do Mundo de 2026, o primeiro tempo pareceu ser a encarnação perfeita do estilo de Deschamps. A França contava com Kylian Mbappé, Michael Olisi, Ousmane Dembélé e Désiré Doué, mas apresentou um desempenho apático durante 45 minutos, a ponto de suscitar uma pergunta legítima: como uma equipe com esses nomes pode ser tão monótona? O ritmo era lento, as opções escassas e o entusiasmo ausente, em um cenário que trouxe à memória o que aconteceu há dois anos no Campeonato Europeu, quando a França chegou às semifinais sem marcar nenhum gol em jogadas abertas.

    Mas, desde então, muita coisa mudou. Dembélé conquistou a Bola de Ouro, Doi recebeu o prêmio de melhor jogador da final da Liga dos Campeões de 2025, e Oulissi encerrou sua temporada no Bayern de Munique com números impressionantes, após dar 26 assistências. Apesar de toda essa qualidade, a França continuava precisando de um jogador capaz de quebrar o padrão e trazer algo diferente para a equipe.

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    Então veio o segundo tempo. Quando questionado sobre a derrota da França para o Senegal em uma partida anterior na cidade de Seul, Deschamps rejeitou a ideia de revanche e disse: “A maioria dos jogadores da minha equipe nem havia nascido em 2002. Eu assisti ao jogo, mas não estava lá. Sei que vocês gostam de vingança, mas não existe vingança no futebol”.

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  • Olisé muda o panorama... Um jogador de xadrez pensa antes de jogar

    No segundo tempo da vitória por 3 a 1 sobre o Senegal, não restava mais dúvida de que a França estava presente no torneio.

    E se Deschamps conseguiu, ao longo de sua carreira, fazer com que algumas das gerações mais talentosas da França parecessem práticas e calculistas, o maior desafio que ele enfrenta talvez seja tentar fazer o mesmo com um jogador como Michael Oliisi. E isso parece impossível.

    No início da partida, Oulissi não se limitou ao seu papel tradicional na lateral, mas recuou para ajudar os zagueiros centrais e Aurélien Tchouaméni na construção do jogo a partir da defesa. Em alguns momentos, ele estava mais próximo da área de sua seleção do que da área do Senegal.

    Mas, após o intervalo, ele ganhou mais liberdade nas áreas avançadas. Enquanto Mbappé vestia a camisa número 10, parecia que a função de armador havia passado a ser de Oliessi, depois que Deschamps começou a passar a bola por ele no meio-campo.

    O técnico da França disse: “Nosso desempenho melhorou muito no segundo tempo. Michael nos deu mais coesão. Estávamos enfrentando um certo aperto, mas ele tem a capacidade de jogar pelas duas laterais e, quanto mais oportunidades tinha de tocar na bola, maior se tornava sua influência”.

    Oulissi parecia um jogador de xadrez que enxergava jogadas que os outros não viam. Seus movimentos confundiram a defesa do Senegal, e seu passe decisivo, que resultou no primeiro gol da França, não foi apenas uma jogada de arte, mas o momento que forçou o adversário a mudar completamente seu estilo de jogo.

    De repente, o Senegal saiu de sua defesa compacta, os espaços começaram a aparecer e a partida passou de um impasse para um confronto aberto.

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  • Elogios de Henry... O’Lisi prova que é diferente

    O impacto de O’Lisi não foi apenas uma impressão passageira. Seu passe decisivo para o primeiro gol mudou completamente o rumo da partida, o que levou Thierry Henry a elogiá-lo no canal Fox.

    Henry disse: “É um sonho que se tornou realidade. Ele não apenas joga, mas pensa no jogo”.

    O ex-jogador francês, que trabalhou com Oulissi quando era técnico da seleção francesa sub-21, acrescentou: “Michael causa um impacto nas partidas que não consigo descrever”. 

    Ao dar a assistência para o gol contra o Senegal, Oulissi chegou à décima participação em gols da seleção francesa em apenas 18 partidas internacionais, um número que, neste século, só Kylian Mbappé conseguiu superar.

    E o mais impressionante é que esse impacto ocorreu em um gramado que Deschamps descreveu como difícil, dizendo: “Com certeza, precisamos nos acostumar com isso. Talvez haja um pouco de concreto sob a grama. A grama está muito curta aqui”. Mas o gramado não foi um problema para Oulissi. Quando se tem um jogador com esse tipo de inteligência em campo, as dúvidas sobre por que assistir à França desaparecem. Os minutos que antecederam seu passe decisivo não foram tempo perdido, mas sim a espera pelo momento em que surgiria um jogador capaz de transformar o tédio em surpresa.

    E é aí que reside o valor de Oulissi para a França: não apenas nos gols ou nos passes, mas em sua capacidade de dar à equipe de Deschamps algo de que ela sentia muita falta... o elemento surpresa.

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  • Ninguém consegue acompanhar a França... Um momento mágico

    Por sua vez, o ex-jogador sueco Zlatan Ibrahimović negou a ideia de que a França tenha jogado com arrogância durante os primeiros 45 minutos da partida contra o Senegal. 

    Zlatan disse durante a análise da partida no canal Fox: “Os ignorantes dirão que é arrogância, e os inteligentes dirão que é autoconfiança”.

    E acrescentou: “Mas quando falamos da equipe como um todo, estamos falando da seleção francesa. Quando eles elevam o nível de desempenho, não há muitas seleções capazes de acompanhar a França... Quando eles elevam o nível de desempenho, ninguém consegue alcançá-los”.

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    De modo geral, foi um bom resultado para a França no início de sua jornada para chegar à final da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva. Para Ibrahimović, isso é mais importante do que o desempenho da França na terça-feira.

    No entanto, ele também elogiou especialmente Mbappé, e disse: “Foi um momento mágico para Mbappé. O segundo gol foi espetacular. Mas até mesmo o primeiro gol, aquele passe de Oliisi em que ele passou a bola entre três ou quatro jogadores e deixou Mbappé sozinho diante do gol para um chute maravilhoso, foi realmente impressionante. Ele marca gols em todos os jogos que disputa.”

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