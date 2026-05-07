A torcida do Freiburg já havia descido das arquibancadas antes mesmo do apito final; quando a histórica classificação para a final se confirmou, não havia mais como conter a emoção: os heróis da Eurocup do Sport-Club formaram uma enorme comemoração, o técnico Julian Schuster não conseguiu conter as lágrimas, e os torcedores invadiram o gramado para comemorar juntos. O SC Freiburg alcançou seu objetivo dos sonhos, Istambul, e está prestes a completar sua jornada de conto de fadas europeu!
Traduzido por
Um gol de sonho e um herói inesperado: o SC Freiburg consegue um feito histórico e chega à final da Liga Europa
O time de Friburgo derrotou o Sporting Braga por 3 a 1 (2 a 0) na partida de volta das semifinais da Liga Europa, revertendo assim o resultado de 1 a 2 da primeira partida, e disputará agora, no dia 20 de maio, na metrópole turca, a primeira final de uma competição europeia da história do clube. Para conquistar o título histórico almejado, resta apenas o Aston Villa no caminho.
“Fiquei sem voz de tanto gritar”, disse Matthias Ginter à RTL. “Só precisamos dar mais um passo. Agora temos o jogo mais importante da história do clube. Para o Freiburg, isso é único.”
Lukas Kübler (19', 72') e Johan Manzambi (41') provocaram uma euforia incontrolável entre a torcida de Freiburg com seus gols. Pau Victor marcou para o Braga (79'), que teve de disputar quase toda a partida em desvantagem numérica após o cartão vermelho recebido por Mario Dorgeles logo no início (6'). A equipe de Schuster pôde contar com sua força em casa: o Sport-Club venceu todas as suas sete partidas nesta temporada da Liga Europa em seu próprio estádio.
“Sabemos do que somos capazes”, enfatizou o goleiro do Freiburg, Noah Atubolu, antes da partida à RTL, e anunciou “uma batalha”. No entanto, o SC teve que abrir mão de Yuito Suzuki. O japonês sofreu uma fratura na clavícula direita no domingo, no empate em 1 a 1 contra o Wolfsburg pela Bundesliga. No lugar do jogador versátil e decisivo, Schuster escalou o experiente Nicolas Höfler na equipe titular.
O SC Freiburg aproveita ao máximo sua vantagem numérica
Incentivado pelos gritos alternados da torcida, o Freiburg assumiu imediatamente o comando em campo — e ficou com um jogador a mais aos seis minutos: Dorgeles, que havia marcado o gol da vitória para o Braga nos acréscimos da partida de ida, derrubou Jan-Niklas Beste, que avançava sozinho em direção ao gol, e recebeu cartão vermelho do árbitro Davide Massa por falta de último recurso.
Em seguida, o Braga, em vez de criar jogadas ofensivas, passou a perder tempo, enquanto a pressão do Freiburg continuava a aumentar – a vantagem foi consequente: Kübler aproveitou um cruzamento mal defendido em direção ao gol dos portugueses; a bola quicou entre o lateral-direito e um adversário e acabou indo para o fundo da rede.
Mesmo depois disso, o Freiburg não deu trégua ao adversário, atuando com calma e paciência na construção de jogadas – e ampliou o placar: Manzambi cortou da esquerda para dentro e mandou a bola no canto direito de cerca de 20 metros. A desvantagem da partida de ida foi assim revertida, embora o Freiburg também tenha tido sorte pouco antes do apito para o intervalo, com a bola batendo na trave após chute de Victor Gomez (45'+1).
No início do segundo tempo, o Sport-Club pressionou em busca da decisão: Vincenzo Grifo acertou a trave (47'), o chute rasteiro de Matthias Ginter passou por pouco ao lado do gol (49'), e o goleiro do Braga, Lukas Hornicek, defendeu o chute de Manzambi no canto (53').
Diante de 33.700 espectadores, entre eles o ex-técnico da seleção alemã Joachim Löw, o Braga, no entanto, não desistiu: Jean-Baptiste Gorby (58') e João Moutinho perderam a chance de diminuir a diferença (69'). Kübler ampliou o placar com um cabeceio, antes que o Braga voltasse a deixar o jogo emocionante.