Um gol de sonho e um herói inesperado: o SC Freiburg consegue um feito histórico e chega à final da Liga Europa

O time de Friburgo derrotou o Sporting Braga por 3 a 1 (2 a 0) na partida de volta das semifinais da Liga Europa, revertendo assim o resultado de 1 a 2 da primeira partida, e disputará agora, no dia 20 de maio, na metrópole turca, a primeira final de uma competição europeia da história do clube. Para conquistar o título histórico almejado, resta apenas o Aston Villa no caminho.

“Fiquei sem voz de tanto gritar”, disse Matthias Ginter à RTL. “Só precisamos dar mais um passo. Agora temos o jogo mais importante da história do clube. Para o Freiburg, isso é único.”

Lukas Kübler (19', 72') e Johan Manzambi (41') provocaram uma euforia incontrolável entre a torcida de Freiburg com seus gols. Pau Victor marcou para o Braga (79'), que teve de disputar quase toda a partida em desvantagem numérica após o cartão vermelho recebido por Mario Dorgeles logo no início (6'). A equipe de Schuster pôde contar com sua força em casa: o Sport-Club venceu todas as suas sete partidas nesta temporada da Liga Europa em seu próprio estádio.

“Sabemos do que somos capazes”, enfatizou o goleiro do Freiburg, Noah Atubolu, antes da partida à RTL, e anunciou “uma batalha”. No entanto, o SC teve que abrir mão de Yuito Suzuki. O japonês sofreu uma fratura na clavícula direita no domingo, no empate em 1 a 1 contra o Wolfsburg pela Bundesliga. No lugar do jogador versátil e decisivo, Schuster escalou o experiente Nicolas Höfler na equipe titular.