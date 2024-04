Um Furacão? Quem é Francesco Camarda, atacante do Milan na mira de Manchester City, Arsenal e Tottenham

A GOAL analisa o atacante de 16 anos, o mais jovem a já entrar em campo em uma partida do Campeonato Italiano

Faltavam sete minutos para o fim do confronto entre Milan e Fiorentina pela Série A, no dia 25 de novembro de 2023, quando Stefano Pioli decidiu fazer uma substituição de significado colossal. "Sai Luka Jovic," anunciou o locutor do estádio, pausando para criar suspense. "Pela primeira vez...", continuou a voz ecoando no San Siro: "NÚMERO 73! FRANCESCO CAMARDA!"

A multidão no San Siro explodiu, enquanto a mãe de Camarda desabava em lágrimas nas arquibancadas. Seu filho simplesmente encheu as bochechas e sorriu. Camarda admitiu depois, foi um momento "único que eu nunca vou esquecer".

Ninguém vai esquecer, para ser justo, porque isso foi de fato histórico; Camarda tinha apenas 15 anos e 260 dias na época, tornando-se o jogador mais jovem a participar de uma partida do Italiano. Uma combinação de lesão e suspensão pode ter forçado a mão de Pioli, mas ninguém ficou surpreso que o técnico do Rossoneri tenha recorrido a Camarda durante aquela partida.

A sensação no San Siro é de que o Milan já encontrou seu próximo grande artilheiro...