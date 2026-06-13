Um duro golpe para o Real Madrid no caso Negreira

Uma das estratégias eleitorais utilizadas por Florentino Pérez para se manter na presidência do Real Madrid foi adotar uma postura firme em relação ao “caso Negreira”.

Na época, Pérez anunciou que aproveitaria a final da Liga dos Campeões para entregar a Alexander Ceferin, presidente da UEFA, um volumoso dossiê de 500 páginas.

O jornal “Sport” informou que Pérez cumpriu sua promessa e entregou o dossiê a Ceferin, mas esses documentos não têm qualquer valor jurídico para que a UEFA emita uma decisão a respeito.

Isso não acontecerá, pelo menos, antes que a Justiça espanhola profira uma sentença definitiva no caso Negreira.

Segundo o jornal “La Vanguardia”, a UE respeita os procedimentos de cada país e não se intromete neles, especialmente em casos que ultrapassam as competências das federações, quando se transformam em processos judiciais.

E este é o ponto fundamental que torna a UEFA incapaz de intervir e torna tudo o que Florentino Pérez enviou em nome do Real Madrid sem efeito, pois o caso está nas mãos dos tribunais.

E mesmo órgãos espanhóis como a La Liga, a Federação Espanhola de Futebol e o Conselho Superior do Esporte não impuseram nenhuma sanção por conta própria.