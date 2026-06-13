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Florentino Perez Joan LaportaAFP

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Um duro golpe para o Real Madrid no caso Negreira

La Liga
Barcelona
Real Madrid
Espanha

Uma das estratégias eleitorais utilizadas por Florentino Pérez para se manter na presidência do Real Madrid foi adotar uma postura firme em relação ao “caso Negreira”.

Na época, Pérez anunciou que aproveitaria a final da Liga dos Campeões para entregar a Alexander Ceferin, presidente da UEFA, um volumoso dossiê de 500 páginas.

O jornal “Sport” informou que Pérez cumpriu sua promessa e entregou o dossiê a Ceferin, mas esses documentos não têm qualquer valor jurídico para que a UEFA emita uma decisão a respeito.

Isso não acontecerá, pelo menos, antes que a Justiça espanhola profira uma sentença definitiva no caso Negreira.

Segundo o jornal “La Vanguardia”, a UE respeita os procedimentos de cada país e não se intromete neles, especialmente em casos que ultrapassam as competências das federações, quando se transformam em processos judiciais.

E este é o ponto fundamental que torna a UEFA incapaz de intervir e torna tudo o que Florentino Pérez enviou em nome do Real Madrid sem efeito, pois o caso está nas mãos dos tribunais. 

E mesmo órgãos espanhóis como a La Liga, a Federação Espanhola de Futebol e o Conselho Superior do Esporte não impuseram nenhuma sanção por conta própria.

  • Florentino PerezIMAGO / ZUMA Press

    Pérez e o roubo de 7 títulos da Liga Espanhola

    Florentino Pérez foi bastante crítico em relação ao Barcelona durante a campanha eleitoral, e também antes disso, especialmente naquela coletiva de imprensa, na qual afirmou que “lhes foram roubados sete títulos da Liga”.

    Por outro lado, o Barcelona afirma sua inocência neste caso e que não foi comprovado que qualquer árbitro tenha sido influenciado ou tenha tomado decisões a favor do clube catalão. 

    Além disso, a diretoria do Barcelona decidiu não ignorar as declarações do presidente do Real Madrid sobre o caso Negreira e apresentou, nesta semana, um pedido de conciliação.

    No extenso relatório enviado pelo Real Madrid à União Europeia, o clube solicitou que fossem analisadas as possíveis consequências esportivas e até mesmo a retirada dos títulos conquistados pelo Barcelona durante o período sob investigação, caso sejam comprovadas irregularidades.

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