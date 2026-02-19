A corrida para suceder Laporta atingiu seu auge após a recente renúncia do ex-presidente para dar início às próximas eleições. Buscando preencher o vácuo de poder no Camp Nou, o candidato Ciria recorreu à figura mais icônica da história do clube para liderar seu manifesto. Na quarta-feira, a equipe de campanha de Ciria, Moviment 42, revelou um banner colossal no centro da cidade de Barcelona com a imagem de Messi.

O anúncio exibe com destaque a frase “Ganes de tornar-te a veure” (Mal posso esperar para te ver novamente), uma referência direta ao vazio emocional deixado pelo oito vezes vencedor da Bola de Ouro. Ao invocar a memória do maior jogador de todos os tempos do clube, Ciria está se posicionando como o candidato capaz de curar a relação fraturada entre o astro e a instituição que ele chamou de lar por mais de duas décadas.

“Faremos tudo bem. É isso que estou dizendo”, disse Ciria, segundo o MD. “Esta é uma homenagem, uma homenagem que ele não recebeu quando foi expulso do clube e que ele realmente merece. Esperamos estar à altura dessa expectativa. Esperamos que todos os vídeos enviados por membros e fãs ao redor do mundo mostrem que não é apenas uma pessoa falando.”