“Um dos maiores erros estratégicos!” – Candidato à presidência do Barcelona explica banner de Lionel Messi em último anúncio de campanha
Um retorno gigantesco ao centro da cidade
A corrida para suceder Laporta atingiu seu auge após a recente renúncia do ex-presidente para dar início às próximas eleições. Buscando preencher o vácuo de poder no Camp Nou, o candidato Ciria recorreu à figura mais icônica da história do clube para liderar seu manifesto. Na quarta-feira, a equipe de campanha de Ciria, Moviment 42, revelou um banner colossal no centro da cidade de Barcelona com a imagem de Messi.
O anúncio exibe com destaque a frase “Ganes de tornar-te a veure” (Mal posso esperar para te ver novamente), uma referência direta ao vazio emocional deixado pelo oito vezes vencedor da Bola de Ouro. Ao invocar a memória do maior jogador de todos os tempos do clube, Ciria está se posicionando como o candidato capaz de curar a relação fraturada entre o astro e a instituição que ele chamou de lar por mais de duas décadas.
“Faremos tudo bem. É isso que estou dizendo”, disse Ciria, segundo o MD. “Esta é uma homenagem, uma homenagem que ele não recebeu quando foi expulso do clube e que ele realmente merece. Esperamos estar à altura dessa expectativa. Esperamos que todos os vídeos enviados por membros e fãs ao redor do mundo mostrem que não é apenas uma pessoa falando.”
Corrigindo um erro estratégico
A campanha de Ciria baseia-se na premissa de que a saída forçada de Messi em 2021 foi o maior “erro estratégico” da história do Barcelona. Ao enquadrar a saída como uma “expulsão” e não como uma necessidade financeira, o candidato lança uma crítica direta à forma como a administração anterior lidou com o maior trunfo do clube. A bandeira serve como uma ponte simbólica, prometendo aos torcedores do clube uma reunião poética que muitos sentiram ter sido roubada deles.
Além da nostalgia, sua plataforma tenta equilibrar emoção e responsabilidade fiscal. O especialista em economia Ivan Cabeza foi contratado para liderar um projeto de recuperação envolvendo reestruturação da dívida e expansão digital. No entanto, a sombra do astro do Inter Miami continua sendo a principal ferramenta para engajar os eleitores, já que Ciria busca capturar a imaginação de uma torcida que ainda lamenta a perda de seu capitão.
“Sempre que nos reunimos com parceiros, eles nos dizem que temos que dar o nosso melhor para que Leo Messi volte”, explicou Ciria. “Desde 2021, temos dito que um dos maiores erros estratégicos da história do clube foi expulsar Leo Messi. Esta homenagem é baseada na paixão, na emoção e na certeza de que somos os mocinhos. A maioria dos membros quer recuperar a emoção de ter o melhor jogador da história em casa, de onde ele nunca deveria ter saído.”
O manifesto da paixão e da política
Ao discursar na inauguração de sua sede de campanha — localizada em um prédio que conta com uma “Sala Messi” dedicada —, Ciria enfatizou que seu projeto visa devolver o clube aos seus membros. Ele argumentou que a atual desconexão entre a diretoria e os torcedores só pode ser reparada por alguém que respeite a identidade do clube e suas lendas.
O candidato teve o cuidado de esclarecer que, embora vá facilitar o retorno, não ultrapassará os seus limites no que diz respeito à composição da equipa principal. Ele observou que o oito vezes vencedor da Bola de Ouro só regressaria ao Barcelona como jogador se o departamento desportivo considerasse necessário, insistindo que o seu papel como presidente seria fornecer a plataforma para tal mudança, delegando as decisões técnicas a especialistas em futebol.
O alívio financeiro para os torcedores também ganhou destaque, com o membro da campanha Marc Duch anunciando planos para congelar os preços dos ingressos da temporada. O grupo pretende garantir um patrocinador comercial específico para subsidiar esses custos, garantindo que os preços voltem aos níveis pré-pandêmicos. Essa estratégia visa recompensar a lealdade dos membros do clube que permaneceram comprometidos com o clube durante seu período financeiro mais turbulento.
“Esperamos corresponder a essa expectativa. Esperamos que todos os vídeos enviados por membros e torcedores ao redor do mundo mostrem que não se trata apenas de uma pessoa falando”, disse Ciria. “Sempre que nos reunimos com nossos parceiros, eles nos dizem que temos que fazer tudo o que pudermos para trazer Leo Messi de volta.”
O caminho para as urnas
A corrida presidencial continuará a aquecer nas próximas semanas, à medida que os candidatos concorrentes preparam suas próprias respostas às promessas de Ciria. Seu grupo agora iniciará uma série de reuniões com membros em toda a Catalunha para detalhar ainda mais seus planos de reestruturação econômica e sua visão para uma “nova” Barcelona.
Enquanto isso, o time de Hansi Flick deve permanecer focado na disputa pelo título da liga espanhola e nos próximos jogos da Liga dos Campeões, mesmo que a identidade de seu futuro candidato à presidência ainda não tenha sido decidida. O resultado da eleição provavelmente determinará a estratégia de transferências do clube e sua capacidade de contratar jogadores famosos ou novos reforços na janela de transferências do verão.
O Barcelona enfrenta o Levante na La Liga no domingo, partida que servirá de pano de fundo para o drama político em curso. À medida que os torcedores se dirigem ao estádio, a imagem de Messi espalhada pelo centro da cidade será um lembrete constante do alto risco envolvido nesta disputa pela liderança.
