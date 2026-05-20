A Alemanha pode respirar aliviada — já encontraram o culpado! Isso é historicamente importante neste país, pois, quando algo não sai como se esperava, sempre tem que haver alguém para culpar depois. Se a seleção alemã, seja de que forma for, decepcionar na próxima Copa do Mundo, a análise dos erros já está pronta.
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Um desenrolar de eventos totalmente desastroso! Julian Nagelsmann prejudicou a si mesmo com várias decisões questionáveis
Então, assim como após a eliminação retumbante na Copa do Mundo de 2022 no Catar, deixaremos de lado os detalhes esportivos para analisar o panorama geral. Naquela época, foi a questão da postura política correta e da manifestação de opinião que supostamente impediu a equipe de obter um resultado melhor.
Quatro anos depois, o cerne da questão estaria no presente, nestes dias em torno do final da temporada na Bundesliga. “Haverá decisões que provavelmente não serão muito bem compreendidas”, revelou o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, já em 1º de março à revista kicker, a respeito de sua prática de convocação para a Copa do Mundo. Essa foi a afirmação central de uma entrevista notavelmente extensa, na qual Nagelsmann, como quase nenhum técnico da seleção antes dele, fez críticas individuais decididas a alguns jogadores, em parte sem que lhe fossem solicitadas.
Ele acabou tendo razão com essa frase. Curiosamente, isso já está definido, embora a seleção definitiva para o torneio nos EUA, Canadá e México ainda nem tenha sido anunciada oficialmente. Isso se deve, por um lado, ao desastre de comunicação quase incontrolável em torno do retorno de Manuel Neuer como goleiro titular, o que abalou ainda mais a credibilidade de Nagelsmann perante o público e, quase certamente, em parte do elenco.
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Nagelsmann corre o risco de cometer gafes
Por outro lado, e para ser justo, isso não se deve exclusivamente a Nagelsmann, há dias que vêm vazando na mídia nomes de jogadores que ou farão parte do elenco ou poderão reservar suas férias. Situações que certamente não agradam à DFB e que, em tal quantidade, são prejudiciais — além de não ocorrerem de forma tão massiva em nenhuma outra grande seleção.
Portanto, dificilmente haverá grandes surpresas na quinta-feira; a tensão já se dissipou. O maior interesse agora recairá sobre as justificativas individuais de Nagelsmann, naturalmente em primeiro lugar no que diz respeito à questão do goleiro. Aqui já existem vários escálas à espera do técnico da seleção, como o passado já demonstrou.
Seja a recenta decisão de Nagelsmann de recuar Joshua Kimmich para o meio-campo, ou declarações contraditórias sobre as funções de Leon Goretzka e, sobretudo, de Aleksandar Pavlovic, sobre quem ele recentemente distorceu os fatos no programa Aktuelles Sportstudio. Sem falar no caso Deniz Undav, causado pelo próprio Nagelsmann.
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A participação no programa "Sportstudio" prejudicou Nagelsmann
De qualquer forma, a participação na ZDF no último sábado: é louvável que Nagelsmann não tenha cancelado o compromisso, marcado há muito tempo, embora, entretanto, tivesse adiado a divulgação da lista de convocados por alguns dias. No entanto, sua aparição estava agora ligada a grandes expectativas, tendo em vista a polêmica em torno de Neuer e Oliver Baumann, que havia se intensificado extremamente na mídia poucas horas antes.
Nagelsmann decepcionou em todos os aspectos — porque não disse nada de substancial, nem sobre um único jogador. Em vez disso, chegou ao ponto de afirmar que nem sequer tinha visto a lista de 55 jogadores, que deve ser enviada antecipadamente à FIFA. Nagelsmann poderia, em vez disso, ter passado uma noite tranquila e poupado a viagem ao estúdio de televisão em Mainz. Mas, dessa forma, a aparição sem dúvida prejudicou sua imagem.
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Nagelsmann passou por uma evolução negativa surpreendente
Isso fica evidente nas inúmeras colunas de comentários publicadas desde então, sejam elas da mídia ou do público. Nagelsmann perdeu consideravelmente sua credibilidade, passando por uma surpreendente reviravolta negativa.
Há dois anos, por ocasião do Euro em casa, o técnico de 38 anos experimentou um aumento significativo de popularidade e contava com altos índices de aprovação. Entretanto, Nagelsmann é criticado, por vezes de forma bastante severa, por inúmeros especialistas e pelo formador de opinião nacional Uli Hoeneß por sua linha de conduta; a percepção que a população em geral tem dele também se tornou negativa.
Não há nenhum sinal de otimismo ou mesmo euforia pouco antes do anúncio da convocação e da primeira partida da fase de grupos, que acontecerá em poucas semanas. E isso apesar de a Alemanha ter vencido todas as últimas sete partidas. Provavelmente será impossível para Nagelsmann mudar alguma coisa a partir das 13h de quinta-feira.
Os jogos da Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026
Jogo Data Alemanha x Curaçao 14 de junho, 19h (horário da Alemanha) Alemanha x Costa do Marfim 20 de junho, 22h (horário da Alemanha) Alemanha x Equador 25 de junho, 22h (horário da Alemanha)