Um desenrolar de eventos totalmente desastroso! Julian Nagelsmann prejudicou a si mesmo com várias decisões questionáveis

Então, assim como após a eliminação retumbante na Copa do Mundo de 2022 no Catar, deixaremos de lado os detalhes esportivos para analisar o panorama geral. Naquela época, foi a questão da postura política correta e da manifestação de opinião que supostamente impediu a equipe de obter um resultado melhor.

Quatro anos depois, o cerne da questão estaria no presente, nestes dias em torno do final da temporada na Bundesliga. “Haverá decisões que provavelmente não serão muito bem compreendidas”, revelou o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, já em 1º de março à revista kicker, a respeito de sua prática de convocação para a Copa do Mundo. Essa foi a afirmação central de uma entrevista notavelmente extensa, na qual Nagelsmann, como quase nenhum técnico da seleção antes dele, fez críticas individuais decididas a alguns jogadores, em parte sem que lhe fossem solicitadas.

Ele acabou tendo razão com essa frase. Curiosamente, isso já está definido, embora a seleção definitiva para o torneio nos EUA, Canadá e México ainda nem tenha sido anunciada oficialmente. Isso se deve, por um lado, ao desastre de comunicação quase incontrolável em torno do retorno de Manuel Neuer como goleiro titular, o que abalou ainda mais a credibilidade de Nagelsmann perante o público e, quase certamente, em parte do elenco.