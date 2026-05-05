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Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Christian Guinin

Traduzido por

Um craque do PSG para o Bayern de Munique? Uli Hoeneß teria um favorito claro

Liga dos Campeões
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Bayern de Munique x PSG
Bayern de Munique
PSG
A. Hakimi

Antes do confronto direto na Liga dos Campeões, Uli Hoeneß revelou qual jogador do PSG ele gostaria de ver nas fileiras do FC Bayern de Munique.

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Em resposta a uma pergunta sobre o assunto, o presidente do FCB disse em entrevista à DAZN: “Hakimi, eles o contratariam imediatamente, porque ele se encaixaria bem no nosso time.”

  • No FC Bayern, a posição de lateral-direito na zaga de quatro está, na verdade, muito bem coberta com Konrad Laimer e Josip Stanisic; no entanto, o futuro do austríaco, em particular, é incerto, já que seu contrato vai apenas até 2027.

    Como Stanisic também pode atuar na zaga, o FCB estaria, segundo relatos, procurando uma alternativa; no entanto, o favorito não é Hakimi, mas sim Givairo Read, de apenas 19 anos, do Feyenoord de Roterdã.

    De fato, já havia rumores há alguns anos de que o lateral-direito marroquino estaria na mira do clube alemão recordista de títulos. Quando, no verão de 2020, o empréstimo de dois anos do jogador de 27 anos ao BVB chegou ao fim e ele teve que retornar ao Real Madrid, aparentemente o Bayern também cogitou uma transferência.

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    Hakimi fica de fora da partida da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique

    No fim das contas, o acordo não se concretizou, e Hakimi acabou se transferindo para o Inter de Milão. Lá, porém, ele permaneceu apenas uma temporada, antes de se transferir para o Paris Saint-Germain em 2021 por uma quantia de 68 milhões de euros.

    Lá, ele está há anos entre os melhores em sua posição – no ano passado, alguns companheiros e adversários o consideraram até mesmo um dos principais favoritos ao Ballon d'Or (no final, ele ficou em sexto lugar). Na temporada atual, Hakimi entrou em campo em 31 partidas, marcando três gols e dando nove assistências.

    No entanto, o lateral-direito perderá a partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões contra o Bayern, na noite de quarta-feira, devido a uma lesão na coxa. Ele sofreu a lesão nos minutos finais da partida de ida, há uma semana. O PSG terá que passar “várias semanas” sem o marroquino.

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