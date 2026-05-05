Um craque do PSG para o Bayern de Munique? Uli Hoeneß teria um favorito claro

No FC Bayern, a posição de lateral-direito na zaga de quatro está, na verdade, muito bem coberta com Konrad Laimer e Josip Stanisic; no entanto, o futuro do austríaco, em particular, é incerto, já que seu contrato vai apenas até 2027.

Como Stanisic também pode atuar na zaga, o FCB estaria, segundo relatos, procurando uma alternativa; no entanto, o favorito não é Hakimi, mas sim Givairo Read, de apenas 19 anos, do Feyenoord de Roterdã.

De fato, já havia rumores há alguns anos de que o lateral-direito marroquino estaria na mira do clube alemão recordista de títulos. Quando, no verão de 2020, o empréstimo de dois anos do jogador de 27 anos ao BVB chegou ao fim e ele teve que retornar ao Real Madrid, aparentemente o Bayern também cogitou uma transferência.