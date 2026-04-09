Segundo a revista "kicker", além de Book, seu colaborador de confiança, David Blacha, também se transferirá para o BVB. Atualmente, Blacha é diretor esportivo interino do clube da segunda divisão, mas agora seguirá Book até Dortmund.
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Um colaborador de Ole Book deve chegar: o BVB volta a recrutar no SV Elversberg
Blacha trabalhou em estreita colaboração com o sucessor de Sebastian Kehl em Elversberg, supervisionou o departamento de olheiros e atuou como diretor da área de licenças. No entanto, o jogador de 35 anos só poderá deixar o SVE quando as vagas agora em aberto forem preenchidas.
É bom para o BVB que, em Elversberg, deva haver clareza em breve sobre os sucessores de Book e Blacha. Josef Welzmüller já assumiu as funções de Book; segundo a Sky, Christian Weber seria o candidato preferido para o cargo vago de diretor esportivo – e ele está atualmente sem clube.
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Weber, o candidato preferido de Mislintat para o Elversberg, foi demitido imediatamente pelo Fortuna Düsseldorf
Weber foi dispensado de suas funções como diretor esportivo em dezembro de 2025, na primeira medida tomada pelo novo diretor esportivo do Fortuna Düsseldorf, Sven Mislintat; no entanto, ele ainda mantém contrato com o tradicional clube, que corre risco de rebaixamento, e, portanto, continua recebendo seu salário. Weber havia trabalhado em estreita colaboração com o antecessor de Mislintat, Klaus Allofs, razão pela qual, após a saída deste devido à crise esportiva, Weber também teve que se retirar.
Ambos foram considerados em grande parte responsáveis pela queda do Fortuna, devido a uma janela de transferências e uma montagem do elenco que, em retrospecto, se revelaram inadequadas. Embora, publicamente, antes do início da temporada, o objetivo da temporada tivesse sido claramente declarado como a promoção à Bundesliga, Allofs, em particular, teve que recuar cada vez mais ao longo da temporada e acabou afirmando, erroneamente, que nunca havia formulado o objetivo de forma tão clara.
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Book quer "descobrir joias que tornem o Borussia Dortmund melhor"
O Fortuna foi afundando cada vez mais na parte de baixo da tabela e, em outubro, o técnico Daniel Thioune, que há muito tempo conduzia o time com sucesso, teve que deixar o cargo. Em seu lugar, assumiu Markus Anfang, que até o momento também não conseguiu reverter a situação de forma definitiva. Ao contrário do SV Elversberg, que, apesar da grande reestruturação no verão passado e também graças ao trabalho de Book e Blacha, volta a disputar o acesso, o Fortuna está atualmente a apenas dois pontos de uma vaga direta para o rebaixamento.
Agora, a dupla de sucesso do Elversberg, Book e Blacha, deve impulsionar também o BVB na planejamento do elenco e na criatividade nas transferências. “Basicamente, acredito que bons jogadores de futebol são bons jogadores em qualquer liga. Vamos tentar encontrar joias que tornem o Borussia Dortmund melhor. Tenho aqui outras possibilidades no que diz respeito a observação e análise – e vou aproveitá-las. O mais importante, porém, é o sucesso da equipe, que deve ser visto a curto, médio e longo prazo”, explicou Book em sua apresentação em Dortmund no final de março.