Um colaborador de Ole Book deve chegar: o BVB volta a recrutar no SV Elversberg

O Fortuna foi afundando cada vez mais na parte de baixo da tabela e, em outubro, o técnico Daniel Thioune, que há muito tempo conduzia o time com sucesso, teve que deixar o cargo. Em seu lugar, assumiu Markus Anfang, que até o momento também não conseguiu reverter a situação de forma definitiva. Ao contrário do SV Elversberg, que, apesar da grande reestruturação no verão passado e também graças ao trabalho de Book e Blacha, volta a disputar o acesso, o Fortuna está atualmente a apenas dois pontos de uma vaga direta para o rebaixamento.

Agora, a dupla de sucesso do Elversberg, Book e Blacha, deve impulsionar também o BVB na planejamento do elenco e na criatividade nas transferências. “Basicamente, acredito que bons jogadores de futebol são bons jogadores em qualquer liga. Vamos tentar encontrar joias que tornem o Borussia Dortmund melhor. Tenho aqui outras possibilidades no que diz respeito a observação e análise – e vou aproveitá-las. O mais importante, porém, é o sucesso da equipe, que deve ser visto a curto, médio e longo prazo”, explicou Book em sua apresentação em Dortmund no final de março.