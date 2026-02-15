“Um choque absoluto” – Wayne Rooney critica os árbitros sem VAR após uma série de erros na vitória do Newcastle sobre o Aston Villa na FA Cup

O Newcastle avançou para a quinta rodada, apesar da controversa decisão de não marcar um pênalti logo após a marca de uma hora de jogo, que Rooney considerou “uma das piores decisões que já viu no futebol”.

Sem o VAR nesta fase da FA Cup, o árbitro Chris Kavanagh e sua equipe tiveram uma tarde difícil com várias decisões controversas, muitas das quais pareciam prejudicar o time visitante. Tammy Abraham estava em posição de impedimento antes de marcar o primeiro gol do Aston Villa, enquanto Digne teve sorte de permanecer em campo após uma entrada com a canela em Jacob Murphy, escapando posteriormente de um pênalti e cometendo uma falta que acabou resultando no gol de empate de Sandro Tonali. O mesmo jogador colocou o Newcastle na frente contra o Villa, que estava com dez jogadores após a expulsão de Marco Bizot no final do primeiro tempo, e Nick Woltemade garantiu a vitória.

O fato de o resultado não ter sido afetado por essas decisões apenas serve para evitar que uma crítica ainda mais forte seja lançada contra os árbitros, mas o uso e a necessidade do VAR ficaram claros na noite de sábado, após uma série de decisões que foram objetivamente incorretas, de acordo com muitos.