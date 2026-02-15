Getty Images Sport
“Um choque absoluto” – Wayne Rooney critica os árbitros sem VAR após uma série de erros na vitória do Newcastle sobre o Aston Villa na FA Cup
Dia infame para os dirigentes do Villa Park
O Newcastle avançou para a quinta rodada, apesar da controversa decisão de não marcar um pênalti logo após a marca de uma hora de jogo, que Rooney considerou “uma das piores decisões que já viu no futebol”.
Sem o VAR nesta fase da FA Cup, o árbitro Chris Kavanagh e sua equipe tiveram uma tarde difícil com várias decisões controversas, muitas das quais pareciam prejudicar o time visitante. Tammy Abraham estava em posição de impedimento antes de marcar o primeiro gol do Aston Villa, enquanto Digne teve sorte de permanecer em campo após uma entrada com a canela em Jacob Murphy, escapando posteriormente de um pênalti e cometendo uma falta que acabou resultando no gol de empate de Sandro Tonali. O mesmo jogador colocou o Newcastle na frente contra o Villa, que estava com dez jogadores após a expulsão de Marco Bizot no final do primeiro tempo, e Nick Woltemade garantiu a vitória.
O fato de o resultado não ter sido afetado por essas decisões apenas serve para evitar que uma crítica ainda mais forte seja lançada contra os árbitros, mas o uso e a necessidade do VAR ficaram claros na noite de sábado, após uma série de decisões que foram objetivamente incorretas, de acordo com muitos.
Rooney fica furioso após decisão de não conceder pênalti ao Newcastle
Falando no estúdio da BBC One ao final do jogo, Rooney ficou furioso: “Essa decisão [a mão de Digne] é uma das piores decisões que já vi no futebol, porque em nenhum momento Digne saiu da área.
Ele está três ou quatro metros dentro da área. O bandeirinha está bem na frente e dá para ver claramente que ele está dentro da área.
“O árbitro pareceu ter apitado e parecia estar ouvindo alguém em seu ouvido, então presumo que o bandeirinha tomou a decisão, e isso é absolutamente chocante.”
Shearer e Howe dão seus pareceres sobre a polêmica arbitragem
Alan Shearer concordou com o padrão inaceitável da arbitragem exibida no Villa Park, alegando que isso era uma prova do “dano que o VAR causou aos árbitros”.
“Eu só gostaria que os árbitros fizessem seu trabalho corretamente. É só isso”, continuou Shearer. “Não é pedir muito, não é? Durante cinco ou seis meses, eles confiaram no VAR. Agora, eles estão entrando nessa situação e tudo muda.”
Embora o técnico vencedor Eddie Howe estivesse relutante em dar seu total apoio ao VAR, ele indicou sua importância para evitar erros como os vistos no sábado.
“Acho que há um argumento para dizer que sim [eles dependem], porque quando o VAR está presente, há sempre um ‘Bem, não vou marcar, mas vamos verificar’”, disse ele.
“E acho que, então, sua tomada de decisão talvez não seja tão precisa quanto normalmente deveria ser, então talvez haja uma diferença aí. Eu provavelmente diria que você está certo nesse aspecto.
“Sempre fico dividido em relação ao VAR. Já disse isso muitas vezes porque ainda adoro a emoção, mesmo hoje à noite, quando um gol é marcado, ou quando um gol é marcado e você não vê uma bandeira ou um árbitro, é um gol, e ninguém vai tirar isso de você, essa sensação e essa emoção, essa alegria que você sente naquele momento, ainda adoro isso, e o VAR tira isso de você.
“Mas, por outro lado, eu gostaria que tivesse havido VAR no primeiro gol contra nós e, provavelmente, durante todo o jogo!”
VAR entrará na FA Cup na quinta rodada
O VAR será introduzido na FA Cup desta temporada a partir da quinta rodada, numa tentativa de trazer mais igualdade na arbitragem presente em todos os campos de todos os níveis da pirâmide do futebol nas primeiras rodadas da competição.
Se essa decisão foi eficaz ou não, pode ser debatido após as decisões tomadas em detrimento do Newcastle no Villa Park – mas com a vitória dos jogadores de Howe no final, a esperança é que nenhum dano duradouro tenha sido causado.
