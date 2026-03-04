Um caminho de volta para Neymar? O astro do Santos tem dois jogos para conquistar uma vaga na seleção brasileira, já que a lesão de Rodrygo e as preocupações de Estêvão abrem uma chance para sua primeira partida sob o comando de Carlo Ancelotti

De acordo com o UOL, Neymar está oficialmente de volta ao radar da seleção brasileira. Faltando apenas 12 dias para o anúncio da convocação para a última janela internacional da FIFA antes da Copa do Mundo, fontes próximas à comissão técnica confirmam que o astro do Santos está sendo acompanhado de perto. Seu retorno, no entanto, depende inteiramente de sua capacidade de mostrar resistência física consistente.

A corrida contra o tempo foi complicada pela eliminação precoce do Santos do Campeonato Paulista, o que arruinou os planos para uma sequência mais longa de jogos. Como resultado, Neymar agora tem apenas duas partidas restantes - contra o Mirassol, em 10 de março, e o Corinthians, em 15 de março. Ele deve usar esses jogos para convencer Ancelotti de que está pronto para os rigores do futebol internacional antes que a seleção seja finalizada em 16 de março.