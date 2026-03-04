Getty Images Sport
Um caminho de volta para Neymar? O astro do Santos tem dois jogos para conquistar uma vaga na seleção brasileira, já que a lesão de Rodrygo e as preocupações de Estêvão abrem uma chance para sua primeira partida sob o comando de Carlo Ancelotti
A contagem regressiva para a lista de Ancelotti
De acordo com o UOL, Neymar está oficialmente de volta ao radar da seleção brasileira. Faltando apenas 12 dias para o anúncio da convocação para a última janela internacional da FIFA antes da Copa do Mundo, fontes próximas à comissão técnica confirmam que o astro do Santos está sendo acompanhado de perto. Seu retorno, no entanto, depende inteiramente de sua capacidade de mostrar resistência física consistente.
A corrida contra o tempo foi complicada pela eliminação precoce do Santos do Campeonato Paulista, o que arruinou os planos para uma sequência mais longa de jogos. Como resultado, Neymar agora tem apenas duas partidas restantes - contra o Mirassol, em 10 de março, e o Corinthians, em 15 de março. Ele deve usar esses jogos para convencer Ancelotti de que está pronto para os rigores do futebol internacional antes que a seleção seja finalizada em 16 de março.
A crise de lesões abre as portas
A porta se abriu para o veterano craque, em grande parte devido a uma crescente crise de lesões no ataque brasileiro. A seleção nacional está atualmente abalada pela devastadora perda do astro do Real Madrid, Rodrygo. O atacante sofreu uma grave ruptura no ligamento do joelho que o tirou definitivamente do restante da temporada nacional e, mais importante, da próxima Copa do Mundo.
Além disso, as preocupações contínuas com a recuperação do astro do Chelsea, Estevao, de uma lesão muscular aumentaram a dor de cabeça da comissão técnica na hora de escolher os jogadores para os amistosos. Se o jovem atacante não conseguir voltar a tempo para os jogos do Blues, a falta de opções de ataque em condições físicas adequadas pode exigir o retorno vital de Neymar. Esse cenário inesperado representa uma oportunidade única para o lendário camisa 10 finalmente fazer sua primeira aparição sob o comando do técnico italiano.
Exigências físicas e a postura de Ancelotti
A equipe técnica de Ancelotti continua acompanhando meticulosamente os dados de desempenho de cada jogador da sua lista, e os indicadores físicos continuam sendo o principal obstáculo para o jogador do Santos. Ao longo do ano passado, mesmo quando Neymar estava em campo, seus números de desempenho físico eram considerados pela comissão técnica como estando bem abaixo do alto padrão exigido para competir em uma seleção exigente como a da Copa do Mundo.
O técnico italiano é amplamente conhecido por sua postura inflexível em relação à preparação física dos jogadores, disciplina tática e condicionamento geral. Os membros da seleção nacional reiteram que o técnico não permite absolutamente nenhuma concessão em relação à preparação física. Ele insiste firmemente em poder contar com todos os jogadores selecionados em 100% de sua capacidade, sem nenhuma restrição médica e com um nível distintamente alto de exigência física durante partidas internacionais intensas.
A última chance de voltar à Copa do Mundo
Do ponto de vista pessoal do jogador, o clima interno é de confiança tranquila, à medida que ele recupera gradualmente sua forma no Brasil. Após um processo de reabilitação meticulosamente planejado após sua cirurgia no joelho, Neymar está se sentindo muito mais forte e sem dor do que nos últimos anos. Ele adiou propositalmente seu retorno aos campos competitivos para garantir que atingisse um estágio avançado de condicionamento físico sem qualquer desconforto persistente.
A aposta não poderia ser maior para os tão esperados amistosos contra a França e a Croácia, nos dias 26 e 31 de março. Há um consenso crescente entre os especialistas de que outra ausência desta lista específica reduziria drasticamente suas chances reais de integrar a seleção final da Copa do Mundo em maio. Algumas vozes dentro da estrutura da CBF argumentam que a janela de março oferece uma oportunidade vital para Ancelotti observar de perto a ética de trabalho de Neymar durante os treinos.
