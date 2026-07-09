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Orban VeronaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Um ano de Daspo para Orban: ele poderá jogar?

Hellas Verona
G. Orban

Jogador do Hellas é punido pelos incidentes ocorridos ao final da partida entre Verona e Milan

Um ano de proibição de acesso a eventos esportivos para Gift Orban. Conforme noticiado pelo jornal *La Repubblica*, a delegada de Verona, Rosaria Amato, notificou o jogador do Hellas sobre a medida, em decorrência dos fatos ocorridos ao final da partida entre Verona e Milan, no último dia 19 de abril, nas proximidades do estádio Bentegodi. Segundo a Digos, teria sido o comportamento do atacante a desencadear uma reação violenta dos torcedores presentes, criando uma situação de risco à ordem pública.


A proibição de acesso a eventos esportivos (Daspo) impedirá que ele entre em estádios e ginásios esportivos como espectador, mas não impedirá Orban de jogar na próxima temporada, caso ele retorne à Itália. Vale lembrar que, após o término do empréstimo ao Verona, Orban voltou, por enquanto, ao clube detentor de seus direitos, o Hoffenheim.


  • A BRIGA

    O incidente ocorreu enquanto Orban estava saindo do estádio de carro. Segundo os investigadores, o jogador teria reagido com irritação ao pedido de uma selfie feito por um jovem torcedor do Gialloblù. Depois de ignorar outros pedidos de fotos e autógrafos, a tensão aumentou quando um torcedor deu uma palmada no carro do jogador. Orban parou o carro, saiu e partiu para cima do torcedor, dando início a uma briga filmada pelos presentes com seus smartphones.


    Os policiais da Digos, que já estavam na área para garantir a ordem pública, intervieram rapidamente, separando os envolvidos e dando início às investigações. Orban então voltou sobre seus passos, tentando se desculpar com o torcedor e com as pessoas presentes.



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