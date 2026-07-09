Um ano de Daspo para Orban: ele poderá jogar?

Um ano de proibição de acesso a eventos esportivos para Gift Orban. Conforme noticiado pelo jornal *La Repubblica*, a delegada de Verona, Rosaria Amato, notificou o jogador do Hellas sobre a medida, em decorrência dos fatos ocorridos ao final da partida entre Verona e Milan, no último dia 19 de abril, nas proximidades do estádio Bentegodi. Segundo a Digos, teria sido o comportamento do atacante a desencadear uma reação violenta dos torcedores presentes, criando uma situação de risco à ordem pública.





A proibição de acesso a eventos esportivos (Daspo) impedirá que ele entre em estádios e ginásios esportivos como espectador, mas não impedirá Orban de jogar na próxima temporada, caso ele retorne à Itália. Vale lembrar que, após o término do empréstimo ao Verona, Orban voltou, por enquanto, ao clube detentor de seus direitos, o Hoffenheim.



