UFC ou MMA: qual é a diferença?

Basicamente, os dois termos podem ser diferenciados de forma bem simples: MMA é o esporte, UFC é a maior organizadora desse esporte no mundo.

MMA é a sigla para Mixed Martial Arts, um esporte de contato total que, inspirado nas competições olímpicas da Grécia Antiga, coloca lutadores de diferentes modalidades, como wrestling ou boxe, frente a frente. Socos, chutes, arremessos e luta agarrada são permitidos — ou seja, busca-se encontrar os lutadores que melhor combinam todas essas técnicas.

UFC significa Ultimate Fighting Championship. Fundado em 1993, o UFC é a maior organizadora de lutas de MMA do mundo. Ao longo de todo o ano, a organização promove eventos com lutas em diferentes categorias de peso, disputadas em um octógono e que normalmente duram três ou cinco rounds de cinco minutos. A vitória pode vir por nocaute, nocaute técnico, desistência do adversário ou decisão por pontos após o tempo regulamentar completo.

Ao contrário do MMA totalmente livre, algumas técnicas são proibidas no UFC. Assim, por exemplo, não é permitido enfiar os dedos no nariz ou nos olhos, golpear ou chutar a parte de trás da cabeça, nem chutar adversários caídos.