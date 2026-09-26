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UFC, SEOGetty
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UFC ou MMA: qual é a diferença?

Os esportes de combate também estão maiores do que nunca fora do ringue de boxe; mês após mês, a ação corre solta no octógono. Mas afinal, o que é o UFC? E qual é a diferença para o MMA, que também poderemos ver novamente no Oktagon 94 com Christian Eckerlin e companhia?

Poucas modalidades de luta são tão populares atualmente quanto o MMA, e a UFC, em especial, vem despertando enorme atenção no momento. Mês após mês, novos eventos acontecem. 

No sábado, 26 de setembro, porém, os olhos não estarão voltados para a UFC, mas para o Oktagon 94. Lá, entre outros, Christian Eckerlin e Frederic Vosgröne vão lutar no estádio de Frankfurt, com ingressos esgotados. Todas as informações sobre a transmissão você confere aqui. 

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Mas o que essas siglas realmente significam? A SPOX explica do que se tratam os termos "UFC" e "MMA".

  • UFC ou MMA: qual é a diferença?

    Basicamente, os dois termos podem ser diferenciados de forma bem simples: MMA é o esporte, UFC é a maior organizadora desse esporte no mundo.

    MMA é a sigla para Mixed Martial Arts, um esporte de contato total que, inspirado nas competições olímpicas da Grécia Antiga, coloca lutadores de diferentes modalidades, como wrestling ou boxe, frente a frente. Socos, chutes, arremessos e luta agarrada são permitidos — ou seja, busca-se encontrar os lutadores que melhor combinam todas essas técnicas.

    UFC significa Ultimate Fighting Championship. Fundado em 1993, o UFC é a maior organizadora de lutas de MMA do mundo. Ao longo de todo o ano, a organização promove eventos com lutas em diferentes categorias de peso, disputadas em um octógono e que normalmente duram três ou cinco rounds de cinco minutos. A vitória pode vir por nocaute, nocaute técnico, desistência do adversário ou decisão por pontos após o tempo regulamentar completo.

    Ao contrário do MMA totalmente livre, algumas técnicas são proibidas no UFC. Assim, por exemplo, não é permitido enfiar os dedos no nariz ou nos olhos, golpear ou chutar a parte de trás da cabeça, nem chutar adversários caídos.

    • Publicidade
  • imago-sport-1073852554.jpgTorsten Helmke

    UFC: a transmissão das lutas de MMA na TV e ao vivo por streaming

    Se vocês querem assistir às lutas do UFC ao vivo, podem fazer isso na Alemanha! A DAZN é a casa dos eventos de luta no país, e a plataforma transmite os combates ao vivo e os disponibiliza depois.

    Mas isso não é gratuito. Para ter acesso aos eventos do UFC, vocês precisam de uma assinatura dos pacotes DAZN Unlimited ou DAZN Super Sports.

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    Os eventos do Oktagon, por outro lado, estão nas mãos da RTL. O canal privado de Colônia até exibe algumas lutas na TV aberta, mas, para a experiência completa, vocês precisam de uma assinatura paga do RTL+.

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  • UFC ou MMA: as informações mais importantes sobre a transmissão das lutas na TV e no streaming ao vivo

    • Esporte: MMA
    • Organizador: UFC e Oktagon
    • Periodicidade: semanal / quinzenal
    • TV e livestream: DAZN (UFC), RTL+ (Oktagon)

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