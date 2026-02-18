UEFA confirma investigação sobre Gianluca Prestianni após o jogador do Real Madrid Vinicius Jr acusar o jogador do Benfica de usar insultos racistas

O jogo foi interrompido por aproximadamente 10 minutos depois que Vinicius se envolveu em uma discussão acalorada com torcedores do Benfica enquanto comemorava seu gol decisivo. Enquanto as equipes se preparavam para o Benfica retomar o jogo, Vinicius correu até o árbitro e acusou o jogador Prestianni, do clube português, de usar um insulto racista. O árbitro François Letexier ativou então a primeira fase do protocolo antirracismo da UEFA.

Os astros do Real Madrid ficaram visivelmente indignados, com Kylian Mbappé supostamente liderando os apelos para que o jogo fosse abandonado se nenhuma medida fosse tomada. Refletindo sobre o incidente, Mbappé fez uma avaliação contundente do que testemunhou em campo. “Há o número 25 do Benfica, não quero dizer o nome dele porque ele não merece ser mencionado, que começou a falar mal”, disse ele. “Então ele puxou a camisa até aqui [cobrindo a boca] para dizer cinco vezes que Vini é um macaco. Eu ouvi. Há jogadores do Benfica que também ouviram.

“Este jogador [Prestianni] não merece jogar nesta competição. Temos que dar o melhor exemplo aos jovens. Se deixarmos isso passar, então os valores do futebol não servem para nada, tudo em que acreditamos é em vão. Temos que fazer algo.”