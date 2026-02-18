Getty Images Sport
UEFA confirma investigação sobre Gianluca Prestianni após o jogador do Real Madrid Vinicius Jr acusar o jogador do Benfica de usar insultos racistas
Vinicius Jr. e Mbappé se manifestam contra os abusos
O jogo foi interrompido por aproximadamente 10 minutos depois que Vinicius se envolveu em uma discussão acalorada com torcedores do Benfica enquanto comemorava seu gol decisivo. Enquanto as equipes se preparavam para o Benfica retomar o jogo, Vinicius correu até o árbitro e acusou o jogador Prestianni, do clube português, de usar um insulto racista. O árbitro François Letexier ativou então a primeira fase do protocolo antirracismo da UEFA.
Os astros do Real Madrid ficaram visivelmente indignados, com Kylian Mbappé supostamente liderando os apelos para que o jogo fosse abandonado se nenhuma medida fosse tomada. Refletindo sobre o incidente, Mbappé fez uma avaliação contundente do que testemunhou em campo. “Há o número 25 do Benfica, não quero dizer o nome dele porque ele não merece ser mencionado, que começou a falar mal”, disse ele. “Então ele puxou a camisa até aqui [cobrindo a boca] para dizer cinco vezes que Vini é um macaco. Eu ouvi. Há jogadores do Benfica que também ouviram.
“Este jogador [Prestianni] não merece jogar nesta competição. Temos que dar o melhor exemplo aos jovens. Se deixarmos isso passar, então os valores do futebol não servem para nada, tudo em que acreditamos é em vão. Temos que fazer algo.”
O que dizia a declaração da UEFA?
A UEFA confirmou na quarta-feira que será aberta uma investigação sobre o incidente.
A declaração dizia: “Um inspetor de ética e disciplina da UEFA foi nomeado para investigar as alegações de comportamento discriminatório durante a partida das eliminatórias da Liga dos Campeões da UEFA 2025/2026 entre o Club Benfica e o Real Madrid CF, em 17 de fevereiro de 2026.
Mais informações sobre este assunto serão disponibilizadas oportunamente.”
Prestianni nega acusações enquanto a UEFA analisa as imagens
Por sua vez, Prestianni, de 19 anos, recorreu às redes sociais para negar veementemente as acusações, alegando que foi mal interpretado pela comitiva do Real Madrid. O jovem jogador do Benfica insistiu que houve um mal-entendido linguístico durante o calor do jogo. “Em nenhum momento dirigi insultos racistas a Vinicius Jr., que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido. Nunca fui racista com ninguém”, escreveu ele.
Vinicius, que tem sido frequentemente alvo de abusos raciais ao longo de sua carreira na Europa, expressou sua frustração com o jogador e com os sistemas existentes destinados a proteger os atletas. Em uma declaração crua e poderosa, o atacante brasileiro destacou a covardia que percebe em seus agressores. “Os racistas são, acima de tudo, covardes e precisam cobrir a boca com a camisa para mostrar o quanto são fracos”, disse ele. “Além disso, eles são protegidos por aqueles que deveriam puni-los. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida ou na vida da minha família. Recebi um cartão amarelo por comemorar um gol, sem entender o motivo. O protocolo foi mal executado e foi inútil. Não gosto de me envolver em situações como essa, especialmente depois de uma grande vitória, mas é necessário.”
Mourinho enfrenta suspensão da linha lateral em meio ao caos no estádio
A investigação não se limita à troca entre os jogadores; a UEFA também está investigando objetos lançados da torcida do Benfica, um dos quais atingiu Vinicius durante o caos que se seguiu ao seu gol. Para aumentar o drama, o ex-técnico do Real Madrid e atual técnico do Benfica, José Mourinho, foi expulso durante a partida por protestar contra a arbitragem. “Os relatórios oficiais da partida estão sendo analisados. Quando incidentes são relatados, os procedimentos são iniciados e, se sanções disciplinares forem impostas, elas serão anunciadas no site da UEFA”, disse a organização. Consequentemente, Mourinho será impedido de estar à beira do campo na partida de volta no Santiago Bernabeu, deixando seu time sem seu líder para a decisão crucial da qualificação.
Consequências disciplinares pairam sobre o Benfica
Caso a investigação conclua que Prestianni é culpado de comportamento discriminatório, ele enfrentará uma suspensão significativa de vários jogos, nos termos do Artigo 14 da UEFA, que rege o racismo. O Benfica, como clube, também poderá enfrentar sanções, incluindo o fechamento parcial ou total do estádio, pelos objetos atirados aos jogadores do Real Madrid. O gigante português estará sob intenso escrutínio enquanto se prepara para a viagem à capital espanhola. O Real Madrid continua focado no lado esportivo da partida, levando uma vantagem mínima para o Bernabeu, mas a sombra deste incidente certamente dominará a preparação para a segunda partida deste confronto europeu de alto risco.
A hierarquia do Real Madrid teria oferecido total apoio a Vinicius Jr, enquanto o Benfica continua a apoiar a versão dos fatos apresentada pelo seu jogador. Enquanto o inspetor de ética reúne provas, a partida de volta em Madri promete ser um evento carregado de emoção, com os holofotes firmemente voltados para a forma como ambas as equipes e a entidade reguladora lidarão com as repercussões de uma das noites mais controversas da Liga dos Campeões dos últimos tempos.
