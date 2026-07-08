Udinese: é oficial a contratação de Unai Gomez, vindo do Athletic Bilbao

"A garra e o temperamento basco, as qualidades típicas e a versatilidade espanhola: tudo isso e muito mais é o que define Unai Gomez, o novo meio-campista da Udinese. O jogador, nascido em 2003, é oficialmente um jogador da Udinese e assinou um contrato válido até 30 de junho de 2031. Gomez vem do Athletic, grande formadora de talentos e clube histórico do futebol ibérico. Trata-se de um meio-campista moderno, com dotes naturais de finalizador, características de criador de jogadas e, acima de tudo, uma versatilidade marcante que lhe permite atuar em todas as posições do meio-campo: da zona de ataque, ao centro do meio-campo e, até mesmo, como atacante móvel, capaz de atuar em toda a linha ofensiva.

Unai nasceu em Bermeo, no País Basco, em 25 de maio de 2003. Começou a jogar futebol no time de sua cidade natal, mas aos 10 anos ingressou na base do Athletic, dando início à sua trajetória nas categorias de base do histórico clube basco. Sua trajetória foi interrompida por três anos, de 2016 a 2019, quando Gomez se transferiu para o Danok Bat antes de retornar a Bilbao. Sua estreia como profissional ocorreu na temporada 21/22 pelo Baskonia, na Terceira Divisão. Na temporada seguinte, ele retorna do empréstimo e disputa 34 partidas, marcando 2 gols, pela segunda equipe do Athletic, cuja equipe principal ele treina regularmente. A ascensão definitiva para o time principal do Bilbao ocorre no ano seguinte e, imediatamente, Gomez se destaca: 8 partidas na Copa del Rey, conquistada por sua equipe, e 25 partidas com 2 gols na La Liga. A constância no desempenho e a continuidade nas atuações foram comprovadas na temporada 24/25, quando acumulou 1 partida na Supercopa, 1 na Copa del Rey e, sobretudo, 13 partidas com um gol marcado na Liga Europa e 32 na Liga, com mais um gol marcado. Tendência confirmada na última temporada, na qual entrou em campo 7 vezes na Liga dos Campeões, 26 vezes na La Liga (com um gol), 3 vezes na Copa del Rey (marcando uma vez) e uma vez na Supercopa.

Com o Athletic, no total, ele somou 117 partidas em todas as competições, marcando gols em 6 ocasiões. Ele também conta com uma participação na seleção sub-21 da Espanha.



“Ongi etorria, Unai!”