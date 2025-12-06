Tylel Tati: por que Manchester United, PSG e outros gigantes estão de olho no "monstro" adolescente do Nantes?

Tati era desconhecido até mesmo na França no início de agosto, mas rapidamente se destacou como o defensor jovem mais empolgante do país após fazer sua estreia pelo Nantes, aos 17 anos, contra o Paris Saint-Germain, no primeiro dia da temporada. Ele não olhou para trás desde então, começando 12 das próximas 13 partidas do Nantes na Ligue 1, enquanto o time tenta evitar a ameaça de rebaixamento.
Tati é o mais recente jovem talento a sair da academia do Nantes, onde jogadores de destaque como Marcel Desailly, Lassana Diarra e Randal Kolo Muani deram seus primeiros passos. Com 1,88m de altura, ele exibe força e poder que desafiam a norma para um jogador de sua idade e também exala qualidade técnica. Além disso, é um recurso altamente cobiçado por ser um zagueiro canhoto.
A ascensão rápida de Tati levou a scouts dos principais clubes da Europa, incluindo Manchester United, PSG e Bayern de Munique, a convergirem no Stade de la Beaujoire para observá-lo mais de perto. Com uma guerra de ofertas prestes a começar, a GOAL explica por que Tati tem gerado tanto burburinho por todo o continente...
|📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢