Tylel Tati
Richard Martin

Tylel Tati: por que Manchester United, PSG e outros gigantes estão de olho no "monstro" adolescente do Nantes?

De Ibrahima Konaté conquistando o título com o Liverpool, a William Saliba liderando a ascensão do Arsenal ao topo da tabela, ou a contratação milionária de Leny Yoro pelo Manchester United, os zagueiros franceses têm tido uma enorme influência na recente história da Premier League. Agora, a corrida para assinar com o próximo grande defensor dos Bleus está a todo vapor enquanto os principais clubes da Inglaterra se interessam por Tylel Tati

Tati era desconhecido até mesmo na França no início de agosto, mas rapidamente se destacou como o defensor jovem mais empolgante do país após fazer sua estreia pelo Nantes, aos 17 anos, contra o Paris Saint-Germain, no primeiro dia da temporada. Ele não olhou para trás desde então, começando 12 das próximas 13 partidas do Nantes na Ligue 1, enquanto o time tenta evitar a ameaça de rebaixamento.

Tati é o mais recente jovem talento a sair da academia do Nantes, onde jogadores de destaque como Marcel Desailly, Lassana Diarra e Randal Kolo Muani deram seus primeiros passos. Com 1,88m de altura, ele exibe força e poder que desafiam a norma para um jogador de sua idade e também exala qualidade técnica. Além disso, é um recurso altamente cobiçado por ser um zagueiro canhoto.

A ascensão rápida de Tati levou a scouts dos principais clubes da Europa, incluindo Manchester United, PSG e Bayern de Munique, a convergirem no Stade de la Beaujoire para observá-lo mais de perto. Com uma guerra de ofertas prestes a começar, a GOAL explica por que Tati tem gerado tanto burburinho por todo o continente...

  • Onde tudo começou

    Tati nasceu em Champigny-sur-Marne, nos arredores de Paris, em 17 de janeiro de 2008, sendo o mais novo de quatro filhos. Seu pai, Sambou "Bijou" Tati, é uma figura importante no cenário do futebol local em sua cidade natal, tendo sido presidente do clube amador US Roissy-en-Brie por 20 anos. Sambou costumava se orgulhar do fato de ter treinado Paul Pogba, mas ele tem uma conexão ainda mais próxima com o mais recente prodígio a emergir do clube. 

    "Como presidente e treinador do clube, já vi muitos jogadores passarem por aqui", ele disse ao Le Parisien. "Hoje, quando penso que é meu filho, uau... aquece o meu coração."

    Antes de se juntar ao clube de seu pai, Tati aprimorou suas habilidades na praça de sua cidade local, desafiando-se contra as crianças mais velhas. "Todos queriam tê-lo em seu time, o que não é surpresa se você souber algo sobre sua maturidade e sua vontade de vencer", acrescentou Sambou Tati.

  • A grande oportunidade

    Tati passou um tempo na renomada academia juvenil do INF Clairefontaine, cujos ex-alunos incluem Nicolas Anelka, Louis Saha, Thierry Henry e Kylian Mbappé. Ele teve problemas no quadril durante sua estadia lá devido a um surto de crescimento, mas ainda assim chamou a atenção do Nantes, que estava o acompanhando desde que ele tinha 11 anos de idade. 

    Sua habilidade de passe e técnica se destacaram para o olheiro do Nantes, Mohamed Sadaoui, que convidou Tati para um torneio juvenil. Seus colegas do Nantes ficaram impressionados com o que viram, e Tati foi subsequentemente convidado para jogar por eles em um amistoso. Vinte minutos após o início do jogo, um membro da equipe disse a Sadaoui que ele precisava selar o contrato. 

    O Nantes não era o único time de olho em Tati, que também atraiu o interesse do PSG. Mas Tati tomou a decisão madura de resistir ao glamour da força dominante da Ligue 1, pois sentia que se desenvolveria mais rapidamente no Nantes e assinou um contrato júnior aos 13 anos de idade.

  Tylel Tati

    Como está indo

    Tati começou a jogar pela equipe sub-17 do Nantes quando ainda tinha 15 anos, e foi promovido para a categoria acima no final da temporada 2024/25. Ele ajudou o Nantes a chegar à final do campeonato sub-19, onde foram derrotados por 2 a 1 pelo PSG, embora a decepção de não ganhar um título de juventude não tenha durado muito, pois Tati ainda conseguiu impressionar os técnicos da equipe principal, que o convidaram para passar a pré-temporada treinando com eles.

    Tati se destacou na campanha de pré-temporada e foi escalado no time titular para o primeiro jogo da Ligue 1 na temporada, em casa, contra o PSG. Os atuais campeões venceram a partida por 1 a 0, mas Tati quase não cometeu erros, recebendo críticas elogiosas da imprensa local e nacional. O L'Equipe disse que o adolescente "nunca esteve em apuros" ao marcar Gonçalo Ramos, pois a única vez que o atacante português levou vantagem sobre o estreante foi quando ele ficou em posição de impedimento.

    "Ele jogou uma partida muito boa, é calmo, focado, e aos 17 anos, isso não é ruim", disse o treinador Luis Castro, que só não botou Tati no time titular em uma única partida, quando o jovem se recuperava de uma lesão leve. As 13 partidas de Tati começando em campo fazem dele o jogador mais utilizado com menos de 18 anos nas cinco principais ligas da Europa. Sua ascensão, no entanto, levou a uma situação complicada para o zagueiro sérvio de 31 anos, Uros Radakovic, que foi contratado na última janela, mas jogou apenas quatro partidas — e todas como substituto, devido ao desempenho consistente do adolescente.

    Em outubro, Tati assinou seu primeiro contrato profissional, vinculando-o ao Nantes até 2028, com a opção de estender o acordo até 2030. Mas é altamente improvável que ele permaneça lá por tanto tempo. Manchester United, Arsenal, Bayern e Barcelona são apenas alguns dos clubes que enviaram olheiros para observá-lo em ação, enquanto o PSG também está acompanhando seu progresso.

  • Maiores pontos fortes

    Tati costumava ser meio-campista, o que o levou a adquirir um impressionante alcance de passes e técnica com a bola. Ele é habilidoso ao sair jogando desde a defesa, enquanto sua altura lhe dá uma grande vantagem quando se trata de afastar adversários e vencer duelos. O fato de ser naturalmente canhoto o torna ainda mais valioso, pois o capacita a jogar em uma linha de três zagueiros, atuar como lateral invertido em uma linha de quatro ou simplesmente como um tradicional zagueiro central do lado esquerdo com liberdade para avançar ao meio-campo.

    "Ele é maduro e notavelmente calmo diante da adversidade", disse o diretor da base do Nantes, Samuel Fenillat, ao jornal Ouest-France. "É um jogador inteligente com uma excelente leitura de jogo. Ele está sempre atento aos movimentos dos companheiros. É um jogador que escuta, que aprende rapidamente."

    O técnico da equipe reserva do Nantes, Steephane Ziani, que treinou Tati até o final da última temporada, acrescentou: "Ele é um daqueles defensores modernos; é alto e suficientemente rápido, mas conhece suas forças e está sempre concentrado."

  Tylel Tati Nantes 2025-26

    Espaço para melhorias

    Tati tem um pequeno problema com disciplina, tendo recebido quatro cartões amarelos em seus 13 jogos, embora isso possa ser atribuído ao fato de ter que cometer mais faltas, dado o status do Nantes como uma das equipes mais fracas da liga.

    De acordo com Fenillat, Tati "precisa se tornar mais dinâmico e ágil nos pés. Ele ainda precisa se desenvolver fisicamente, o que é normal para sua idade. Isso lhe dá espaço para crescer, e isso é um bom sinal."

    Ainda é muito cedo em sua carreira, mas Tati também vai querer melhorar sua ameaça ofensiva nas bolas paradas se quiser se destacar para os clubes ingleses.

  Leny Yoro Man Utd

    O próximo... Leny Yoro?

    A ascensão de Tati em uma idade tão jovem é reminiscente de como Yoro rapidamente se tornou um titular regular para o Lille quando ainda tinha 17 anos. Yoro, no entanto, teve uma temporada para se integrar à equipe principal em Les Dogues, enquanto Tati foi jogado diretamente na fogueira pelo Nantes.

    Ambos os jogadores têm muita elegância com a bola, apesar de serem altos, embora Tati pareça ser fisicamente mais forte que Yoro. O zagueiro do United teve a vantagem de jogar por um time mais competitivo, já que o Lille terminou em quinto lugar na Ligue 1 em sua primeira temporada. Já na segunda temporada em que consolidou seu lugar no time, a equipe terminou no top 4 da liga.

    A ascensão exponencial de Yoro levou a uma corrida entre o Real Madrid e o United por sua assinatura quando ainda tinha 18 anos, com os Red Devils eventualmente decidindo ceder às exigências do Lille e contratá-lo por £ 52 milhões. Ele experimentou altos e baixos com os Red Devils, impressionando com sua habilidade avançada, embora ainda tenha muito trabalho a fazer para aprimorar suas qualidades defensivas. Tati poderia aprender com as dificuldades de Yoro ficando um pouco mais com seu clube de infância, garantindo que, quando fizer essa grande mudança para o exterior, esteja pronto para isso.

  Tylel Tati Nantes

    O que vem a seguir?

    O principal objetivo de Tati neste momento precisa ser afastar o Nantes da zona de rebaixamento — até porque nenhum jogador com grandes ambições quer ver seu nome ligado ao clube caindo para a Ligue 2 pela primeira vez desde 2013. Mas ele também deve resistir a uma possível saída em janeiro, já que hoje tem exatamente o que precisa para a sua idade: minutos em campo com frequência e, como diz Ziane, “um treinador que confia nele.”

    Sambou Tati disse que seu filho "ainda não mostrou toda a extensão de suas habilidades; ele ainda está jogando com o freio de mão puxado". Sadaoui, que descobriu o defensor quando ele tinha 11 anos, também tem sonhos grandes: "O futebol é imprevisível, mas na minha opinião, ele pode chegar muito, muito longe", disse ele. "Ele é um monstro defensivo e está realmente se destacando."