Tylel Tati: por que Manchester United, PSG e outros gigantes estão de olho no "monstro" adolescente do Nantes?

Tati começou a jogar pela equipe sub-17 do Nantes quando ainda tinha 15 anos, e foi promovido para a categoria acima no final da temporada 2024/25. Ele ajudou o Nantes a chegar à final do campeonato sub-19, onde foram derrotados por 2 a 1 pelo PSG, embora a decepção de não ganhar um título de juventude não tenha durado muito, pois Tati ainda conseguiu impressionar os técnicos da equipe principal, que o convidaram para passar a pré-temporada treinando com eles.

Tati se destacou na campanha de pré-temporada e foi escalado no time titular para o primeiro jogo da Ligue 1 na temporada, em casa, contra o PSG. Os atuais campeões venceram a partida por 1 a 0, mas Tati quase não cometeu erros, recebendo críticas elogiosas da imprensa local e nacional. O L'Equipe disse que o adolescente "nunca esteve em apuros" ao marcar Gonçalo Ramos, pois a única vez que o atacante português levou vantagem sobre o estreante foi quando ele ficou em posição de impedimento.

"Ele jogou uma partida muito boa, é calmo, focado, e aos 17 anos, isso não é ruim", disse o treinador Luis Castro, que só não botou Tati no time titular em uma única partida, quando o jovem se recuperava de uma lesão leve. As 13 partidas de Tati começando em campo fazem dele o jogador mais utilizado com menos de 18 anos nas cinco principais ligas da Europa. Sua ascensão, no entanto, levou a uma situação complicada para o zagueiro sérvio de 31 anos, Uros Radakovic, que foi contratado na última janela, mas jogou apenas quatro partidas — e todas como substituto, devido ao desempenho consistente do adolescente.

Em outubro, Tati assinou seu primeiro contrato profissional, vinculando-o ao Nantes até 2028, com a opção de estender o acordo até 2030. Mas é altamente improvável que ele permaneça lá por tanto tempo. Manchester United, Arsenal, Bayern e Barcelona são apenas alguns dos clubes que enviaram olheiros para observá-lo em ação, enquanto o PSG também está acompanhando seu progresso.