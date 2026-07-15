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BalogunGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Tuttosport - Juventus: Spalletti sonha com Balogun, que nunca se lesiona

Juventus
Mercado da bola
F. Balogun

A busca dos bianconeri por um novo atacante continua

A venda de Muharemovic desbloqueou o mercado de transferências da Juventus, que agora pode acelerar as negociações pelo menos em relação a um dos dois cargos: goleiro ou atacante.A prioridade continua sendo o centroavante, com a diretoria trabalhando para oferecer a Luciano Spalletti um jogador de bom porte físico e com grande capacidade de finalização.


O principal alvo continua sendo Randal Kolo Muani, mas, para convencer o PSG, será necessário melhorar a oferta, chegando perto dos 40 milhões de euros no total e aumentando as garantias sobre os bônus.


  • OS NÚMEROS DE BALOGUN

    “Spalletti sonha com Balogun”, é a manchete do Tuttosport nas bancas hoje. O jornal de Turim dedica amplo espaço, no contexto do mercado de transferências da Juve, a Folarin Balogun, do Mônaco, autor de 19 gols na última temporada e avaliado em pelo menos 50 milhões, valor que o clube francês espera aumentar graças à concorrência. Ele é o destaque do ataque dos Estados Unidos e das notícias mundiais, inclusive das menos agradáveis. Com 25 anos, natural de Nova York, na última temporada no Mônaco ele marcou 19 gols em 43 partidas. Na Liga dos Campeões, ele fez dois gols contra o PSG na partida de ida das eliminatórias após a fase de grupos. Antes disso, ele havia marcado contra Bodo, Pafos e Galatasaray. Todos antigos adversários da Juventus, contra os quais nem sempre foi fácil. Ele também jogou contra a Juve, no empate em 0 a 0 da última rodada da fase de grupos: não importava muito, o importante era evitar lesões. E Balogun é alguém que não conhece lesões: na última temporada, ele perdeu apenas uma partida devido a uma contusão muscular.

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  • PELLEGRINO

    A negociação mais concreta, porém, é a que envolve Mateo Pellegrino, do Parma. A Juventus propôs uma transação de 30 milhões, incluindo empréstimo, opção de compra obrigatória e bônus, enquanto o clube da Emília-Romanha pede uma parcela fixa mais alta para receber o valor imediatamente e financiar suas contratações. As partes continuam próximas e um acordo parece possível.


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