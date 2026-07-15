Tuttosport - Juventus: Spalletti sonha com Balogun, que nunca se lesiona

A venda de Muharemovic desbloqueou o mercado de transferências da Juventus, que agora pode acelerar as negociações pelo menos em relação a um dos dois cargos: goleiro ou atacante.A prioridade continua sendo o centroavante, com a diretoria trabalhando para oferecer a Luciano Spalletti um jogador de bom porte físico e com grande capacidade de finalização.





O principal alvo continua sendo Randal Kolo Muani, mas, para convencer o PSG, será necessário melhorar a oferta, chegando perto dos 40 milhões de euros no total e aumentando as garantias sobre os bônus.



