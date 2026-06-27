Turquia, Calhanoglu não consegue se acalmar: “Partimos o coração do nosso povo. Perdoem-nos”

Hakan Calhanoglu, meio-campista do Inter e da Turquia, publicou em suas redes sociais uma mensagem sincera após a eliminação da Seleção Turca, comandada por Montella, na fase de grupos contra Austrália, Paraguai e EUA — uma campanha decepcionante, apesar da vitória sem valor contra os anfitriões na última partida.

“Hoje há muitas coisas a dizer, mas nenhuma palavra é suficiente para descrever a decepção e a tristeza que estou sentindo. Sonhávamos com esses dias há muito tempo. Desejávamos ardentemente representar nosso país da melhor maneira possível na Copa do Mundo e proporcionar ao nosso povo um orgulho inesquecível. Infelizmente, não conseguimos.”