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Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Turquia, Calhanoglu não consegue se acalmar: “Partimos o coração do nosso povo. Perdoem-nos”

Turquia
H. Calhanoglu
Copa do Mundo

A longa mensagem do meio-campista do Inter

Hakan Calhanoglu, meio-campista do Inter e da Turquia, publicou em suas redes sociais uma mensagem sincera após a eliminação da Seleção Turca, comandada por Montella, na fase de grupos contra Austrália, Paraguai e EUA — uma campanha decepcionante, apesar da vitória sem valor contra os anfitriões na última partida.

“Hoje há muitas coisas a dizer, mas nenhuma palavra é suficiente para descrever a decepção e a tristeza que estou sentindo. Sonhávamos com esses dias há muito tempo. Desejávamos ardentemente representar nosso país da melhor maneira possível na Copa do Mundo e proporcionar ao nosso povo um orgulho inesquecível. Infelizmente, não conseguimos.”

  • A POSTAGEM CONTINUA

    “Todos os dias senti o quanto é um grande orgulho e uma grande responsabilidade vestir esta camisa. E hoje, como capitão desta equipe, assumo a responsabilidade por este resultado antes de qualquer outra pessoa. Eu sei. Vocês estão tristes. Estão magoados. Estão irritados. Algumas das críticas que recebemos foram duras, outras, por outro lado, eram totalmente justificadas. Porque quem veste esta camisa carrega nas costas as esperanças deste país. Não conseguimos corresponder a essas esperanças em campo. E por isso, junto com a equipe, sou eu quem sente o peso maior. A jornada para a Copa do Mundo, que desejávamos há anos, infelizmente termina aqui.”

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  • QUE DESESPERO

    "Sabemos que partimos o coração de milhões de pessoas que acreditaram nesse sonho junto conosco, que viveram conosco tanto a alegria quanto a dor. Por isso, pedimos sinceras desculpas ao nosso povo. Mas o futebol não se resume apenas a vitórias. Às vezes, o maior desafio é conseguir se levantar de onde se caiu. Assim como ontem eu me sentia orgulhoso de ser filho de vocês quando vencíamos, hoje, ao perdermos, abaixei a cabeça com o mesmo sentimento de pertencimento e, com o mesmo orgulho, digo: ‘Sou filho deste país’. Esta bandeira sagrada nos ensinou a nunca desistir. Vamos trabalhar ainda mais duro. Voltaremos mais fortes. Continuaremos lutando até o fim para completar nossa história que ficou inacabada hoje, para honrar este emblema, para sermos novamente uma esperança para todos aqueles que acreditam em nós e para dar às nossas crianças o orgulho que elas merecem. Agradeço a todos aqueles que não nos deixaram sozinhos nem mesmo hoje. Perdoem-nos”.