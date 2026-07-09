Turim, notícia oficial sobre Oristanio: os detalhes

"O Torino Football Club tem o prazer de anunciar que adquiriu do Venezia Football Club, por empréstimo com opção de compra definitiva, os direitos esportivos do jogador Gaetano Oristanio. Oristanio nasceu em Vallo della Lucania, na província de Salerno, em 28 de setembro de 2002. Formado nas categorias de base do Inter, com o qual conquistou o campeonato Sub-16 e, posteriormente, o campeonato e a Supercopa Sub-17, no verão de 2021 foi emprestado ao Volendam, time da segunda divisão holandesa, com o qual conquistou imediatamente o acesso à Eredivisie. Sua primeira temporada como profissional terminou com um balanço de prestígio: ele entrou em campo 35 vezes, marcando 7 gols. No ano seguinte, o empréstimo foi renovado e ele voltou a ser protagonista: 27 partidas, 1 gol e 3 assistências na primeira divisão holandesa. Na temporada 2023-2024, Oristanio voltou à Itália por empréstimo ao Cagliari e estreou, ainda com 20 anos, na Série A, justamente contra o Torino, na partida de abertura no Estádio Olímpico Grande Torino, em 21 de agosto. No final da temporada, ele somou 27 partidas, 2 gols e uma assistência. Depois de contribuir para a permanência dos rossoblù na Série A, seguiu para o Venezia, em transferência definitiva vinda do Inter: com os lagunares, registrou 37 partidas, 3 gols e 3 assistências. Na última temporada, atuou por empréstimo no Parma, acumulando 21 partidas e um gol entre o campeonato e a Coppa Italia. Oristanio vestiu a camisa azul das seleções juvenis da Itália: Sub-17, Sub-18, Sub-20 e Sub-21. Todo o Torino Football Club dá as boas-vindas a Gaetano Oristanio com grande entusiasmo: bom trabalho e “Sempre Forza Toro!”