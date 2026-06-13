Turim: Lucas Biglia pode integrar a comissão técnica de Ignazio Abate

Segundo informações de Gianluca Di Marzio, Biglia seria um candidato a integrar a comissão técnica de Abate. Os dois foram companheiros no Milan entre 2017 e 2019 e mantêm um bom relacionamento. Além disso, Biglia acaba de sair de uma experiência como assistente técnico do Anderlecht, entre julho de 2025 e fevereiro de 2026.