O Torino escolheu Ignazio Abate para o cargo de técnico. O agora ex-técnico da Juve Stabia, que foi escolhido para substituir Roberto D'Aversa e assinou um contrato válido até 30 de junho de 2028, está definindo nestes dias sua comissão técnica. Entre os possíveis membros está também um ex-companheiro dele no Milan: Lucas Biglia.
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Turim: Lucas Biglia pode integrar a comissão técnica de Ignazio Abate
BIGLIA E ABATE AINDA JUNTOS?
Segundo informações de Gianluca Di Marzio, Biglia seria um candidato a integrar a comissão técnica de Abate. Os dois foram companheiros no Milan entre 2017 e 2019 e mantêm um bom relacionamento. Além disso, Biglia acaba de sair de uma experiência como assistente técnico do Anderlecht, entre julho de 2025 e fevereiro de 2026.
RAIMONDI TAMBÉM PODE CHEGAR
Entre os nomes em disputa está também o de Gabriel Raimondi. Para ele, atualmente técnico principal do Maiorca, seria um retorno ao Torino, já que fez parte da comissão técnica de Sinisa Mihajlovic entre 2016 e 2018.