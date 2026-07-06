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Tukhel: Talvez Trump consiga anular a expulsão de Kwansa, assim como fez com Balojun

México x Inglaterra
México
Inglaterra
Copa do Mundo
T. Tuchel
F. Balogun
México
England
EUA

Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesa, questionou o mecanismo que levou ao levantamento da suspensão de Fularin Balugun, estrela da seleção americana, apesar de ele ter sido expulso na partida contra o Equador.

A FIFA confirmou que Balogun estará apto a jogar pela seleção dos Estados Unidos contra a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo, após o adiamento da execução da suspensão de uma partida, resultante de sua expulsão contra a Bósnia e Herzegovina.

A Federação Belga declarou estar “surpresa” com essa decisão, enquanto a rede ABC News informou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou em contato com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para rever a punição imposta a Balogun.

O jogador inglês Kwansa havia sido expulso durante a vitória da Inglaterra sobre o México por 3 a 2 no Estádio Azteca.

Tuchel brincou, em declarações divulgadas pela ESPN: “Harry Kane talvez possa pedir ao presidente Trump que ajude a anular o cartão vermelho que Kwanasa recebeu”.

E continuou: “Acho, em primeiro lugar, e para ser claro, que o que aconteceu com Balugun não merecia cartão vermelho. Mas a tecnologia de vídeo interveio, e está claro que três pessoas na sala de VAR, além do árbitro, revisaram a jogada e consideraram que merecia cartão amarelo; portanto, a decisão foi tomada”.

Ele acrescentou: “Quem tem autoridade para anular essa decisão? E quando? Com base em que? E até que ponto isso pode continuar? Para mim, isso é simplesmente estranho. Queremos apenas que haja coerência nas decisões”.

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    Será que Harry Kane vai se manifestar para se dirigir a Trump?

    E continuou: “Então, e quanto ao cartão amarelo que Declan Rice recebeu logo no primeiro minuto? Agora podemos continuar discutindo isso indefinidamente. Eu acho que não foi um cartão amarelo. Vamos anular essa decisão? E a França vai anular o cartão amarelo que Oliseu recebeu contra o Paraguai, que nem sequer merecia a advertência?”.

    E enfatizou: “Onde isso vai parar? Não conheço os regulamentos e não sou a pessoa certa para responder a essa pergunta. Vou apenas esperar para ver o que vai acontecer”.

    Trump havia elogiado Harry Kane na plataforma Truth Social após a vitória da Inglaterra, descrevendo-o como “um grande jogador”. 

    Quando questionado se o capitão da Inglaterra poderia falar com o presidente dos EUA sobre o caso de Kwansa, Tuchel respondeu sorrindo: “Talvez... É um bom ponto de partida”.

    Quando questionado novamente sobre a possibilidade de recurso, Tuchel disse: “Onde isso começa e onde termina? Podemos anular as decisões ou não? O que exatamente está acontecendo?”.

    E concluiu: “A pergunta que faço é: onde traçamos a linha divisória? Não tenho resposta para isso. Até onde isso vai chegar? Vamos recorrer de todo cartão amarelo que acharmos que não foi merecido? Ou de todo cartão vermelho que acharmos que não foi correto? E quem decide isso?”.

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