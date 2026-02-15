Getty/GOAL
Traduzido por
“Tudo é possível” – Harry Kane, estrela do Bayern de Munique, pensa no recorde de gols de Robert Lewandowski
Kane é bicampeão da Chuteira de Ouro da Bundesliga.
O internacional inglês Kane tinha um colega com o número 9 em sua mira durante uma produtiva temporada de estreia no futebol alemão. Depois de deixar o Tottenham, da Premier League, em 2023, o capitão dos Três Leões registrou 36 gols na Bundesliga ao conquistar a Chuteira de Ouro.
As honras coletivas continuaram esquivas naquele ano, mas o título da primeira divisão em 2024-25 pôs fim à longa espera de Kane por um troféu importante, já que ele terminou novamente como artilheiro da divisão.
- Getty
Será que Kane conseguirá quebrar o recorde de gols de Lewandowski?
Kane já igualou sua marca na Bundesliga da temporada passada, com 26 gols marcados. Ele balançou as redes seis vezes nas últimas quatro partidas, com dois gols contra o Werder Bremen, chegando a 500 gols na carreira e se tornando o primeiro inglês a atingir essa marca.
Ele disse sobre essa conquista: “É claro que estou orgulhoso por ter marcado 500 gols. Mas foi muito trabalho! É por isso que estou feliz por ter alcançado isso.”
O Bayern tem mais 12 partidas pela Bundesliga nesta temporada. Kane precisa de 15 gols para empatar com Lewandowski e 16 para ultrapassá-lo. Sua média atual de gols sugere que essa meta está ao seu alcance.
O jogador de 32 anos disse à Sky Sports Deutschland sobre sua busca: “Tudo é possível! É claro que ainda há um longo caminho a percorrer e é um recorde incrível. Estou em boa forma e feliz por ter marcado novamente hoje e ajudado a equipe.”
Kane pode ser substituído durante as disputas por troféus
Embora seja bom ter recordes individuais, Kane é um jogador coletivo e sempre dará prioridade aos prêmios da equipe. Com isso em mente, o técnico do Bayern, Vincent Kompany, não espera que o recorde de Lewandowski pese na mente de Kane.
O técnico belga disse: “Presumo que o título da liga seja muito mais importante para ele do que o recorde. Mas talvez eu esteja errado, porque eu era zagueiro, não atacante! Ele é Harry Kane, ele sempre marcou e sempre marcará gols”.
Nem todos estão convencidos de que Kane pode se aproximar de Lewandowski, apesar de ter o tempo a seu favor. Com o Bayern na busca por troféus nacionais e continentais, pode ser que ele seja substituído na equipe de Kompany em alguns momentos.
O ex-meio-campista do Bayern, Dietmar Hamann, disse: “O Bayern provavelmente receberá mais alguns pênaltis, e não parece que ele perderá outro. Mas imagino que, quando a Liga dos Campeões recomeçar, ele fará uma pausa por um ou dois jogos. Acho que isso será difícil.”
- Getty
Contrato de Kane: Atualização sobre as negociações para a prorrogação
Se Kane não fizer história nesta temporada, o Bayern espera que haja mais oportunidades para ele fazer isso no futuro. Atualmente, ele tem contrato com o clube até o verão de 2027.
No entanto, surgiram especulações sobre uma possível transferência, com a revelação de que existem cláusulas de rescisão que podem ser acionadas nos termos atuais do contrato. Uma oferta de £ 57 milhões (US$ 78 milhões) seria suficiente para iniciar as negociações.
O Bayern, no entanto, está planejando suas próprias discussões. O clube está determinado a manter Kane na Allianz Arena e não recebeu nenhuma indicação de que seu atacante emblemático esteja pensando em se transferir.
Em outra atualização sobre esse processo, o diretor esportivo Christoph Freund disse: “Ele ainda tem um ano e meio de contrato. Ele se sente extremamente confortável aqui. Não estamos preocupados com isso. Ele deve continuar como está e continuar se sentindo tão confortável com sua família em Munique. Assim, ele poderá ficar em Munique por muito tempo.”
Kane está focado em conquistar medalhas com o Bayern, antes de voltar sua atenção para os assuntos internacionais com a Inglaterra. Ele liderará os Três Leões na busca pelo título da Copa do Mundo neste verão como capitão de seu país e maior artilheiro de todos os tempos, com 78 gols marcados.
Publicidade