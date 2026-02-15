“Tudo é possível” – Harry Kane, estrela do Bayern de Munique, pensa no recorde de gols de Robert Lewandowski

Kane já igualou sua marca na Bundesliga da temporada passada, com 26 gols marcados. Ele balançou as redes seis vezes nas últimas quatro partidas, com dois gols contra o Werder Bremen, chegando a 500 gols na carreira e se tornando o primeiro inglês a atingir essa marca.

Ele disse sobre essa conquista: “É claro que estou orgulhoso por ter marcado 500 gols. Mas foi muito trabalho! É por isso que estou feliz por ter alcançado isso.”

O Bayern tem mais 12 partidas pela Bundesliga nesta temporada. Kane precisa de 15 gols para empatar com Lewandowski e 16 para ultrapassá-lo. Sua média atual de gols sugere que essa meta está ao seu alcance.

O jogador de 32 anos disse à Sky Sports Deutschland sobre sua busca: “Tudo é possível! É claro que ainda há um longo caminho a percorrer e é um recorde incrível. Estou em boa forma e feliz por ter marcado novamente hoje e ajudado a equipe.”