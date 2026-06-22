Tuchel destrói e reconstrói... Como a Inglaterra se livrou do legado de Southgate?

Há muitos anos, a seleção da Inglaterra vem buscando a combinação ideal entre resultados convincentes e um futebol atraente. Embora Gareth Southgate tenha conseguido trazer a seleção de volta à vanguarda do futebol mundial e levá-la a fases avançadas em grandes torneios, a chegada de Thomas Tuchel ao cargo de técnico trouxe consigo ideias totalmente diferentes sobre como alcançar o sucesso.
A partida de estreia da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, contra a Croácia, que terminou com uma vitória emocionante por 4 a 2, deu aos torcedores um vislumbre claro das características dessa transformação. A Inglaterra pareceu mais ousada, mais direta e mais disposta a arriscar em comparação com a equipe que os torcedores estavam acostumados a ver durante os anos de Southgate.
Embora o julgamento definitivo de qualquer projeto técnico esteja ligado aos títulos e resultados conquistados, a comparação entre os treinadores revela diferenças fundamentais na filosofia de jogo, na forma de selecionar os jogadores e nas estratégias para lidar com partidas importantes, segundo informou a “BBC”.