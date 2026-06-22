Tuchel destrói e reconstrói... Como a Inglaterra se livrou do legado de Southgate?

Talvez a principal diferença entre os treinadores seja o ponto de partida na formação da equipe. Durante a gestão de Southgate, o foco estava, na maioria das vezes, em aproveitar os melhores talentos disponíveis na seleção. Mesmo quando isso exigia escalar alguns jogadores em posições ou funções que não representavam o melhor deles, o técnico inglês preferia encontrar um lugar para as estrelas no elenco.

No Campeonato Europeu de 2024, por exemplo, vimos Phil Foden atuando como ponta esquerda, Cole Palmer em posições avançadas entre as linhas e Trent Alexander-Arnold no meio-campo, embora essas funções nem sempre fossem as que melhor se adequavam às suas características naturais.

Já Tuchel seguiu o caminho exatamente oposto. O técnico alemão começou definindo o esquema tático que desejava e, em seguida, escolheu os jogadores capazes de executar suas funções com precisão, independentemente de seus nomes ou da repercussão na mídia. Por isso, não hesitou em deixar de fora nomes de destaque como Foden, Palmer e Alexander-Arnold da lista para a Copa do Mundo, preferindo jogadores que considera mais adequados ao seu sistema.

Morgan Rogers é um dos exemplos mais notáveis disso. Sua escolha não se baseou na fama ou no valor de mercado, mas sim em sua capacidade de cumprir as exigências táticas que Tuchel espera de um jogador na posição número 10.

Essa diferença revela duas filosofias totalmente distintas: a primeira se baseia em adaptar o sistema para atender às estrelas, e a segunda se baseia na escolha de jogadores para atender ao sistema.