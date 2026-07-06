Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Tuchel critica os árbitros da Copa do Mundo com declarações ousadas

México x Inglaterra
México
Inglaterra
Copa do Mundo
T. Tuchel
J. Hart
México
England

Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, afirmou que os árbitros da Copa do Mundo “não são bons o suficiente”, após a vitória dramática sobre o México nas oitavas de final.

A seleção dos Três Leões foi obrigada a terminar a partida com dez jogadores, além de ter sofrido um pênalti polêmico durante o confronto disputado no Estádio Azteca, que terminou com a vitória da Inglaterra por 3 a 2.

Tuchel acrescentou, em declarações à BBC Sport: “Os árbitros não são bons o suficiente, e os quartos árbitros também não são bons o suficiente. Essa é a verdade”.

E continuou: “Houve alguma falta clara e evidente que justificasse a marcação do pênalti? Certamente que não. Eles alteraram uma decisão em uma jogada em que o árbitro nem sequer havia marcado uma falta inicialmente”.

Jarell Quansah foi expulso aos 54 minutos, depois que a revisão do VAR mostrou que ele entrou em Jesus Gayardo com o pé levantado e usando claramente as travas da chuteira.

Essa decisão deu aos torcedores do México um impulso moral momentâneo, mas a Inglaterra logo ampliou a vantagem para 3 a 1, após Harry Kane converter um pênalti.

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Especialista em arbitragem explica o motivo da expulsão de Kwanasa

    Darren Cann, árbitro assistente da final da Copa do Mundo de 2010, disse ao canal BBC One: “É um cartão vermelho claro”.

    Ele acrescentou: “É verdade que Kwansa tocou na bola primeiro, mas isso não muda nada de acordo com as regras do jogo”.

    Ele continuou: “Ele continuou a investida, e dá para ver claramente que os pitões da chuteira bateram na perna do adversário. O árbitro não teve outra opção a não ser mostrar o cartão vermelho. É um cartão vermelho a 100%”.

    A Inglaterra voltou a ampliar a vantagem para dois gols quando Harry Kane converteu o pênalti, mas o México reagiu mais uma vez após receber um pênalti.

    Parecia que Kane havia tocado no pé de Brian Gutiérrez e, depois que o árbitro Ali Reza Faghani foi até o monitor de revisão para analisar a jogada, marcou um pênalti que Raúl Jiménez converteu com sucesso.

    Darren Khan acrescentou: “É pênalti. Para o azar de Kane, ele realmente chutou o pé do jogador mexicano. É uma situação um pouco semelhante à falta de Luka Modrić, que rendeu um pênalti à Inglaterra em sua primeira partida da fase de grupos. Kane não percebeu que o jogador estava vindo por trás dele”.

    • Publicidade
  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Joe Hart: Todas as decisões da arbitragem na partida foram corretas

    Por sua vez, o ex-goleiro da Inglaterra, Joe Hart, considerou que todas as principais decisões da arbitragem na partida foram corretas.

    Ele disse à BBC One: “Acho que o árbitro tomou a decisão certa nas três situações (os dois pênaltis e o cartão vermelho)”.

    Ele acrescentou: “Fiquei tenso em cada uma delas... e, assim que vi os replays, fiquei muito preocupado. Kwanse merecia a expulsão, Kane não tocou na bola e, no pênalti da Inglaterra, Gordon chegou primeiro na bola”.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Copa do Mundo
Noruega crest
Noruega
NOR
Inglaterra crest
Inglaterra
ING