Tuchel critica os árbitros da Copa do Mundo com declarações ousadas

Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, afirmou que os árbitros da Copa do Mundo “não são bons o suficiente”, após a vitória dramática sobre o México nas oitavas de final.

A seleção dos Três Leões foi obrigada a terminar a partida com dez jogadores, além de ter sofrido um pênalti polêmico durante o confronto disputado no Estádio Azteca, que terminou com a vitória da Inglaterra por 3 a 2.

Tuchel acrescentou, em declarações à BBC Sport: “Os árbitros não são bons o suficiente, e os quartos árbitros também não são bons o suficiente. Essa é a verdade”.

E continuou: “Houve alguma falta clara e evidente que justificasse a marcação do pênalti? Certamente que não. Eles alteraram uma decisão em uma jogada em que o árbitro nem sequer havia marcado uma falta inicialmente”.

Jarell Quansah foi expulso aos 54 minutos, depois que a revisão do VAR mostrou que ele entrou em Jesus Gayardo com o pé levantado e usando claramente as travas da chuteira.

Essa decisão deu aos torcedores do México um impulso moral momentâneo, mas a Inglaterra logo ampliou a vantagem para 3 a 1, após Harry Kane converter um pênalti.