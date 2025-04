Um triste final está próximo para Ange Postecoglou no Tottenham - e os Spurs precisam trazer Mauricio Pochettino antes de Chelsea e EUA tentarem algo

Técnico argentino elevou o clube a novos patamares durante sua passagem no norte de Londres e deveria ter retornado em meados de 2023

O tempo está se esgotando para Ange Postecoglou. Se seu time do Tottenham não conseguir superar o Bodø/Glimt nas semifinais da Europa League, ele quase certamente não estará no comando para a temporada 2025/26. Ele pode ter sorte de até mesmo alcançar o fim desta temporada atual.

Nenhuma das partes queria que terminasse assim. Depois dos primeiros meses de Postecoglou no cargo, parecia inconcebível que chegaríamos a este ponto. Houve um tempo em que a 'Ange-mania' dominava o país e sua equipe brevemente se assemelhava aos Harlem Globetrotters do futebol. Infelizmente, isso parece algo de uma geração atrás agora.

Postecoglou anteriormente destacou sua confiança em contrariar a tendência dos fracassos recentes do Tottenham, declarando que sempre ganha títulos em sua segunda temporada. No entanto, ele agora se vê diante do mesmo problema que derrubou nomes como Antonio Conte, José Mourinho, Nuno Espírito Santo e Mauricio Pochettino. Três desses nomes foram sacados pela porta dos fundos e os torcedores ficaram felizes em vê-los partir, mas um ainda se destaca até hoje como o ponto fora da curva.

A demissão de Pochettino em novembro de 2019, menos de meio ano após ele guiar o Tottenham à sua primeira e única final de Champions League - uma frase que ainda é legal de ver, escrever, ouvir ou dizer - ainda é controversa entre torcedores e críticos. Não há dúvida de que a mensagem do argentino no vestiário não estava sendo recebida da mesma forma e ele parecia esgotado em algum nível, admitindo antes daquela derrota para o Liverpool em Madri que deixaria o cargo se os Spurs fossem campeões europeus, mas foi o primeiro sinal de problema que o clube realmente encontrou durante a maior parte de seu trabalho de cinco anos.

Além disso, Pochettino estava aberto a retornar em 2023 quando eles, em vez disso, mudaram de caminho e escolheram Postecoglou, enquanto ele falou recentemente de seu desejo de voltar ao Tottenham. O clube pensou que havia encerrado este capítulo com o sucesso inicial do australiano, apenas para agora se encontrar em uma crise mais visceral do que nunca. Parece que os últimos dois anos foram jogados fora.