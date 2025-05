Treze x Sousa: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (04), no Amigão, pela terceira rodada da quarta divisão do Campeonato Brasileiro; veja os detalhes

O Treze recebe o Souza na noite deste domingo (4), a partir das 16h00 (de Brasília), no Amigão, na Paraíba, pela terceira rodada da Série D 2025. A partida não teve transmissão ao vivo confirmada (confira a programação completa).

O Treze chega pressionado para o clássico estadual após duas derrotas consecutivas, sendo a última uma dura goleada por 4 a 0 diante do América-RN. Lanterna do grupo, o time ainda não marcou gols nesta Série D e tenta reagir para não se distanciar de vez da briga por vaga na próxima fase.

O Sousa também vive um começo frustrante na Série D. Sem vitórias e sem balançar as redes, o time jurássico soma apenas um ponto, conquistado no empate sem gols com o Central na última rodada. Agora, precisa pontuar fora de casa para evitar que a situação no grupo se torne ainda mais delicada.