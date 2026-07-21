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Fernando DinizRodrigo Coca/Corinthians
Pedro Augusto Dias

Três dos quatro grandes de São Paulo estão sob transfer ban da Fifa

Brasileirão
São Paulo
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Santos
Paulista

Corinthians, São Paulo e Santos enfrentam punições por pendências financeiras e não podem registrar novos jogadores até regularizarem as dívidas

Três dos quatro grandes clubes do futebol paulista vivem um cenário semelhante fora das quatro linhas. Corinthians, São Paulo e Santos estão atualmente sob transfer ban da Fifa e, enquanto as punições permanecerem em vigor, não poderão registrar novos jogadores.

Embora os casos tenham sido aplicados em momentos diferentes, todos têm a mesma origem: pendências financeiras relacionadas à contratação de atletas.

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  • FBL-BRA-CUP-VASCO-CORINTHIANSAFP

    Corinthians acumula quatro transfer bans

    O Corinthians vive a situação mais delicada entre os clubes paulistas. O Timão possui quatro transfer bans ativos e ainda pode receber uma quinta punição.

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    As sanções têm origens diferentes. Uma delas é resultado do não pagamento da última parcela da compra do volante Charles, contratado junto ao Midtjylland, da Dinamarca. Outra envolve uma dívida de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,5 milhões) com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação de José Martínez.

    O clube também foi punido por atrasar o pagamento de uma parcela de R$ 8 milhões de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

    O quarto transfer ban foi aplicado devido ao não pagamento de uma multa disciplinar de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão) imposta pela Fifa pelo descumprimento de acordos relacionados às negociações de Charles, José Martínez e Talles Magno.


    Além disso, o Corinthians ainda responde por uma condenação referente a uma dívida de US$ 850 mil (aproximadamente R$ 4,2 milhões) com o New York City pela extensão do empréstimo de Talles Magno. O caso aguarda julgamento de recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS).

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  • Marcos Antonio Sao PauloPaulo Pinto / São Paulo FC

    São Paulo responde por dívida com a Lazio

    O São Paulo recebeu um transfer ban por não quitar uma parcela da contratação do volante Marcos Antônio. Segundo a decisão, o clube deixou de pagar 1,05 milhão de euros (cerca de R$ 6,08 milhões) à Lazio, da Itália.

    Enquanto a pendência não for regularizada, o Tricolor permanece impossibilitado de registrar novos reforços.

  • Santos v Botafogo - Brasileirao 2023Getty Images Sport

    Santos é punido por negociação de Jean Lucas

    O Santos, por sua vez, foi punido por uma dívida de 2,032 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões) com o Monaco, da França, referente à contratação do volante Jean Lucas.

    A decisão da Fifa prevê que o clube fique impedido de registrar jogadores por até três janelas de transferências, ou até que o valor devido seja quitado.

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Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.