Três dos quatro grandes de São Paulo estão sob transfer ban da Fifa

O Corinthians vive a situação mais delicada entre os clubes paulistas. O Timão possui quatro transfer bans ativos e ainda pode receber uma quinta punição.

As sanções têm origens diferentes. Uma delas é resultado do não pagamento da última parcela da compra do volante Charles, contratado junto ao Midtjylland, da Dinamarca. Outra envolve uma dívida de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,5 milhões) com o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação de José Martínez.

O clube também foi punido por atrasar o pagamento de uma parcela de R$ 8 milhões de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

O quarto transfer ban foi aplicado devido ao não pagamento de uma multa disciplinar de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão) imposta pela Fifa pelo descumprimento de acordos relacionados às negociações de Charles, José Martínez e Talles Magno.





Além disso, o Corinthians ainda responde por uma condenação referente a uma dívida de US$ 850 mil (aproximadamente R$ 4,2 milhões) com o New York City pela extensão do empréstimo de Talles Magno. O caso aguarda julgamento de recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS).