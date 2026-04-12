Três palavras... Simeone grita com os jogadores do Atlético de Madrid

Após a derrota para o Sevilla na La Liga, os jogadores do Atlético de Madrid voltaram aos treinos coletivos, preparando-se para o difícil confronto contra o Barcelona, na terça-feira que vem, na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.

A partida de ida, disputada no Camp Nou, terminou com vitória do Atlético de Madrid por 2 a 0.

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, poupou alguns titulares na partida contra o Sevilla, a fim de garantir que eles estivessem em melhor forma para enfrentar o Barça.