Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduzido por

Três palavras... Simeone grita com os jogadores do Atlético de Madrid

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
Liga dos Campeões
D. Simeone
Espanha

Por que Simeone gritou durante o treino coletivo do Atlético de Madrid?

Após a derrota para o Sevilla na La Liga, os jogadores do Atlético de Madrid voltaram aos treinos coletivos, preparando-se para o difícil confronto contra o Barcelona, na terça-feira que vem, na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.

A partida de ida, disputada no Camp Nou, terminou com vitória do Atlético de Madrid por 2 a 0.

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, poupou alguns titulares na partida contra o Sevilla, a fim de garantir que eles estivessem em melhor forma para enfrentar o Barça.

  • Diego SimeoneGetty Images

    Simeone dá ênfase à agilidade mental

    O jornal "Marca" informou que Simeone gritava durante os treinos coletivos uma única frase: "Rapidez de raciocínio".

    E destacou que o técnico argentino está focando na rapidez mental dos Rojiblancos.

    Permanecem as dúvidas sobre quem será o goleiro que defenderá a baliza do Atlético, dependendo da condição física de Oblak.

    Com a presença de Juan Musso na sala de ginástica, o goleiro esloveno voltou a treinar normalmente, aparentemente, mas a decisão só será tomada no último momento.

    Leia também

    Vídeo... Estrela marroquina recusa comemorar seu gol na La Liga

    • Publicidade
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Barcelona crest
Barcelona
BAR