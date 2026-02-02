As três negociações que estão causando problemas entre Cristiano Ronaldo e Arábia Saudita

Pode ser que o vencedor de cinco Bolas de Ouro decida aceitar um novo desafio antes de pendurar as chuteiras, com o português aparentando estar frustrado no momento. Está sendo alegado que CR7 pode entrar em greve e recusar-se a jogar pelo Al-Nassr em jogos futuros.

Ele estará ausente do derby com o Al-Riyadh nesta segunda-feira, e houve relatos sugerindo que Cristiano seria poupado desse confronto para mantê-lo em forma. O Al-Nassr quer, compreensivelmente, evitar forçar seu capitão ao limite.

O meio de comunicação português A Bola afirmou, no entanto, que Ronaldo está "insatisfeito com a forma como o PIF (Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita) está gerindo o clube que ele representa há três anos, especialmente em comparação com o tratamento dado a clubes rivais, também geridos pelo mesmo fundo".

O craque quer mais dinheiro injetado em seu projeto e não ficará parado enquanto outros são autorizados a realizar negócios de alto calibre. Cristiano, inclusive, interviu para impedir que certos acordos fossem fechados por seus adversários da Saudi Pro League.