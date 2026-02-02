As três negociações que estão causando problemas entre Cristiano Ronaldo e Arábia Saudita
- Getty
Cristiano Ronaldo tem contrato com o Al Nassr até 2027
Grandes quantias continuam a ser investidas por equipes ambiciosas na Arábia Saudita, com CR7 ajudando a iniciar essa tendência quando se transferiu para o Al-Nassr em 2023. Após ver seu contrato rescindido no Manchester United, o português assinou os termos mais lucrativos do futebol mundial ao se dirigir à cidade de Riad.
Desde então, ele concordou com uma extensão desse contrato até o fim da temporada de 2027. O lendário atacante estará com 42 anos quando esse contrato se encerrar, mas está sendo apontado por muitos para continuar jogando além desse ponto.
Frustrado, CR7 pode se recusar a jogar pelo Al-Nassr
Pode ser que o vencedor de cinco Bolas de Ouro decida aceitar um novo desafio antes de pendurar as chuteiras, com o português aparentando estar frustrado no momento. Está sendo alegado que CR7 pode entrar em greve e recusar-se a jogar pelo Al-Nassr em jogos futuros.
Ele estará ausente do derby com o Al-Riyadh nesta segunda-feira, e houve relatos sugerindo que Cristiano seria poupado desse confronto para mantê-lo em forma. O Al-Nassr quer, compreensivelmente, evitar forçar seu capitão ao limite.
O meio de comunicação português A Bola afirmou, no entanto, que Ronaldo está "insatisfeito com a forma como o PIF (Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita) está gerindo o clube que ele representa há três anos, especialmente em comparação com o tratamento dado a clubes rivais, também geridos pelo mesmo fundo".
O craque quer mais dinheiro injetado em seu projeto e não ficará parado enquanto outros são autorizados a realizar negócios de alto calibre. Cristiano, inclusive, interviu para impedir que certos acordos fossem fechados por seus adversários da Saudi Pro League.
- getty
As negociações de transferência impedidas por Cristiano
O ex-companheiro de equipe de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, Karim Benzema, envolveu-se em uma disputa contratual no Al-Ittihad, levando a especulações de saída. Foi sugerido que o Al-Hilal, líder da tabela, estava ansioso para contratar o lendário atacante francês.
Qualquer acordo está sendo bloqueado por Cristiano "com o argumento de que isso prejudicaria o ambiente de competição justa". Isso, apesar do ícone português ver nomes como Sadio Mané, João Felix e Kingsley Coman se juntando a ele no Al-Nassr nas últimas janelas.
A intervenção de CR7 está tendo um efeito dominó na liga, com outros grandes nomes impossibilitados de concluir transferências que estão em andamento e prontas para serem assinadas.
A Sports Digitale relata que: “A intervenção de Cristiano Ronaldo na transferência de Karim Benzema para o Al-Hilal fez com que N’Golo Kante não pudesse assinar com o Fenerbahçe ainda, enquanto Youssef En-Nesyri não conseguiu se juntar ao Al-Ittihad. Os clubes finalizaram os acordos e os submeteram à Liga Profissional Saudita; assinaturas oficiais estão em espera aguardando aprovação.”
Cristiano Ronaldo continua a perseguir troféus em 2026
A disposição de ceder às exigências de Cristiano Ronaldo destaca o quão desesperados estão aqueles na Liga Saudita para mantê-lo acomodado em seu atual ambiente. Se ele for pressionado demais, ele pode buscar uma mudança para outro lugar e levar consigo sua considerável base global de fãs.
Compromissos agora serão buscados para ajudar a deixar todos felizes. Benzema ainda pode estar se mudando, e isso pode permitir que Kanté e En-Nesyri completem as transferências às quais já estão comprometidos.
Cristiano está desesperado para a conquista de troféus importantes em 2026, já que ainda não conquistou títulos durante seu tempo com o Al-Nassr. Ele também está perseguindo os 1.000 gols na carreira e é esperado que lidere Portugal na Copa do Mundo, em junho, como capitão de seu país - a provável "última dança" do português nos palcos internacionais.