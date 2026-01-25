Três gols! Endrick crava seu primeiro hat-trick pelo Lyon na vitória por 5 a 2 sobre o Metz

O craque brasileiro voltou a jogar com um sorriso no rosto, depois de ter passado por um período difícil na Espanha, e já conquistou o coração de uma nova e entusiasmada torcida.
A estrela de 19 anos fez apenas quatro jogos pelos Merengues antes de sua transferência para o Lyon ser aprovada, com Xabi Alonso demonstrando pouca confiança em sua habilidade atual e potencial futuro.
No entanto, um lembrete oportuno foi oferecido ao seu ex-clube sobre o que Endrick é capaz de fazer. Ele acreditará que um futuro brilhante na capital espanhola ainda pode ser desfrutado, com a saída de Alonso de suas funções de treinador no Santiago Bernabéu.
Endrick se despediu do Real Madrid sem marcar um gol sequer desde abril de 2025. Essa seca de gols foi quebrada de forma espetacular. O talentoso jovem balançou as redes em sua estreia pelo Lyon, em um jogo da Copa da França contra o Lille, com um voleio certeiro de pé esquerdo.
Ele então brilhou em sua estreia na Ligue 1 contra o Brest, com o brasileiro recebendo liberdade para se movimentar e driblando os adversários pelas laterais. Ele pode atuar pelos lados do campo ou pelo centro.
O Lyon está tirando o melhor de Endrick, que recebeu a bola do jogo após uma convincente vitória sobre o Metz. O atacante brasileiro abriu o placar aos 11 minutos e marcou seu segundo gol na partida nos acréscimos do primeiro tempo. Um hat-trick memorável foi completado aos 87 minutos, quando ele converteu um pênalti.
Endrick comentou sobre sua rápida adaptação ao novo ambiente, já que parte do seu amor pelo futebol havia se perdido em Madri: “Estou muito feliz por estar de volta aos gramados e por ter meu sorriso de volta. É ótimo, muito melhor do que eu imaginava. Posso brincar com todo o time; já conheço bem todos, falo espanhol e inglês. Me sinto em casa, estou muito feliz, agradeço à comissão técnica, é realmente ótimo, agradeço a todos.”
Ele acrescentou os motivos para escolher o Lyon como seu próximo destino, visto que clubes de toda a Europa demonstraram interesse em seus serviços: “O estilo de jogo. Eu realmente gosto. Me lembra o estilo do Palmeiras, quando eu jogava como falso nove. Gosto de ajudar a equipe tanto na defesa quanto no ataque. Tenho muita liberdade.”
Após a confirmação da demissão de Xabi Alonso pelo Real Madrid, surgiu a sugestão de que Endrick poderia ser imediatamente reintegrado ao Bernabéu e ter uma nova oportunidade sob o comando do técnico interino Álvaro Arbeloa.
O Real Madrid tinha uma opção de retorno, mas esta precisava ser exercida até 20 de janeiro. Para alívio dos torcedores em Lyon, Endrick agora terminará a temporada na França. Há a chance de muito mais por vir de uma das maiores promessas do futebol mundial.
É possível que Endrick consiga se firmar na disputa por uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. A Seleção precisa desesperadamente de uma opção confiável para liderar o ataque, e ainda há dúvidas se Neymar conseguirá desempenhar a função de meia-atacante, atuando atrás de um centroavante .
Endrick não está prejudicando sua própria causa ao sair novamente de sua zona de conforto. Ele poderia ter ficado na Espanha e competido por minutos com jogadores como Rodrygo, Vinicius Junior e Kylian Mbappé, mas sempre estaria limitado a um papel de apoio.
Ele está rapidamente se tornando peça fundamental no Lyon, com a confiança sendo restaurada para o jovem que surgiu com muito brilho no Palmeiras. Seu primeiro hat-trick profissionalmente foi marcado em nível de clubes, e o Lyon – que está na briga por uma vaga na Liga dos Campeões nesta temporada – volta a campo pela Liga Europa na quinta-feira, quando receberá o PAOK.