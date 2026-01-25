Três gols! Endrick crava seu primeiro hat-trick pelo Lyon na vitória por 5 a 2 sobre o Metz

Endrick comentou sobre sua rápida adaptação ao novo ambiente, já que parte do seu amor pelo futebol havia se perdido em Madri: “Estou muito feliz por estar de volta aos gramados e por ter meu sorriso de volta. É ótimo, muito melhor do que eu imaginava. Posso brincar com todo o time; já conheço bem todos, falo espanhol e inglês. Me sinto em casa, estou muito feliz, agradeço à comissão técnica, é realmente ótimo, agradeço a todos.”

Ele acrescentou os motivos para escolher o Lyon como seu próximo destino, visto que clubes de toda a Europa demonstraram interesse em seus serviços: “O estilo de jogo. Eu realmente gosto. Me lembra o estilo do Palmeiras, quando eu jogava como falso nove. Gosto de ajudar a equipe tanto na defesa quanto no ataque. Tenho muita liberdade.”

Após a confirmação da demissão de Xabi Alonso pelo Real Madrid, surgiu a sugestão de que Endrick poderia ser imediatamente reintegrado ao Bernabéu e ter uma nova oportunidade sob o comando do técnico interino Álvaro Arbeloa.

O Real Madrid tinha uma opção de retorno, mas esta precisava ser exercida até 20 de janeiro. Para alívio dos torcedores em Lyon, Endrick agora terminará a temporada na França. Há a chance de muito mais por vir de uma das maiores promessas do futebol mundial.