Trent Alexander-Arnold, Reece James, Tino Livramento? Ex-lateral direito da Inglaterra que fez história faz sua escolha para a Copa do Mundo de 2026 e revela quem ele “descartaria”

A Inglaterra teve uma campanha fácil nas eliminatórias para a Copa do Mundo, conquistando o máximo de pontos em oito partidas e sem sofrer nenhum gol. Desafios mais difíceis estão por vir, mas a confiança está crescendo em um time repleto de estrelas.

Os Três Leões têm talentos em praticamente todas as posições, e Tuchel tem a tarefa de montar uma fórmula vencedora. Ele tem feito algumas mudanças na equipe, dando a vários jogadores a oportunidade de impressionar, e ainda tem mais dois amistosos contra o Uruguai e o Japão em março antes de definir os 26 jogadores que embarcarão no avião para a América do Norte.

Uma de suas decisões mais difíceis será determinar quem levará para a lateral direita, com nomes como Trent Alexander-Arnold, Reece James, Tino Livramento, Djed Spence e Kyle Walker na disputa pela vaga.