Getty/GOAL
Traduzido por
Trent Alexander-Arnold, Reece James, Tino Livramento? Ex-lateral direito da Inglaterra que fez história faz sua escolha para a Copa do Mundo de 2026 e revela quem ele “descartaria”
Seleção inglesa para a Copa do Mundo: Tuchel enfrenta algumas decisões difíceis
A Inglaterra teve uma campanha fácil nas eliminatórias para a Copa do Mundo, conquistando o máximo de pontos em oito partidas e sem sofrer nenhum gol. Desafios mais difíceis estão por vir, mas a confiança está crescendo em um time repleto de estrelas.
Os Três Leões têm talentos em praticamente todas as posições, e Tuchel tem a tarefa de montar uma fórmula vencedora. Ele tem feito algumas mudanças na equipe, dando a vários jogadores a oportunidade de impressionar, e ainda tem mais dois amistosos contra o Uruguai e o Japão em março antes de definir os 26 jogadores que embarcarão no avião para a América do Norte.
Uma de suas decisões mais difíceis será determinar quem levará para a lateral direita, com nomes como Trent Alexander-Arnold, Reece James, Tino Livramento, Djed Spence e Kyle Walker na disputa pela vaga.
- Getty
Quem deve ocupar as vagas de lateral direito na seleção inglesa para a Copa do Mundo?
Anderson, que se tornou o primeiro jogador negro a representar a Inglaterra ao estrear pela seleção em 1978, não tem dúvidas sobre quem escolheria e quais jogadores comprovadamente talentosos deixaria de fora.
Em entrevista ao site de apostas BetSelect, o ex-zagueiro do Nottingham Forest e do Arsenal disse ao GOAL: “Gosto do Reece James, devo admitir. Ele é outro jogador que pode atuar em várias posições - ele pode jogar no meio-campo. Você fala sobre um elenco para ir à Copa do Mundo e, se eu pudesse escolher, provavelmente o levaria. Eu o vi jogar em Wembley quando ele marcou o gol de falta, ele jogou bem naquela noite. Gosto do Reece James. Agora ele é capitão do Chelsea, então amadureceu e ganhou experiência.
Por outro lado, gosto do Livramento - jovem, promissor, muito atlético. Entre esses dois. Trent teve uma temporada engraçada, ele entrou e saiu do time do Real Madrid e não joga de forma consistente. Eu o descartaria, mas acho que os dois que mencionei estarão lá ou por perto.”
Ainda há espaço para Maguire na seleção inglesa?
Olhando mais além para a defesa, o vencedor da Taça da Europa Anderson, que também representou o Manchester United na sua carreira de jogador, acredita que ainda pode haver um lugar nos planos de Tuchel para o zagueiro Harry Maguire, com 64 internacionalizações.
Anderson acrescentou sobre o jogador de 32 anos, que nunca decepcionou seu país em torneios: “Ele não jogou muitas partidas até a chegada de Michael Carrick, mas entrou no time e se saiu muito, muito bem. Se ele continuar nessa forma até o final da temporada, então você tem que levá-lo por causa de sua experiência e tudo o mais que vem com ela.”
- (C)Getty Images
Jogos da Inglaterra: datas dos amistosos e Copa do Mundo de 2026
Tuchel já havia prometido conversar com o maior número possível de candidatos à Copa do Mundo antes de definir sua seleção final. O ex-técnico do Chelsea, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique disse: “Agora, meu trabalho é entrar em contato com todos, jogadores como Trent. Jogadores que estão na nossa lista preliminar, 55, 60 jogadores, para entrar em contato com eles, explicar por que não foram selecionados. Explicar o que eles precisam fazer, onde podem melhorar. Eles podem fazer algo ou é apenas uma escolha? Então, esse é o meu trabalho nas próximas semanas e meses.
“Odeio telefonemas. Prefiro o FaceTime. Assim, pelo menos, vejo a expressão e tenho uma ideia da pessoa. Ou preciso visitá-los, visitar os treinos, os campos de treino.
Podemos fazer visitas em grupo. Podemos visitar o Jude [Bellingham] e o Trent. E visitar os clubes. E ligaremos para alguns deles. Vamos ver. Acho importante entrar em contato com todos, mesmo com os jogadores que não escolhemos tão regularmente, para dizer a eles onde estão e dar um feedback honesto.”
Depois de ir para os Estados Unidos, a Inglaterra fará amistosos pré-torneio com a Nova Zelândia e a Costa Rica na Flórida. A busca pelo primeiro troféu importante no futebol masculino desde 1966 terá início contra a Croácia, em 17 de junho.
Publicidade