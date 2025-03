Trent Alexander-Arnold está de saída, e Mohamed Salah e Virgil van Dijk também podem ir: mas quem deveria entrar na lista de dispensas o Liverpool?

Os Reds lideram a Premier League, mas o futuro de vários de seus principais jogadores em Anfield segue incerto

São tempos incomuns em Anfield. A Premier League retorna na próxima semana após a Data Fifa, com o Liverpool 12 pontos à frente no topo da tabela na primeira temporada de Arne Slot. No entanto, a torcida está indignada após relatos confiáveis indicarem que Trent Alexander-Arnold está finalizando uma transferência para o Real Madrid.

Embora muitos torcedores estejam frustrados com o jogador, grande parte da revolta se volta contra o clube, que permitiu que Alexander-Arnold chegasse aos últimos meses de contrato, resultando na perda de um ativo milionário sem qualquer compensação. E ele não é o único: Mohamed Salah e Virgil van Dijk também têm vínculos próximos do fim.

Com isso, cresce a possibilidade de que um time prestes a conquistar o título precise passar por uma grande reformulação no verão. Reforços seriam necessários de qualquer forma, já que a falta de profundidade do elenco tem sido exposta na luta em quatro competições. No entanto, dado o perfil conservador do Fenway Sports Group (FSG) na administração financeira do clube, a venda de jogadores será essencial para viabilizar novas contratações.

Diante desse cenário, a GOAL analisou cada jogador do elenco do Liverpool que disputou pelo menos uma partida na Premier League nesta temporada para avaliar quem deve permanecer e quem pode seguir Alexander-Arnold rumo à saída de Anfield neste verão europeu.